Атака безпілотників на Москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ

Кілька днів iPress моніторив реакцію Заходу та західних ЗМІ на ситуацію з атакою безпілотників на Москву. Найважливіші заяви прозвучали від міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі та німецького уряду про те, що Україна має повне право завдавати ударів по території агресора з метою самооборони. З іншого боку російські пропагандони з числа політиків вважають, що атаки піднімуть бойовий дух росіян та поведуть їх помирати в Україну стрункими шеренгами. Натомість західні ЗМІ переконані, що росіяни нарешті почнуть замислюватися, через що вони наражають себе на небезпеку. Час покаже, хто правий…

Війна на порозі. Чим ближче до Кремля фронт, тим менше залишається путіну – колишній речник ОБСЄ

Війна на порозі росії стала некомфортно близькою, переконує старший співробітник Атлантичної Ради та колишній речник ОБСЄ Майкл Боцюрків в колонці у CNN. Він зазначає, що в той час як всі очікують український контрнаступ в стилі американської операції в Іраку в 2003 році, натомість український контрнаступ все більше з'являється в полі зору у вигляді тонких і, можна сказати, блискучих ударів по росії.

На думку аналітика, операції розпочалися минулого тижня з транскордонного нападу антипутінськи налаштованих російських громадян у Бєлгородській області. Атаки ж безпілотників на Москву, на думку експерта, перенесла конфлікт на російську землю з новою силою. Москва звинуватила Київ в "терористичній атаці", хоча Київ заперечив свою причетність. Але хто б не стояв за цією атакою, одне можна сказати напевно: жителі Москви відчули, з чим доводиться стикатися жителям української столиці день за днем.

Подібні атаки на росію свідчать, що в обороні путіна є прогалини. Якщо подібні рейди як на район Білгорода почастішають і будуть відбуватися й в інших регіонах росії, то, на думку експерта, можна припустити, що це може призвести до переломного моменту в утриманні путіним влади. Такі атаки на росію – це своєрідний месседж путіну і росіянам, що війна з Україною – марна втрата крові і добробуту.

Автор попереджає, що росія буде вдаватися до гібридної відповіді: щоденних ударів по Києву та інших великих містах для психологічного тиску і запобіганню повернення українських біженців додому, використовувати продовольство як зброю (росія знову заблокувала роботу зернового коридору – iPress) тощо.

Боцюрків переконаний, що путіна ніколи не турбували супутні втрати, а лише його власна безпека і влада. Зараз, схоже, буфер між Москвою і лінією фронту стрімко скорочується. З війною, яка почала підбиратися некомфортно близько, дні путіна на посаді президента також можуть бути злічені.

В іншій публікації CNN додається, що росія відчула, як наслідки її війни в Україні різко відлунюють на її власній території після "масованого" артилерійського обстрілу Бєлгородського регіону, зокрема Шебекіно, чи атаки безпілотника на нафтопереробному заводі в Краснодарі, яка спричинила пожежу. Рейди на російські території, вважають CNN, знаменують собою новий поворот у конфлікті, який дедалі більше повертається до росіян додому, через 15 місяців після того, як Москва розпочала вторгнення в Україну. При цьому прессекретар путіна Пєсков бідкався, що немає жодного слова засудження цих атак з боку колективного Заходу і назвав ситуацію досить тривожною.

путін виправдовується. Прихильники жорсткої лінії розлючені – The Hill

У The Hill теж вважають, що удар безпілотників по Москві знову зробив війну проти України набагато ближчою до росіян, підірвавши наратив президента росії володимира путіна про те, що військові зусилля Кремля були успішними. Як і вторгнення в росію антипутінських сил ця атака ще більше сіє розбрат серед російських лідерів військових зусиль путіна, розлютивши прихильників жорсткої лінії, які звинуватили армію у нездатності захистити батьківщину.

Нова атака безпілотників на російську столицю, що сталася через кілька тижнів після того, як два безпілотники спробували завдати удару по Кремлю, на думку The Hill, стала однією з найсміливіших атак в глибині російської території з початку війни і змусила навіть путіна зробити заяву.

