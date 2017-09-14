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Зниклого після обшуку кримського татарина знайшли побитим у Сімферополі, - ВІДЕО

Параламова побили "до нерухомого стану"
Кримський татарин Ренат Параламов, якого 13 вересня після обшуку відвезли в невідомому напрямку окупанти, знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.
Зниклого після обшуку кримського татарина знайшли побитим у Сімферополі, - ВІДЕО Фото: radiosvoboda.org

Зараз двоюрідний брат Параламова Раім Адільшаєв разом з адвокатом Емілем Курбедіновим та іншими людьми намагаються оформити потерпілого в лікарню і зняти побої, проте в кримській клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі відмовилися прийняти побитого, - повідомляє "Крим.Реаліі"

Близько 13:00 четверга Параламов подзвонив рідним з невідомого номера і сказав, що знаходиться в Сімферополі на автостанції "Східна", - повідомляє "15 хвилин",

"Він подзвонив сам з невідомого номера і повідомив, що він знаходиться на автостанції "Східна", його там скинули... Він був психологічно пригнічений, емоції зашкалювали, щось страшне з ним витворяли. Його катували електричним струмом, били жорстоко... Не виключено, що це майбутній інвалід", - розповів виданню адвокат Маммет Мамбетов.

За його словами, зараз Параламов практично не говорить, знаходиться в стані шоку.

"На це повинні адекватно відреагувати все правозахисники і всі, кому не байдужа дана ситуація. Це справжнє беззаконня", - додав він.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

 
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14 09 2017 16:17
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