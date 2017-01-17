Луценко оприлюднив документи ООН, що свідчать про держзраду Януковича, - ДОКУМЕНТ

Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну.

"Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

"Всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ", - наголосив він.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

"Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази державної зради Януковича", - наголосив Луценко.

Він додав, що отримав дозвіл на оприлюднення даних досудового слідства від старшого прокурора у провадженні про держзраду Януковича.

Самого звернення до РФ від Януковича Луценко не навів.

Зазначимо, Печерський райсуд Києва на невизначений термін відклав розгляд клопотання ГПУ щодо надання дозволу на заочне досудове розслідування проти Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Раніше Юрій Луценко заявив, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва оголосив про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Віктору Януковичу. Луценко також стверджує, що захист Януковича отримав повідомлення про підозру екс-президенту.

Проте, захист колишнього президента Віктора Януковича повернув до ГПУ підозру у держзраді, оголошену генеральним прокурором Юрієм Луценком під час допиту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що до кінця року – початку наступного до суду передадуть справи щодо створення злочинної організації Віктором Януковичем та його оточенням за 255 статтею.