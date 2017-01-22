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Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО

З'явилися нові подробиці в справі Януковича
Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив папери, завірені ООН, які свідчать, що Віктор Янукович офіційно закликав Володимира Путіна вторгнутися до України.
Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО Віктор Янукович. Фото: AFP

Як розповів Юрій Луценко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, уся справа розпочалася з оприлюднення заяви за підписом Віктора Януковича наступного змісту: "Як законно обраний президент України заявляю, що події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві, Україна опинилася на порозі громадянської війни, в країні хаос і анархія, права людей і безпеки під загрозою особливо в Криму і на Південному Сході, під впливом західних країн здійснюється терор і насилля, людей переслідують за політичними мотивами, у зв'язку з цим звертаюся до президента Росії В.В. Путіна з проханням використати озброєні сили РФ для відновлення закону, миру, правопорядку, захисту населення України".

За словами генпрокурора, особистий підпис Януковича свідчить про те, що він втік з Києва й прийняв рішення перейти на бік ворога – Російської Федерації.

Окрім того, генпрокуратура допитала двох депутатів Держдуми РФ. За їх свідченнями, механізм введення військ Росією на територію України був запущений Кремлем ще в грудні місяці, коли Майдан стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення…

З термінами досудового слідства Юрій Луценко пообіцяв не тягнути.

"Протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи, після цього справа буде передана до розгляду суду. Впевнений, що саме український суд має поставити крапку в цій справі", – сказав Луценко.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

Раніше Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну.

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.

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22 01 2017 22:35
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