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"Зоря" програла шведському "Естерсунду" у матчі Ліги Європи

Гра у Львові завершилася з рахунком 0:2
У Львові завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала шведський "Естерсунд" і поступилася.
"Зоря" програла шведському "Естерсунду" у матчі Ліги Європи Фото: antikor.com.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 0:2.

Після безгольового першого тайму доля матчу була вирішена в самому початку другої половини гри. Гол забив Саман Годдос.

Сема протягнув м'яч по центру і віддав передачу в штрафний майданчик, звідки Годдос невідпорно пробив у дальній кут.

Прикрий гол в контратаці пропускають господарі поля. У час, що залишився луганчанам так і не вдалося відігратися.

Більш того, в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині Геро забив другий гол, отримавши м'яч після розіграшу ауту, увірвавшись в штрафну і буквально розстрілявши ворота луганчан.

Таким чином, "Зоря" програв перший матч в групі, де окрім "Естерсунда", суперниками луганчан також є німецька "Герта" (Берлін) та іспанський "Атлетик" з Більбао. Їх очний матч завершився внічию - 0:0.

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі" у якому переміг італійську команду.
 

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14 09 2017 23:55
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