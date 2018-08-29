Земан запропонував Раді ЄС зняти санкції проти Росії

Він підкреслив, що проти санкцій вже виступили в Італії та Австрії

Чехія повинна ініціювати обговорення зняття санкцій ЄС з Росії на засіданні Європейської ради.

Про це заявив президент Чеської республіки Мілош Земан, передає SeznamZpravy.

Земан висловив задоволення тим, що прем'єр-міністр Андрeй Бабiш виступив проти антиросійських санкцій.

"Ці покарання не є корисними для обох сторін. Я радий, що прем'єр-міністр публічно заявив про їхню неефективність", - сказав чеський лідер.

Він запропонував Європейській раді почати обговорення їхньої доцільності. Чеська Республіка повинна активно працювати над цим питанням, підкреслив Земан.

"Новий уряд в Італії виступає проти санкцій, а Австрія після візиту Путіна заявляє про те ж саме", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона "зробить кроки в Україні та Сирії".