Зображення Путіна з нафарбованими губами визнали екстремістським

Відповідне рішення, як уточнили в відомстві, 11 травня минулого року прийняв Центральний районний суд Твері, - пише РБК.

Як пояснюється в оновленому Федеральному списку екстремістських матеріалів, зображення було опубліковано 7 травня 2014 року на сторінці користувача соціальної мережі "ВКонтакте" Олександра Цвєткова. На даний момент цей акаунт заблокований.

У схожого на Путіна чоловіка, як розповіли в Мін'юсті, на плакаті, що опинився в списку екстремістських матеріалів, були "нафарбовані вії і губи". Це, як уточнили в міністерстві, "за задумом автора/ авторів плаката, має служити натяком на нібито нестандартну сексуальну орієнтацію президента Росії".

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає можливим опрацювати нові механізми захисту честі і гідності президента Росії Володимира Путіна, в тому числі від особистих образ у ЗМІ.