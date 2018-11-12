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Журнал Time оголосив Людину року: звання отримала група журналістів, - ОНОВЛЕНО

Зокрема, людиною року названо убитого Хашоггі
Журнал Time оголосив Людину року: у 2018 таке звання отримала не одна людина, а група журналістів.
Журнал Time оголосив Людину року: звання отримала група журналістів, - ОНОВЛЕНО Фото: Time
Журнал Time оголосив Людину року: у 2018 таке звання отримала не одна людина, а група журналістів, це, зокрема:
 
  • Вбиий саудівськими спецслужбами кореспондент The Washington Post Джамаль Хашогджі;
  • редакція американського видання The Capital Gazette, на співробітників якої напав озброєний чоловік. Тоді під час нападу загинули п'ятеро людей;
  • журналісти Reuters Ва Лон і Кья З Оо, яких засудили у М'янмі до семи років ув'язнення за розслідування геноциду рохінджа;
  • журналістка Марія Ресса з Філіппін, відома критикою президента Родріго Дутерте і його кампанії з "війни з наркотиками".
 

Оновлення: Російський журналіст і затятий критик кремлівського режиму Аркадій Бабченко увійшов до групи представників ЗМІ Стражі, яким було присуджено титул Людина року-2018 за версією журналу Time.

Раніше колишній співробітник московської Нової газети опинився у центрі скандалу після спецоперації СБУ щодо запобігання його вбивству.

Для цього українська спецслужба інсценувала смерть Бабченка, завдяки чому вдалося затримати організатора даного злочину.

Тоді деякі політики, громадські діячі та ЗМІ, незважаючи на реальну загрозу життю журналіста, розкритикували його за участь у цій постановці.

Однак тепер Бабченко віддали належне, включивши його разом з низкою інших журналістів з усього світу у список Людини року.

"У його старому московському виданні Новая газета щонайменше п'ять журналістів були вбиті з 2000 року. Бабченко каже, що більшість з них він знав особисто. Тому, коли силовики в Україні попередили його, що він може стати жертвою вбивства, він серйозно поставився до загрози", - зазначив Time.

Раніше повідомлялося, що титул Людина року-2018 за версією журналу Time присудили групі журналістів, які постраждали за свою діяльність.

 

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11 12 2018 18:54
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