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Зі Львова літатиме прямий авіарейс до Познані

Вартість квитків зі Львова до Познані наразі не відома
Починаючи з 2 червня польська авіакомпанія LOT почне здійснювати регулярні рейси сполученням Львів-Познань.
Зі Львова літатиме прямий авіарейс до Познані Фото:staralliance

Згідно з розкладом рейсів, опублікованому на сайті аеропорту "Львів", польоти зі Львова до Познані виконуватимуть двічі на тиждень: у понеділок та суботу.

Вартість квитків зі Львова до Познані наразі не відома. Додамо, що відстань зі Львова до Познані становить 550 км, - повідомляє Avianews.

У прес-службі аеропорту "Львів" ZAXID.NET підтвердили, що з 2 червня зі Львова здійснюватимуть прямі рейси до Познані. Детальнішу інформацію про новий рейс пообіцяли повідомити згодом.

Зазначимо, що з львівського аеропорту польська авіакомпанія LOT здійснювала регулярні рейсти до Варшави.

Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.

 
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20 04 2017 17:19
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