путін виправдовувався, що атака безпілотників була відповіддю на нещодавній російський удар по штабу військової розвідки України, звинувативши Київ у "залякуванні росіян і нанесенні ударів по цивільних будівлях і терористичній діяльності". Йому довелося навіть стверджувати, що протиповітряна оборона Москви "працює задовільно і справно", хоча він і зазначив, що потрібні "шляхи для вдосконалення".

Як вважає The Hill, попри те, що путін готується до тривалої війни в Україні, атаки всередині країни можуть призвести до зростання невдоволення серед росіян, які в основному підтримують війну.

Керуючий директор оборонно-консалтингової компанії Beacon Global Strategies Майкл Аллен заявив The Hill, що атака на столицю росії посилає Кремлю сигнал про те, що українці продовжуватимуть відповідати на російські удари по своїх містах.

Генеральний директор і засновник компанії BRINC, яка постачала безпілотники в Україну переважно для проведення рятувальних операцій, Блейк Резнік зазначив, що якщо безпілотники були запущені з української території, то вони змогли зайти далеко вглиб території росії, попри перешкоди для сигналів GPS. На його думку, або росія має набагато менш досконалу протиповітряну оборону і системи протидії, ніж будь-хто міг би очікувати, або українці експлуатують досить складні літальні апарати і просто розгортають їх у дійсно тактично розумний спосіб.

росіяни починають задумуватися. Адже кордон незахищений – The Atlantic

У виданні The Atlantic його штатна журналістка з росії Анна Нємцова наголосила, що Кремль має проблеми з безпекою. Атаки безпілотників у Москві як і вторгнення через кордон, зазначає автора, змушують росіян починати задумуватися над питанням, чи справді у путіна, як він обіцяв, "все під контролем".

Низка поганих новин, що почалася на початку цього місяця, наводить росіян на думку, що їхня система безпеки руйнується. Атака безпілотника на дах резиденції путіна в Кремлі, вторгнення в Бєлгородську область свідчать, що у росії недостатньо сил навіть для захисту від невеликих підрозділів, - йдеться у публікації.

росіяни в прикордонних регіонах починають усвідомлювати, що війна, яка зруйнувала десятки міст і сіл в Україні, приходить на їхню землю. росіяни досить швидко зробили висновки. Тисячі людей сіли в автомобілі і покинули свої села в Бєлгородській області, не чекаючи подальших пояснень або допомоги від служб безпеки. Адже кордон, який мав би охоронятися ФСБ, незахищений, наголошує The Atlantic.

Війна проникає у свідомість росіян. А це поганий знак для путіна – Politico

Politico вийшло із заголовком з посиланням на слова росіян, що атака безпілотників на Москву була мов фільм жахів. Видання стверджує, що рейд на Москву шокував жителів та задається питанням чи змінить це погляди росіян на війну з Україною.

Через п'ятнадцять місяців війни, розпочатої російським урядом проти України, деякі москвичі рано вранці у вівторок вперше прокинулися від вибухів. Це за словами самих же росіян, яких цитує видання, шокувало і збентежило їх.

Незалежний політичний аналітик Дмитро Орєшкін, якого цитує Politico, зазначив, що це ознаменувало кінець фази самозаспокоєння, коли росіяни сприймають війну як щось, що не загрожує їхньому власному життю. За його словами, війна проникає у свідомість людей і змушує говорити про неї, а це поганий знак для путіна. "Це не стільки удар по Москві, скільки удар по свідомості росіян", – вважає Орєшкін.

Як зазначає Politico, кремлівська еліта, ймовірно, візьме це до відома: безпілотники впали поблизу заможних районів на заході Москви, де вони живуть у розкішних будинках за високими парканами. Один дрон впав на землю за 10 кілометрів від резиденції путіна в Ново-Огарьово.

Втім, видання зазначає, що москвичі не особливо переймаються атакою, адже це не стало регулярним явищем. Замість того, щоб стати різким тривожним дзвінком, атака у вівторок, швидше за все, вважають в Politico, стане ще однією краплею в океані киплячого занепокоєння серед населення.