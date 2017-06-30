CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ п’ятницю, 30 червня, у Москві і Підмосков'ї вирують потужні злива з грозою і градом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 06 2017 15:19
"Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Користувачі соціальних мереж активно діляться фотографіями та відеороликами, на яких вони зафіксували негоду
Фото: @mamaany_
Згідно з інформацією Гідрометцентру Росії, такої зливи 30 червня у Москві не було з 1923 року. Очікується, що протягом дня випаде майже третина місячної норми опадів.
Фото: @iamphilippov
Фото: @mamaany_
Фото: @maxbolshakovphoto
Фото: @stoev_andrey
Фото: @vivarini
Фото: @julianafoxy
Фото: @max.parkhomenko
Фото: @derzskaya_ylitka
Нагадаємо, що 29 травня в результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.
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