Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта

Позаштатна наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики, офіцерка військової розвідки США Челс Міхта закликає Захід дати відсіч ядерному шантажу росії. Адже відкрито агресивне рішення про переміщення російської ядерної зброї на сотні кілометрів на захід до Білорусі не може залишатися без відповіді. Це також сигналізує про те, що росія зробить у випадку перемоги в Україні. Вона завезе тактичну ядерну зброю для створення загроз країнам НАТО.

Президент Білорусі Лукашенко оголосив у червні, що росія почала постачати тактичну ядерну зброю до його країни, похвалившись в інтерв'ю телеканалу "Россія-1", що заряди "втричі потужніші", ніж атомні бомби, які Сполучені Штати скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Хоча розгортання не змінює загального ядерного балансу між Сполученими Штатами і росією, це значний ескалаційний крок Кремля. Вперше після закінчення холодної війни російські ядерні пристрої базуються за межами її території. росія збереже контроль над цією зброєю.

І хоч путін представив це розміщення як відповідь на присутність американської ядерної зброї на низці баз НАТО в Європі (вперше вона з'явилася в 1950-х роках), неявне послання не могло бути більш чітким: росія посилює свою ядерну загрозу у відповідь на постійну підтримку Заходом України.

Сполучені Штати не змінили свою ядерну політику у відповідь, обмежившись поки що публічною критикою цього рішення. Проте не можна заперечувати, що, переміщуючи ядерну зброю малої дальності до Білорусі, Кремль чинить тиск саме в тій сфері, яка викликає найбільше занепокоєння у союзників, а саме ризик того, що вертикальна ескалація може призвести до ядерної війни.

Дії росії мають слугувати нагадуванням про те, що хоча Білорусь залишається номінально незалежною, для всіх практичних цілей вона є частиною великого російського геополітичного простору. путін використовував білоруську територію для безпосереднього нападу на Україну, вилучення і ремонту пошкодженої російської техніки, логістичної та медичної підтримки своїх операцій в Україні, а тепер – як розмінну монету в своїх ядерних іграх проти Заходу. Мета путіна – змусити Захід піддатися на ядерний шантаж і зменшити підтримку України. США і НАТО повинні вирішити, як реагувати і, зрештою, як адаптувати сили стримування Альянсу до цієї загрози.

Розміщення ядерної зброї малої дальності в Білорусі також має регіональний вимір, оскільки Білорусь межує з трьома країнами НАТО: Польщею, Литвою і Латвією. Усі вони висловили занепокоєння такою ескалацією, а Польща звернулася з проханням приєднатися до програми НАТО зі спільного використання ядерної зброї. (Вперше це питання було порушене президентом Польщі Анджеєм Дудою минулої осені і повторене прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким після розгортання росією ядерної зброї малої дальності в Білорусі в липні, причому Варшава стверджувала, що її винищувачі F-35, які вона зараз замовляє, можуть бути адаптовані для несення ядерної зброї).

Хоча це навряд чи станеться найближчим часом, цей запит свідчить про зростаюче занепокоєння серед передових членів Альянсу розширенням ядерної загрози з боку росії. Союзники по східному флангу НАТО розглядають розміщення російських ядерних боєголовок малої дальності в Білорусі як логічне продовження рішення путіна, прийнятого в грудні 2022 року, про постачання Білорусі ракетних комплексів "Іскандер SS-26", тактичні ядерні боєголовки яких тепер прикріплені до кожної ракети, що експлуатується в Білорусі російськими військовими.

Пускові установки, які були передані Білорусі перед відправкою боєголовок, є такими ж, як і ті, що використовуються російськими силами (з дальністю дії 400-500 км, або 250-310 миль). Кожна пускова установка несе дві ракети, на відміну від експортної версії "Іскандера" з меншою дальністю дії, яка несе по одній ракеті на пускову установку.

Це ще одне свідчення того, що, встановлюючи більш потужні пускові установки в Білорусі, Кремль має намір максимізувати ефект шантажу. Те ж саме стосується чотирьох багатоцільових бойових літаків Су-30СМ, які росія відправила до Білорусі в якості першої частини контракту на 12 літаків - Су-30СМ мають ядерну зброю і, як повідомляється, мають ті ж характеристики, що і літаки, які використовуються російськими військово-повітряними силами. Повідомляється також, що існуючий парк білоруських літаків Су-25 буде пристосований для перевезення ядерної зброї.

Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі означає розгортання більшого російського контингенту в цій країні для захисту і управління ракетним сховищем; по суті, це рішення є синонімом розміщення більшого гарнізону російських військ в Білорусі, що підкреслює поглиблення інтеграції білоруських військових в російську систему командування і контролю. Розгортання значно збільшує зону ураження російських тактичних ядерних боєголовок, доповнюючи російське ядерне розгортання в Калінінградському ексклаві. По суті, ці два об'єкти ставлять усі флангові країни в зону досяжності, ускладнюючи планування стримування і оборони з боку НАТО і вимагаючи реакції Заходу.

Ядерне балансування росії на межі також знаменує собою чітке утвердження незалежної позиції Москви по відношенню до Пекіна, коли йдеться про загрозу застосування ядерної зброї, оскільки Китай неодноразово заявляв, що не бажає, щоб ядерна зброя використовувалася будь-де в Євразії. Це не означає, що російське рішення підірве російсько-китайське партнерство, але воно показує межі цієї двосторонньої "дружби без обмежень". Китайсько-російська орієнтація ґрунтується не на певних настроях чи системі цінностей, а скоріше на принципі "ворог мого ворога – мій друг", який лежить в основі силової політики, що базується на грубій силі.

Передача ядерної зброї Білорусі сигналізує про посилення політичної та військової хватки Кремля над країною і подальше підпорядкування збройних сил Лукашенка та його апарату безпеки росії. Це також показник того, що робитиме путін у випадку, якщо йому вдасться підкорити Україну – у разі перемоги росія, ймовірно, розмістить там додаткову ядерну зброю малої дальності, щоб націлити її на країни НАТО і погрожувати їм.

Якщо Сполучені Штати і НАТО не відреагують на це, наприклад, розширенням програми спільного використання ядерної зброї або принаймні відмовою від невдалого Основоположного акта НАТО-росія 1997 року, який росія неодноразово порушувала, путін сприйме це як ще одну ознаку неоднозначності Заходу і зробить висновок, що НАТО не має апетиту до ризику в цій конфронтації.

Це заохочуватиме російський авантюризм на східному фланзі і потенційно може спровокувати ще більш небезпечну конфронтацію із Заходом. Врешті решт, НАТО має ретельно зважити політичну ціну нездатності надати рішучу відповідь на цю останню спробу ядерного шантажу з боку росії.

Джерело: CEPA