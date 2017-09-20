Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Землетрус в Мексиці: 20 дітей загинули через обвал школи

Рятувальники продовжують пошуки людей на місці школи, що обрушилася
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що через сильний землетрус обрушилася школа в Мехіко.
Землетрус в Мексиці: 20 дітей загинули через обвал школи Фото: EPA/UPG

Під завалами знайшли тіла 22 осіб: 20 дітей і двох дорослих, - повідомляє Associated Press.

Крім того, ще 30 дітей і 8 дорослих, які перебували в будівлі школи в момент землетрусу, числяться зниклими безвісти.

Фото: EPA/UPG

Рятувальники продовжують пошуки людей на місці руйнування.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.

За попередніми даними, жертв потужного землетрусу стали вже, щонайменше, 200 осіб.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.