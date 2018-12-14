В Ізраїлі слідом за Францією розпочалися протести "жовтих жилетів"
Зокрема, протестувальники невдоволені майбутнім підвищенням цін на електрику, водопостачання, а також на продукти харчування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Як і Франції, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари", - йдеться в прес-релізі організаторів протестів в Ізраїлі.
Подібні демонстрації раніше відбулися і в інших країнах Європи. Одягнені в жовті світловідбивні жилети жителі різних європейських міст виходили на вулиці, щоб висловити невдоволення. Так, за останні кілька тижнів акції відбулися в Бельгії, Нідерландах, а також Греції та Великій Британії.
Влада ж Єгипту раніше запровадила обмеження на продаж світловідбивних жовтих жилетів. Таке рішення викликане побоюваннями, що опозиційно налаштовані єгиптяни, наслідуючи приклад Франції та інших європейських країн, можуть спробувати організувати масові протести. На думку єгипетської влади, такі акції можуть відбутися в січні - в роковини заворушень 2011 року, які призвели до відставки Хосні Мубарака, що перебував при владі з 1981 року.
У середині листопада у Франції розпочалися перші масштабні акції протесту проти підвищення цін на паливо. Акції організовував рух "жовті жилети".
Спочатку демонстранти вимагали лише скасування рішення про підвищення податку на паливо, проте з часом перелік вимог розширився. Протестувальники почали висловлювати невдоволення політикою уряду в цілому. Спочатку акції переважно мали мирний характер. Однак поступово протести почали набирати сили і переросли в сутички демонстрантів із поліцією.
Пізніше президент Франції Еммануель Макрон скасував заплановане на 2019 рік підвищення податків на паливо, він також оголосив про низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища населення.Кілька сотень людей, одягнених у жовті жилети, вийшли в п'ятницю на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима на знак протесту проти підвищення цін, повідомляють ізраїльські ЗМІ.
Зокрема, протестувальники невдоволені майбутнім підвищенням цін на електрику, водопостачання, а також на продукти харчування.
"Як і Франції, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари", - йдеться в прес-релізі організаторів протестів в Ізраїлі.
Подібні демонстрації раніше відбулися і в інших країнах Європи. Одягнені в жовті світловідбивні жилети жителі різних європейських міст виходили на вулиці, щоб висловити невдоволення. Так, за останні кілька тижнів акції відбулися в Бельгії, Нідерландах, а також Греції та Великій Британії.
Влада ж Єгипту раніше запровадила обмеження на продаж світловідбивних жовтих жилетів. Таке рішення викликане побоюваннями, що опозиційно налаштовані єгиптяни, наслідуючи приклад Франції та інших європейських країн, можуть спробувати організувати масові протести. На думку єгипетської влади, такі акції можуть відбутися в січні - в роковини заворушень 2011 року, які призвели до відставки Хосні Мубарака, що перебував при владі з 1981 року.
Спочатку демонстранти вимагали лише скасування рішення про підвищення податку на паливо, проте з часом перелік вимог розширився. Протестувальники почали висловлювати невдоволення політикою уряду в цілому. Спочатку акції переважно мали мирний характер. Однак поступово протести почали набирати сили і переросли в сутички демонстрантів із поліцією.
Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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