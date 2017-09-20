CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що через сильний землетрус обрушилася школа в Мехіко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Землетрус в Мексиці: 20 дітей загинули через обвал школи
Рятувальники продовжують пошуки людей на місці школи, що обрушилася
Фото: EPA/UPG
Під завалами знайшли тіла 22 осіб: 20 дітей і двох дорослих, - повідомляє Associated Press.
Крім того, ще 30 дітей і 8 дорослих, які перебували в будівлі школи в момент землетрусу, числяться зниклими безвісти.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники продовжують пошуки людей на місці руйнування.
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.
За попередніми даними, жертв потужного землетрусу стали вже, щонайменше, 200 осіб.
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 09 2017 08:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles