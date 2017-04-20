Зі Львова літатиме прямий авіарейс до Познані
Згідно з розкладом рейсів, опублікованому на сайті аеропорту "Львів", польоти зі Львова до Познані виконуватимуть двічі на тиждень: у понеділок та суботу.
Вартість квитків зі Львова до Познані наразі не відома. Додамо, що відстань зі Львова до Познані становить 550 км, - повідомляє Avianews.
У прес-службі аеропорту "Львів" ZAXID.NET підтвердили, що з 2 червня зі Львова здійснюватимуть прямі рейси до Познані. Детальнішу інформацію про новий рейс пообіцяли повідомити згодом.
Зазначимо, що з львівського аеропорту польська авіакомпанія LOT здійснювала регулярні рейсти до Варшави.
Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків