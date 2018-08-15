Звільнення "податківців Клименка": у прокуратурі кажуть, що "не пишуть закони"

Слідство у справі "податківців Клименка" каже, що дотримується закону, однак деякі його норми ускладнюють захист інтересів держави.

"Прокуратура повністю дотримується і забезпечує виконання законів у кримінальному провадженні, але сама їх не пише", – йдеться у повідомленні Головної військової прокуратури.

Зокрема, правоохоронці нагадали, що саме через норми законодавства усі затримані нині звільнені з-під варти.

"Це, у тому числі, стосується і вимог КПК України, які не передбачають тримання під вартою підозрюваних під час досудового слідства більше одного року. По факту, з моменту затримання податківців до завершення досудового слідства пройшло 9 місяців 18 днів", – йдеться у поясненнях.

Також прокуратура підкреслює, що не має право оскаржити скасування арешту майна підозрюваних.

"Таким чином захист інтересів держави у кримінальному провадженні суттєво ускладнено законодавцем", – зазначається у прокуратурі.

Наразі зі справою ознайомлюється захист, однак, як стверджують у прокуратурі, троє підозрюваних та третина адвокатів до ознайомлення досі не приступили. Слідство додає, що загалом підозру повідомили 57 особам, з них 50 – податківці. 27 фігурантів, серед яких 20 податківців, перебувають у розшуку. Зазначається, що під час розслідування 20 підозрюваних перебували під вартою, ще семеро – під заставою.

Загалом, за словами прокуратури, було проведено 3 тисячі слідчих дій: понад 900 обшуків, близько 600 тимчасових доступів до речей та документів, понад 700 оглядів вилученого майна та документів, понад 800 допитів свідків, призначено та проведено близько 20 судових експертиз.

Слідство каже, що наклало арешт на майно на загальну суму 4 млрд 889 мільйонів гривень. Зокрема, десятки будинків та земельних ділянок, сотні квартир, транспортних засобів, нежитлових приміщень, вагонів, орпоративні права номінальною вартістю понад 500 млн грн. За словами прокуратури, було вилучено грошей на 4,4 млн доларів США, 9,8 млн грн, 7,2 тис євро, 30 тис рублів, арештовано на рахунках 5 млн доларів США.

У Нацагентство з розшуку та менеджменту активів передали для управління 50 об’єктів нерухомості, 3 поверхи офісних приміщень, 22 транспортні засоби, корпоративні права юридичних осіб на суму понад 500 млн грн.

Раніше iPress.ua повідомляв, що всі затримані у так званій справі "податківців Клименка" вийшли з-під варти під заставу або через закінчення строку можливого арешту. Вони також зменшили суму застави у десятки разів.