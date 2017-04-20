Зі Львова літатиме прямий авіарейс до Познані

Вартість квитків зі Львова до Познані наразі не відома

Починаючи з 2 червня польська авіакомпанія LOT почне здійснювати регулярні рейси сполученням Львів-Познань.

Згідно з розкладом рейсів, опублікованому на сайті аеропорту "Львів", польоти зі Львова до Познані виконуватимуть двічі на тиждень: у понеділок та суботу.

Вартість квитків зі Львова до Познані наразі не відома. Додамо, що відстань зі Львова до Познані становить 550 км, - повідомляє Avianews.

У прес-службі аеропорту "Львів" ZAXID.NET підтвердили, що з 2 червня зі Львова здійснюватимуть прямі рейси до Познані. Детальнішу інформацію про новий рейс пообіцяли повідомити згодом.

Зазначимо, що з львівського аеропорту польська авіакомпанія LOT здійснювала регулярні рейсти до Варшави.

Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.