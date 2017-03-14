Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Жодної торгівлі з захопленими в ОРДЛО підприємствами бути не може, - Порошенко

Президент попросив у ЄС підтримки, в тому числі шляхом посилення санкцій проти РФ
Україна не буде вести жодної торгівлі з підприємствами, які були захоплені представниками ОРДЛО на окупованих територіях Донбасу.
Жодної торгівлі з захопленими в ОРДЛО підприємствами бути не може, - Порошенко Фото: president.gov.ua

Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном підкреслив, що загострення ситуації на Донбасі відбувається через провокаційні дії Росії. Він нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих "ДНР" і "ЛНР", а пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України - платили податки і виплачували зарплату, - повідомляють на сайті президента.

"Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгових відносин з цими «конфіскованими» підприємствами. Ми не дозволимо жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти РФ, яка дозволила це грубе порушення міжнародного права", - підкреслив Порошенко.

"Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз перебувають під окупацією", - додав президент.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2017 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.