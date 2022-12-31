Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта

Напередодні нового року росія знов обстріляла Україну "калібрами". Є жертви та постраждалі серед мирного населення. Але Україна незламна, і її майбутнє величне. Ендрю А. Міхта, декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла в своїй колонці для Politico стверджує, що Україна безумовно, заплативши велику жертву, стане набагато впливовішою. Те, що відбувається в Україні, та її місце на політичній карті Європи у майбутньому визначатиме хід еволюції всієї Європи і, як наслідок, трансатлантичних відносин.

Війна в Україні – це вирішальна битва за майбутнє Європи, її геостратегічну реконфігурацію і, зрештою, її нову архітектуру безпеки.

Вона знаменує собою тектонічний зсув в еволюції континенту, спричинений як історичним прорахунком путіна, так і опором українського народу. А швидка, майже інстинктивна реакція Сполучених Штатів щодо надання військової та економічної допомоги лише прискорила ці зміни.

Це війна, що трансформує систему, оскільки вона оголила закальцинований скелет розподілу влади в Європі, який, здавалося, був занурений під шаром інституцій, створених десятиліттями наднаціоналізму, щоб компенсувати військову слабкість континенту після 1945 року. Вона також виявила конкуруючі внутрішньоєвропейські інтереси і домовленості, водночас поставивши на перший план питання про те, чи справляються існуючі інституції з поставленими завданнями.

Чи здатні НАТО і Європейський союз надихнути Європу на протистояння росії і стягнути з неї нищівну ціну за розв'язання цієї війни, якої континент не бачив з 1945 року? Чи вдасться російському президенту владі міру путіну здійснити своє імперське завоювання України, відновити сферу впливу в Східній Європі і - після того, як його армія буде переоснащена за кілька років, - можливо, навіть кинути прямий виклик НАТО?

До цього часу реакція Заходу на війну відзначалася як щедрістю, так і безсистемністю. Вона також визначається політичною "м'язовою пам'яттю" про те, де знаходиться центр Європи і де починається і закінчується її периферія.

Політична суперечка Європи щодо України полягає в тому, яким має бути ендшпіль, або, точніше, чи можливий такий результат, який відповідатиме попередньому стану справ, після того, як припиниться стрілянина. Це частково пояснює, чому розмова про майбутнє України ведеться навколо знайомого питання про неможливість розширення ЄС, і чому ключові тверді питання безпеки, такі як членство країни в НАТО, до цього часу здебільшого уникали обговорення.

НАТО – це, в кінцевому рахунку, твердої сила і колективна оборона, і саме післявоєнний розподіл твердої сили визначатиме інституційні рамки і нову архітектуру майбутньої Європи. Так само, як і на початку холодної війни, в Європі виникне новий центр тяжіння – все більше на північному сході. Рішення Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО є лише найбільш яскравим прикладом цих змін, що розгортаються.

Однак історично склалося так, що інституційні рішення дилем безпеки спрямовані в минуле, навіть якщо вони претендують на те, щоб запропонувати рішення для майбутнього. Звичайно, інституційні механізми безпеки можуть підтримувати альянси, але лише тоді, коли ці інститути відображають реальну владу і певні інтереси. Цю реальність ми побачили під час цієї війни. І хоча небезпека російського реваншизму в Європі політично активізувала НАТО, за відсутності реального європейського переозброєння, поважний альянс буде вихолощений до точки неактуальності. Сьогодні Європа знаходиться в точці перелому, тому що вона залишається прив'язаною до "інституційного мислення", яке все більше відривається від реалій грубої сили на місцях. Водночас політичні лідери континенту відчувають, що те, що відбувається в Україні - і, зрештою, те, де вона опиниться на політичній карті Європи - визначатиме хід еволюції Європи і, як наслідок, трансатлантичних відносин.

Але незважаючи ні на що, однозначно можна сказати з упевненістю: це матиме реальні і довготривалі наслідки для майбутнього Європи.

Коли нація виборола свою свободу жахливою і кривавою жертвою, захищаючи інших на континенті, вона не може стояти осторонь і казати, що вона є периферійною державою. Таким чином, Україна-переможець займе своє місце в Європі завдяки масштабам своєї жертви, а США та європейські країни, які відіграли ключову роль у її перемозі - особливо ті, що розташовані на східному фланзі НАТО, - стануть набагато впливовішими.

Безумство путіна, який пішов проти України, запустило процес, який не можна розвернути назад. І справа не лише в тому, що центр тяжіння Європи зміститься на північний схід, а й у тому, що колись туманна концепція Східної Європи як задвірки Заходу – образ, підкріплений балканськими війнами 1990-х років – практично демонтована.

Східна Європа тепер повністю європейська, її історія і спадщина щодня відкриваються в американських університетах і аналітичних центрах, а зображення Риги, Варшави і Києва з'являються на наших екранах. Ми бачимо, як політики зі Східної Європи демонструють лідерство і мужність у важкий момент, чітко формулюють свої імперативи і пріоритети національної безпеки, беруть на себе реальні ризики, щоб зупинити росію і допомогти Україні в її боротьбі за свободу і національний суверенітет.

Війна в Україні ще не закінчилася, але Європа вже змінилася. І, правду кажучи, її лідери це визнають. Просто знадобиться більше часу для всіх зацікавлених сторін, щоб визнати це. Оскільки це поховає – можливо, і назавжди – закальцинований скелет того, як виглядав континент донедавна.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не відображають офіційну політику чи позицію Європейського центру безпекових досліджень ім. Джорджа Маршалла, Міністерства оборони США чи уряду США.

Джерело: Рolitico