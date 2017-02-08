Журналісти показали статки нового військового прокурора АТО, - РОЗСЛІДУВАННЯ
Військовим прокурором сил антитерористичної операції Олег Сенюк став зовсім нещодавно – 12 травня 2017 року. На цій посаді він замінив сумнозвісного Костянтина Кулика, прокурора, який зараз перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро за статтею незаконне збагачення.До цього з березня 2015 року прокурор Сенюк очолював Військову прокуратуру Західного регіону.
Також він довгий час пропрацював на різних посадах в органах прокуратури у Львові і Києві. Цікаво, що його тесть - екс-заступник генпрокурора Олександр Атаманюк в минулому теж займав посаду Військового прокурор Західного регіону. І саме після одруження на дочці впливового прокурора Олег Володимирович Сенюк робить стрімку кар’єру, - йдеться у розслідуванні проекту Prosud. Олег Сенюк - чоловік прокурора ГПУ Віти Олександрівни Сенюк та зять екс-заступника генпрокурора Олександра Атаманюка.
Фото: blog.prosud.info
Дружина Олега Сенюка – Сенюк Віта Олександрівна в органах прокуратури з 2003 року. За цей час вона пропрацювала на посадах прокурора у м. Київ та прокуратурі Львівської області. Нині Віта Олександрівна займає посаду прокурора відділу державного обвинувачення у вищих судах Генеральної прокуратури України.
Якщо проаналізувати декларації обох прокурорів за 2014, 2015 та 2016 роки то можна помітити, що дохід дружини прокурора Віти Олександрівни за ці роки склав всього 20,6 тис. грн. За цей же час Олег Сенюк задекларував трохи більше 1 млн грн.
Тепер що стосується майна нажитого прокурорською родиною на державній службі. Олег Володимирович Сенюк у своїй власності має відносно небагато майна. Він володіє квартирою на 62 м² у Львові. Також прокурор має у власності земельну ділянку площею 600 м² та садовий будинок на 15 м².
Фото: blog.prosud.info
Фото: blog.prosud.info
Як видно із реєстру нерухомості земельну ділянку під будинком площею 0,1194 га Віті Олександрівні Сенюк подарували. У інтерв’ю виданню 368.media її чоловік пояснив що ці 12 соток землі безплатно отримала рідна сестра Віти Сенюк – Інна Атаманюк. Пізніше вона подарувала землю Віті Олександрівні на день народження.
Фото: blog.prosud.info
Віта Олександрівна Сенюк також володіє ділянкою площею 0,1 га біля Києва, на території Вороньківської сільради.
Фото: blog.prosud.info
Квартирою загальною площею 113 м² володіє також дочка прокурорів – Софія Олегівна Сенюк 2004-го року народження.
Їздить Віта Сенюк на Honda CRV 2008-го року випуску. Вказана у декларації вартість автомобіля – 213 тис. грн.
Фото: blog.prosud.info
Ну і наостанок, тесть Олега Сенюка – 63-ох річний екс-заступник генпрокурора Олександр Атаманюк разом із своєю 62-ох річною дружиною Валентиною Трофимівною у 2017 році придбали три квартири за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова 46/1. Усі три квартири загальною площею 131 м² у цьому будинку сьогодні коштують бл. 170 тис. дол.
Фото: blog.prosud.info
Нагадаємо, у топ-трійку найбільш заможних працівників прокуратури за 2016 рік, якщо судити по рухомому майну, включаючи членів сім'ї, входять двоє невідомих широкому загалу декларантів, а також заступник генерального прокурора Анатолій Матіос.
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