Журналісти опублікували фоторобот нападника на Гандзюк

Друзі Катерини вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень

Журналіст Сергій Нікітенко опублікував фоторобот чоловіка, який облив концентрованою сірчаної кислотою співробітницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Портрет зловмисника складала група журналістів, активістів та адвокатів за описом трьох свідків і батька постраждалої.

Нікітенко відзначив, що вони ведуть власне розслідування нападу на Гандзюк.

"Зараз ми збираємо, аналізуємо, вивчаємо та фільтруємо всю наявну інформацію. І ми просимо вашої допомоги. Нам вдалось скласти фоторобот. Роздивіться його уважно, будь ласка. Можливо, вам вдасться впізнати когось. Цей чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон. Можливо бував в міськраді і біля", - написав журналіст.

Разом з тим він відзначив, що нападник може бути мешканцем будь якого населеного пункту України.

"Друзі Катерини вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень", - написав Нікітенко і закликав розповсюдити портрет зловмисника.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.