Золотовалютні резерви України за місяць скоротилися до $18,2 млрд через виплати держборгу
Причиною скорочення стали платежі уряду та НБУ за зовнішнім боргом, - повідомляє Національний банк України (НБУ).
Так, з міжнародних резервів було оплачено $1,3 млрд для погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті (крім платежів на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ), в тому числі $562,3 млн - обслуговування за єврооблігаціями уряду і $678, 8 млн - обслуговування і погашення за ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.
Крім цього, минулого місяця уряд і Нацбанк оплатили на користь МВФ $186 млн.
У березні міжнародні резерви поповнювалися передусім за рахунок інтервенцій Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало НБУ можливість і надалі викуповувати надлишки валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні.
Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму $432 млн.
За підсумками березня Національний банк купив на міжбанківському ринку $510 млн, зокрема $300 млн - за інтервенціями в формі запиту кращого курсу. Крім того, Національний банк продав $134 млн за інтервенціями в формі запиту кращого курсу.
Таким чином, чиста купівля валюти Національним банком становить $376 млн.Также минулого місяця в резерви надійшло $669,5 млн і €123,3 млн від розміщення урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.
Відзначимо, що станом на 1 квітня цього року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.
Нагадаємо, Міжнародні резерви України на початок лютого становили $18,4 млрд, що на 2% менше, ніж місяцем раніше.
Додамо, що золотовалютні резерви за 2017 зросли на 21% і на 1 січня 2018 становили $18,8 в еквіваленті. Разом з тим в грудні резерви дещо скоротилися.
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