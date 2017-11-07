Жетони на метро продаватимуть по одному-два у руки

З 15 липня проїзд у метро, як і в наземному транспорті, подорожчає на 1 гривню

КП "Київський метрополітен" з 15 липня продаватиме жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.

"Жетонів же стає все менше. Вони лишаються лише як разова поїздка. Тому у касах вони реалізовуватимуться по 1. У автоматах (у будь-якій кількості) по 1 або 2 в кожній транзакції", - повідомила речник підземки Наталка Макогон.

Вона нагадала, що кияни можуть зекономити на проїзді завдяки карткам.

"Хто ставив собі нагадування – поповнюйте картки, щоб зекономити. При запису 50 поїздок, кожна обійдеться у 3,5 гривні до 15 липня та 4,5 гривні після 15 липня. Загалом місткість картки 100 поїздок", - написала речник метро.

Проїзні зі знижками можна також записати на банківську картку MasterCard PayPass.

Макогон нагадала, що на стаціях "Політехнічний інститут" (крайнє ліве вікно) та "Майдані Незалежності" (крайнє ліве вікно) відкрили центри обслуговування пасажирів. Ще два такі центри відкриють найближчим часом.

Нагадаємо, пасажири київського метро після підвищення тарифу за проїзд зможуть використовувати старі жетони та квитки до 31 липня.