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Санкції будуть зняті з Росії, якщо вона зробить кроки в Україні, - Трамп

За його словами, він розгляне питання про скасування санкцій США щодо Росії, якщо Москва зробить якісь дії натомість
Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона "зробить кроки в Україні та Сирії".
Санкції будуть зняті з Росії, якщо вона зробить кроки в Україні, - Трамп Фото: apnews.com

"Трамп розповів, що Путін не порушував у розмові з ним питання санкцій США стосовно Росії, але він розгляне питання про їх зняття, якщо Росія зробить кроки в таких областях, як Сирія або Україна", - йдеться в повідомленні Reuters.

"Я подумав би, якщо б вони зробили щось, що було б добре для нас. Але я не буду приймати таке рішення без цього", - сказав він.

Також Трамп виділив області, які він обговорював з Путіним: безпека Ізраїлю і Сирії, анексію Криму і вторгнення в Східну Україну, газопровід "Північний потік 2" з Росії до Німеччини.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

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21 08 2018 08:59
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