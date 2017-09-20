Землетрус в Мексиці: 20 дітей загинули через обвал школи

Рятувальники продовжують пошуки людей на місці школи, що обрушилася

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що через сильний землетрус обрушилася школа в Мехіко.

Під завалами знайшли тіла 22 осіб: 20 дітей і двох дорослих, - повідомляє Associated Press.

Крім того, ще 30 дітей і 8 дорослих, які перебували в будівлі школи в момент землетрусу, числяться зниклими безвісти.

Фото: EPA/UPG

Рятувальники продовжують пошуки людей на місці руйнування.

Фото: EPA/UPG