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Жертвами землетрусу в Іраку та Ірані стали 145 осіб

Землетрус відчувався в декількох провінціях Ірану, але найбільш постраждала провінція Керманшах
Землетрус магнітудою 7,3 балів, який стався в районі кордону між Іраном та Іраком забрав життя щонайменше 145 осіб.
Жертвами землетрусу в Іраку та Ірані стали 145 осіб Фото: FARSNEWS

Про це стало відомо з державних засобів масової інформації в двох країнах, пише Reuters.

Щонайменше 141 людина загинула в Ірані, повідомив на державному телебаченні представник національної організації по боротьбі з лихами Бехнам Саїді. За його словами, понад 850 отримали поранення.

Землетрус відчувався в декількох провінціях Ірану, але найбільш постраждала провінція Керманшах, в якій оголошено триденну жалобу.

Понад 97 людей загинули в місті Сарполь Захаб в Керманшаху, приблизно в 15 км від кордону з Іраком. Основна лікарня міста була серйозно пошкоджена, але продовжила лікувати сотні поранених.

Курдські чиновники також повідомили, що щонайменше чотири людини загинули в Іраку і щонайменше 50 поранені.

У кількох іранських та іракських містах відрізана електрика, а побоювання нових поштовхів змусили тисячі людей в обох країнах вийти на вулиці і парки в холодну погоду.

Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 129 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу.

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13 11 2017 07:55
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