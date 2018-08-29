Земан запропонував Раді ЄС зняти санкції проти Росії
Про це заявив президент Чеської республіки Мілош Земан, передає SeznamZpravy.
Земан висловив задоволення тим, що прем'єр-міністр Андрeй Бабiш виступив проти антиросійських санкцій.
"Ці покарання не є корисними для обох сторін. Я радий, що прем'єр-міністр публічно заявив про їхню неефективність", - сказав чеський лідер.
Він запропонував Європейській раді почати обговорення їхньої доцільності. Чеська Республіка повинна активно працювати над цим питанням, підкреслив Земан.
"Новий уряд в Італії виступає проти санкцій, а Австрія після візиту Путіна заявляє про те ж саме", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона "зробить кроки в Україні та Сирії".
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