Жертвами землетрусу в Іраку та Ірані стали 145 осіб
Про це стало відомо з державних засобів масової інформації в двох країнах, пише Reuters.
Щонайменше 141 людина загинула в Ірані, повідомив на державному телебаченні представник національної організації по боротьбі з лихами Бехнам Саїді. За його словами, понад 850 отримали поранення.
Землетрус відчувався в декількох провінціях Ірану, але найбільш постраждала провінція Керманшах, в якій оголошено триденну жалобу.
Понад 97 людей загинули в місті Сарполь Захаб в Керманшаху, приблизно в 15 км від кордону з Іраком. Основна лікарня міста була серйозно пошкоджена, але продовжила лікувати сотні поранених.
Курдські чиновники також повідомили, що щонайменше чотири людини загинули в Іраку і щонайменше 50 поранені.
У кількох іранських та іракських містах відрізана електрика, а побоювання нових поштовхів змусили тисячі людей в обох країнах вийти на вулиці і парки в холодну погоду.
Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 129 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу.
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