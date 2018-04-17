Зварич задекларував 5 млн грн готівки і два колекційних японських меча
Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всю суму доходів Зварича становиили відсотки від вкладу у "ПриватБанку", на рахунках якого він зберігає 11 тис. гривень і 18 тис. доларів.
471 тис. гривень Зварич вказав як кошти, позичені третім особам, а разом з дружиною Світланою він володіє 150 тис. доларів і 5 млн гривень готівкових коштів.
Депутат володіє 80% квартири площею 68 кв. м в Києві, автомобілем Land Rover Range Rover Sport 2010 року випуску за 891 тис. гривень, причепом Boeckmann C22 і 2 наручним годинником (Ulysse Nardin і Breguet).
Дружина Зварича задекларувала 27 тис. гривень зарплати в компанії "Інженерна група "Арей" та 13 тис. гривень зарплати в компанії "НВФ "УНІС".
Компанії "Арей" вона позичила 572 тис. гривень, а власної компанії "Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи" - 4,1 млн гривень.
В її власності житловий будинок (476 кв. м), 10 земельних ділянок загальною площею 171 531 кв. м, а також недобудовані житловий будинок (240 кв.м), сінник (510 кв. м), стайня (240 кв.м), майстерня (96 кв. м) і гараж (48 кв. м).
Дружина задекларувала автомобілі Land Rover Range Rover 2008 року випуску і Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007 року випуску, а також наручний годинник Ulysse Nardin і колекції народних ікон.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради України Роман Зварич склав присягу народного депутата під час відкриття ранкового пленарного засідання парламенту у вівторок, 17 квітня.
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