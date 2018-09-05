Затримана у Києві на марші "Безсмертного полку" жінка виявилася матір'ю загиблої Бережної, - ФОТО
Олена Бережна несла портрет загиблого журналіста Олеся Бузини і заборонену георгіївську стрічку, - повідомляє "Главком".
Видання відзначає, що під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.
Бережна є одним із організаторів сьогоднішнього маршу.
Фото: Главком
Нагадаємо, Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Її донька Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року в дорожньо-транспортній пригоді на узбережжі Адріатичного моря.
Ірина Бережна була українським політиком, народним депутатом України VI і VII скликань, членом Партії регіонів.
Зауважимо, сьогодні в України відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, й у Києві тривають пам'ятні заходи. До того ж зараз відбувається марш "Безсмертного полку".
В Україні під час заходів, присвячених Дню перемjги над нацизмом у Другій світовій війні, станом на 11:00 за заборонену символіку затримано 7 осіб.
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