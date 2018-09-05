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Затримана у Києві на марші "Безсмертного полку" жінка виявилася матір'ю загиблої Бережної, - ФОТО

Олена Бережна несла на мітингу портрет журналіста Олеся Бузини і заборонену георгіївську стрічку
Однією із затриманих на сьогоднішньому марші "Безсмертного полку" у Києві виявилася мати загиблої екс-депутата від Партії регіонів Ірини Бережної Олена.
Затримана у Києві на марші "Безсмертного полку" жінка виявилася матір Фото: Главком

Олена Бережна несла портрет загиблого журналіста Олеся Бузини і заборонену георгіївську стрічку, - повідомляє "Главком".

Видання відзначає, що під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.

Бережна є одним із організаторів сьогоднішнього маршу.

Фото: Главком

Нагадаємо, Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Її донька Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року в дорожньо-транспортній пригоді на узбережжі Адріатичного моря.

Ірина Бережна була українським політиком, народним депутатом України VI і VII скликань, членом Партії регіонів.

Зауважимо, сьогодні в України відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, й у Києві тривають пам'ятні заходи. До того ж зараз відбувається марш "Безсмертного полку". 

В Україні під час заходів, присвячених Дню перемjги над нацизмом у Другій світовій війні, станом на 11:00 за заборонену символіку затримано 7 осіб. 

 
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09 05 2018 14:30
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