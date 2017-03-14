Жодної торгівлі з захопленими в ОРДЛО підприємствами бути не може, - Порошенко
Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном підкреслив, що загострення ситуації на Донбасі відбувається через провокаційні дії Росії. Він нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих "ДНР" і "ЛНР", а пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України - платили податки і виплачували зарплату, - повідомляють на сайті президента.
"Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгових відносин з цими «конфіскованими» підприємствами. Ми не дозволимо жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти РФ, яка дозволила це грубе порушення міжнародного права", - підкреслив Порошенко.
"Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз перебувають під окупацією", - додав президент.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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