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З'явилося відео головної ялинки країни з висоти пташиного польоту

Цьогорічній новорічні ялинці 86 років
У мережі з'явилося відео з новорічного містечка на Софійській площі у Києві.
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"Головна ялинка країни із висоти пташиного польоту. Київ. Аерозйомка. Новий погляд на відомі та маловідомі місця України та світу, з висоти пташиного польоту", - йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, 19 грудня в Києві відкрили головну ялинку країни. Третій рік поспіль до новорічно-різдвяних свят у столиці обирають ялицю білу. Дерево може довго стояти без води і має 7-метровий розмах гілок. Цьогорічній ялинці 86 років.

Нагадаємо, раніше на Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку.

До слова, з понеділка по четвер, 26-29 грудня, в Україну прийдуть атмосферні фронти. У п'ятницю, 30 грудня, опади почнуть припинятися. 31 грудня та 1 січня в Україні істотні опади малоймовірні, а температура повітря знизиться до невеликих і помірних морозів - до мінус 5-12 градусів.

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27 12 2016 22:56
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