Засуджений за наркоторгівлю українець намагався втекти до Росії, але заблукав і обморозив кінцівки

Громадянин України, засуджений за незаконне виробництво та збут наркотичних речовин, втік з-під домашнього арешту з Києва та намагався дістатися до Росії, але заблукав і обморозив кінцівки.

Військові Харківського загону поруч із кордоном Росії затримали чоловіка без документів під час спроби його незаконного перетину, повідомили в Прикордонслужбі.

"Чоловік вже мав ознаки обмороження кінцівок. Прикордонний наряд надав громадянину первинну медичну допомогу та доставив у відділ "Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Згодом прикордонники з’ясували, що громадянин України 1989 року народження втік з Києва, де перебував під домашнім арештом, та намагався потрапити до Росії, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі чоловік перебуває у Вовчанській районній лікарні під охороною, проти нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Також, у російському Іжевську суд визнав винними в незаконному збуті та замаху на збут наркотичних засобів у великому й особливо великому розмірі 10 осіб - зокрема сімох громадян України і трьох жителів Удмуртії.