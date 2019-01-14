Засуджений за наркоторгівлю українець намагався втекти до Росії, але заблукав і обморозив кінцівки
Військові Харківського загону поруч із кордоном Росії затримали чоловіка без документів під час спроби його незаконного перетину, повідомили в Прикордонслужбі.
"Чоловік вже мав ознаки обмороження кінцівок. Прикордонний наряд надав громадянину первинну медичну допомогу та доставив у відділ "Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.
Згодом прикордонники з’ясували, що громадянин України 1989 року народження втік з Києва, де перебував під домашнім арештом, та намагався потрапити до Росії, аби уникнути кримінальної відповідальності.
Наразі чоловік перебуває у Вовчанській районній лікарні під охороною, проти нього склали протокол про адміністративне правопорушення.
Також, у російському Іжевську суд визнав винними в незаконному збуті та замаху на збут наркотичних засобів у великому й особливо великому розмірі 10 осіб - зокрема сімох громадян України і трьох жителів Удмуртії.
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