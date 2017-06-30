Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
30 06 2017 15:19

"Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Користувачі соціальних мереж активно діляться фотографіями та відеороликами, на яких вони зафіксували негоду
У п’ятницю, 30 червня, у Москві і Підмосков'ї вирують потужні злива з грозою і градом.
"Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: @mamaany_

Згідно з інформацією Гідрометцентру Росії, такої зливи 30 червня у Москві не було з 1923 року. Очікується, що протягом дня випаде майже третина місячної норми опадів.


Фото: @iamphilippov


Фото: @mamaany_


Фото: @maxbolshakovphoto


Фото: @stoev_andrey


Фото: @vivarini


Фото: @julianafoxy


Фото: @max.parkhomenko


Фото: @derzskaya_ylitka

Нагадаємо, що 29 травня в результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.