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Земан запропонував Раді ЄС зняти санкції проти Росії

Він підкреслив, що проти санкцій вже виступили в Італії та Австрії
Чехія повинна ініціювати обговорення зняття санкцій ЄС з Росії на засіданні Європейської ради.
Земан запропонував Раді ЄС зняти санкції проти Росії

Про це заявив президент Чеської республіки Мілош Земан, передає SeznamZpravy.

Земан висловив задоволення тим, що прем'єр-міністр Андрeй Бабiш виступив проти антиросійських санкцій. 

"Ці покарання не є корисними для обох сторін. Я радий, що прем'єр-міністр публічно заявив про їхню неефективність", - сказав чеський лідер.

Він запропонував Європейській раді почати обговорення їхньої доцільності. Чеська Республіка повинна активно працювати над цим питанням, підкреслив Земан.

"Новий уряд в Італії виступає проти санкцій, а Австрія після візиту Путіна заявляє про те ж саме", - зазначив глава держави. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона "зробить кроки в Україні та Сирії".

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29 08 2018 16:58
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