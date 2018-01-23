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Жителі країн ЄС виробляють в середньому по 480 кг побутових відходів на людину за рік

Найменше побутових відходів - 261 кг на людину - було в Румунії
Жителі країн Європейського союзу в 2016 році виробили в середньому 480 кг побутових відходів на людину.
Жителі країн ЄС виробляють в середньому по 480 кг побутових відходів на людину за рік Фото: hit.com.au

Такі дані наводить статистична служба Eurostat.

Найменше побутових відходів - 261 кг на людину - було в Румунії, 307 кг - в Польщі і 339 кг - в Чехії. Найбільше - 777 кг - побутових відходів на людину було в Данії, 647 кг - на Мальті і 640 кг - на Кіпрі.

З 2002 року середня кількість побутових відходів в ЄС в розрахунку на одну людину знизилося на 9%.

В ЄС повністю перероблялося 30% побутових відходів, 27% - спалювалося, 25% - відвантажували на сміттєзвалища, а ще 17% - перетворювалося в компост.

Нагадаємо, Італії можуть загрожувати санкції ЄС, якщо влада Рима та регіону Лаціо не впораються зі сміттєвою кризою, яка триває впродовж декількох тижнів.

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23 01 2018 18:56
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