Засудженому кримському журналістові Семені не дозволяють поїхати на лікування до Києва
"Незважаючи на всі наші прохання, незважаючи на медичні покази, наше лобіювання, Росія брутально відмовилася і відмовляється дозволити Миколі Семені приїхати на медичне лікування до Києва", - повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує "Укрінформ".
Микола Семена не в ув’язненні, але знаходиться під обмеженнями і під судовою забороною на професію в Криму, додав Сергій Томіленко.
Нагадаємо, в грудні 2017 року незаконний суд в анексованому Криму скоротив термін заборони займатися публічною діяльністю українському журналісту Миколі Семені.
У січні 2017 року в окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. На думку слідства, у статті кримського журналіста "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму" містяться сепаратиські висловлювання.
Україна закликала міжнародну спільнооту вплинути на Російську Федерацію з вимогою припинити переслідування кримського журналіста.
У вересні 2017 року контрольований російською владою Залізничний районний суд анексованого Сімферополя оголосив вирок журналісту Семені. Його засудили до 2,5 років умовно.
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