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Мальтійський уряд обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналістки

Допомога слідчим Мальти розслідувати справу винагороджуватиметься
За надання корисної інформації під час розслідування вбивства журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції уряд Мальти пообіцяв один мільйон євро винагороди.
Мальтійський уряд обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналістки Фото: afp.com

У повідомленні прес-служби уряду наголошується на рішучості розшукати виконавців та замовників вбивства журналістки-розслідувальниці, пише DW. Так само уряд заявив про намір якомога швидше притягти до відповідальності тих, хто стоїть за вбивством журналістки.

Також уряду Мальти має намір залучити американських та нідерландських слідчих до розслідування обставин вбивства.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.

У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.

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21 10 2017 21:40
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