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"Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ Користувачі соціальних мереж активно діляться фотографіями та відеороликами, на яких вони зафіксували негоду У п’ятницю, 30 червня, у Москві і Підмосков'ї вирують потужні злива з грозою і градом.

Фото: @mamaany_

Згідно з інформацією Гідрометцентру Росії, такої зливи 30 червня у Москві не було з 1923 року. Очікується, що протягом дня випаде майже третина місячної норми опадів.

Фото: @iamphilippov

Фото: @mamaany_

Фото: @maxbolshakovphoto

Фото: @stoev_andrey

Фото: @vivarini

Фото: @julianafoxy

Фото: @max.parkhomenko

Фото: @derzskaya_ylitka Нагадаємо, що 29 травня в результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.

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