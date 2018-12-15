"Жовті жилети" знову протестують у Франції, є затримані
У Парижі зранку кілька сотень учасників акції йдуть до Єлисейських полів, прямуючи в центр міста і співаючи "Марсельєзу", повідомляє Le Figaro.
Поліція сьогодні перекрила доступ до всіх урядових будівель. Сили безпеки розгорнуті на вокзалах та автостанціях. Правоохоронці також заявили, що вже затримали 25 учасників акцій.
Протестувальники також почали блокувати основні автомагістралі країни, зранку повідомляється про значні ускладнення руху.
Слід зазначити, що після теракту у Страсбурзі у Франції діє найвищий рівень терористичної загрози, тому в більшості регіонів посилена присутність поліції та військових.
Нагадаємо, що кілька сотень людей, одягнених у жовті жилети, вийшли в п'ятницю на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима на знак протесту проти підвищення цін.
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