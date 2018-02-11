Засудженому кримському журналістові Семені не дозволяють поїхати на лікування до Києва

Семена не в ув’язненні, але знаходиться під обмеженнями і під судовою забороною на професію в Криму

Росія відмовляється дозволити незаконно засудженому журналістові Миколі Семені приїхати на лікування з анексованого Криму до Києва.

"Незважаючи на всі наші прохання, незважаючи на медичні покази, наше лобіювання, Росія брутально відмовилася і відмовляється дозволити Миколі Семені приїхати на медичне лікування до Києва", - повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує "Укрінформ".

Микола Семена не в ув’язненні, але знаходиться під обмеженнями і під судовою забороною на професію в Криму, додав Сергій Томіленко.

Нагадаємо, в грудні 2017 року незаконний суд в анексованому Криму скоротив термін заборони займатися публічною діяльністю українському журналісту Миколі Семені.

У січні 2017 року в окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. На думку слідства, у статті кримського журналіста "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму" містяться сепаратиські висловлювання.

Україна закликала міжнародну спільнооту вплинути на Російську Федерацію з вимогою припинити переслідування кримського журналіста.

У вересні 2017 року контрольований російською владою Залізничний районний суд анексованого Сімферополя оголосив вирок журналісту Семені. Його засудили до 2,5 років умовно.