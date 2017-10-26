Журналістка, яку вбили на Мальті, розслідувала причетність чиновників до контрабанди

До злочинної схеми були залучені лівійські торговці людьми та організована злочинність на Сицилії.

Мальтійська журналістка Дафне Каруана Галісія, яку підірвали 16 жовтня, розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

Про це повідомляє Times of Malta з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Журналістка Галісія за кілька тижнів то свого вбивства розслідувала можливі мальтійські зв'язки з лівійсько-італійською аферою щодо контрабанди дизпалива.

Джерела, близькі до розслідування смертельного вибуху заявили, що журналістка-блогерка розслідувала можливу залученість мальтійських партій в операції з контрабандою пального, до якої були залучені лівійські торговці людьми та організована злочинність на Сицилії.

За даними джерел, її розслідування велося кілька тижнів до її смерті, і тепер його розглядають як один з основних напрямків слідства, разом з іншими мотивами.

Зазначимо, за надання корисної інформації під час розслідування вбивства журналістки уряд Мальти пообіцяв один мільйон євро винагороди.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.

У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.