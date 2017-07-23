СПОРТ НОВИНИУ межах другого туру нового сезону української Прем'єр-ліги було зіграно шість матчів. Команди зуміли забити вісім голів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завершився другий тур української футбольної Прем'єр-ліги
Центральним матчем туру став поєдинок у Харкові
Фото: shakhtar.com
Центральним матчем туру став поєдинок у Харкові, у якому "Динамо" зуміло обіграти "Шахтар" з рахунком 1:0, пише DT.ua.
Варто згадати також бойову нічию "Зорі" і "Маріуполя", а також другу поспіль виїзну перемогу "Сталі".
Результати матчів
"Верес" – "Олександрія" – 0:0
"Чорноморець" – "Сталь" – 0:1
Гол: Кузик, 74
"Шахтар" – "Динамо" – 0:1
Гол: Мбокані, 46
"Карпати" – "Ворскла" – 1:3
Голи: Рибас, 17 – Коломоєць, 5, Шарпар, 49, Одарюк, 90
"Зоря" – "Маріуполь" – 1:1
Голи: Опанасенко, 70 - Яворський, 16
"Зірка" – "Олімпік" – 0:0
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