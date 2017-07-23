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Завершився другий тур української футбольної Прем'єр-ліги

Центральним матчем туру став поєдинок у Харкові
У межах другого туру нового сезону української Прем'єр-ліги було зіграно шість матчів. Команди зуміли забити вісім голів.
Завершився другий тур української футбольної Прем Фото: shakhtar.com

Центральним матчем туру став поєдинок у Харкові, у якому "Динамо" зуміло обіграти "Шахтар" з рахунком 1:0, пише DT.ua.

Варто згадати також бойову нічию "Зорі" і "Маріуполя", а також другу поспіль виїзну перемогу "Сталі".

Результати матчів

"Верес" – "Олександрія" – 0:0

"Чорноморець" – "Сталь" – 0:1

Гол: Кузик, 74

"Шахтар" – "Динамо" – 0:1

Гол: Мбокані, 46

"Карпати" – "Ворскла" – 1:3

Голи: Рибас, 17 – Коломоєць, 5, Шарпар, 49, Одарюк, 90

"Зоря" – "Маріуполь" – 1:1

Голи: Опанасенко, 70 - Яворський, 16

"Зірка" – "Олімпік" – 0:0

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23 07 2017 23:40
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