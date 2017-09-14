"Зоря" програла шведському "Естерсунду" у матчі Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 0:2.
Після безгольового першого тайму доля матчу була вирішена в самому початку другої половини гри. Гол забив Саман Годдос.
Сема протягнув м'яч по центру і віддав передачу в штрафний майданчик, звідки Годдос невідпорно пробив у дальній кут.
Прикрий гол в контратаці пропускають господарі поля. У час, що залишився луганчанам так і не вдалося відігратися.
Більш того, в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині Геро забив другий гол, отримавши м'яч після розіграшу ауту, увірвавшись в штрафну і буквально розстрілявши ворота луганчан.
Таким чином, "Зоря" програв перший матч в групі, де окрім "Естерсунда", суперниками луганчан також є німецька "Герта" (Берлін) та іспанський "Атлетик" з Більбао. Їх очний матч завершився внічию - 0:0.
Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі" у якому переміг італійську команду.
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