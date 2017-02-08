Журналісти показали статки нового військового прокурора АТО, - РОЗСЛІДУВАННЯ

Військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк, який замінив на цій посаді скандального Костянтина Кулика, за способом життя не відстає від свого попередника.

Військовим прокурором сил антитерористичної операції Олег Сенюк став зовсім нещодавно – 12 травня 2017 року. На цій посаді він замінив сумнозвісного Костянтина Кулика, прокурора, який зараз перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро за статтею незаконне збагачення.До цього з березня 2015 року прокурор Сенюк очолював Військову прокуратуру Західного регіону.

Також він довгий час пропрацював на різних посадах в органах прокуратури у Львові і Києві. Цікаво, що його тесть - екс-заступник генпрокурора Олександр Атаманюк в минулому теж займав посаду Військового прокурор Західного регіону. І саме після одруження на дочці впливового прокурора Олег Володимирович Сенюк робить стрімку кар’єру, - йдеться у розслідуванні проекту Prosud. Олег Сенюк - чоловік прокурора ГПУ Віти Олександрівни Сенюк та зять екс-заступника генпрокурора Олександра Атаманюка.

Фото: blog.prosud.info

Дружина Олега Сенюка – Сенюк Віта Олександрівна в органах прокуратури з 2003 року. За цей час вона пропрацювала на посадах прокурора у м. Київ та прокуратурі Львівської області. Нині Віта Олександрівна займає посаду прокурора відділу державного обвинувачення у вищих судах Генеральної прокуратури України.

Якщо проаналізувати декларації обох прокурорів за 2014, 2015 та 2016 роки то можна помітити, що дохід дружини прокурора Віти Олександрівни за ці роки склав всього 20,6 тис. грн. За цей же час Олег Сенюк задекларував трохи більше 1 млн грн.

Тепер що стосується майна нажитого прокурорською родиною на державній службі. Олег Володимирович Сенюк у своїй власності має відносно небагато майна. Він володіє квартирою на 62 м² у Львові. Також прокурор має у власності земельну ділянку площею 600 м² та садовий будинок на 15 м².

Фото: blog.prosud.info

Натомість у його дружини майна значно більше. Віта Сенюк є власницею садового будинку площею 221 м² у селі Гатне, що біля Києва.

Фото: blog.prosud.info