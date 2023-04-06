У традиційному тижневому аналізі війни позаштатний експерт американського Hudson Institute Джан Касапоглу аналізує можливий український наступ і дії росії у відповідь. Він акцентує увагу на ймовірному використанні строковиків весняного призову, який зріс цього року, для оборони від українського контрнаступу. Експерт впевнено прогнозує, що провали росіян викличуть нові перетасовування генералів у вищому командуванні росії, тим більше, що бажаючих зайняти місце Гєрасімова, як не дивно, вдосталь. До аналізу ситуації в Бахмуті ми додали коментар Тома Купера з оперативною сводкою.

Одесу обстрілюють іранськими боєприпасами. І це надовго

В ніч на 3 квітня російські військові випустили шквал некерованих боєприпасів Shahed-131 та Shahed-136 по українському чорноморському місту Одеса. Українська протиповітряна оборона перехопила 14 з 17 БПЛА.

За наявними даними, пускові позиції Південного військового округу росії знаходилися на східному узбережжі Азовського моря. Ці об'єкти навколо Краснодара були раніше виявлені завдяки зусиллям відкритих джерел оборонної розвідки Hudson Institute.

Безпілотники Shahed-131 і Shahed-136 мають низьку теплову та радіолокаційну помітність і рухаються складним для відстеження маршрутами польоту. Їхні низькі швидкість і висота польоту призводять до посилення ефекту наземних перешкод, що створює додаткове навантаження на системи протиповітряної оборони. У більшості випадків зенітна артилерія і гармати ППО забезпечують ефективну протидію іранським баражуючим боєприпасам, які створюють шум, подібний до роботи газонокосарки, що сигналізує про атаку, яка наближається. Останнім часом російські військові надають перевагу нічним ударам, щоб застати українську ППО зненацька. Нічні атаки 3 квітня відбулися саме за такою схемою.

росія та Іран поглиблюють свої оборонні зв'язки з самого початку війни. Здатність Тегерана забезпечити російських військових великою кількістю боєприпасів в умовах тривалого конфлікту з високими темпами свідчить про можливості постачання Ісламської Республіки: рф продовжуватиме отримувати стабільні поставки зброї іранського виробництва в осяжному майбутньому.

росія відправить на війну нових призовників. Строковий призов збільшився

Цього тижня президент владімір путін підписав наказ, яким уповноважив Міністерство оборони росії розпочати весняний призов до армії. Москва призве на строкову військову службу близько 147 000 молодих людей у віці від 18 до 27 років. У порівнянні з минулим роком, призов збільшився на 12 500 військовослужбовців. Призов відбуватиметься поетапно з 8 квітня по 15 липня. Після часткової мобілізації восени 2022-го російські призовники тепер допущені до виконання бойових завдань в Україні. путін поступово залучатиме ці 147 000 військовослужбовців до своєї кампанії вторгнення.

Хоча більшість російських бійців виявилися погано підготовленими і дисциплінованими, вони, тим не менш, можуть стабілізувати укріплені лінії оборони, коли їх розгортають у великій кількості. російський осінній призов 2022 року відбувся одночасно з частковою мобілізацією. Наразі невідомо, чи буде друга хвиля мобілізації супроводжувати весняний призов. Хоча російський Генеральний штаб спростував чутки про нову мобілізацію, українська військова розвідка не виключає можливості того, що рф вдасться до такого радикального заходу.

російський наступ у Бахмуті просувається. Хороших новин звідти немає, вважає і Том Купер

Повільно, але впевнено просувається наступ російських військ у Бахмуті, оскільки "вагнер" перекидає нові колони в атаку. За даними українського Генерального штабу, 3 квітня російські війська здійснили 20 обстрілів уздовж лінії зіткнення в цьому населеному пункті. Того ж дня вони здійснили ще 25 обстрілів в Авдіївці та Мар'їнці.

На момент написання звіту ситуація залишається нестабільною. Підрозділи "вагнера" стверджують, що захопили Бахмутську міську адміністрацію, а Євгєній Прігожин був помічений під час підняття російського прапора в цьому районі. Однак командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський заявив у своєму Telegram-дописі, що ситуація перебуває під контролем, а повідомлення про просування російських військ є лише роботою "пропагандистів".

Коментар Тома Купера про ситуацію в Бахмуті станом на вчорашній день: На жаль, хороших новин з Бахмута немає. За останні кілька днів росіяни захопили залишки заводу "АЗОМ", залізничний вокзал та вулицю Миру, дійшовши до лікарні. На півдні вони захопили школу №11 та вулицю Різдвяну, дійшовши до стадіону "Металург". (Колишній) центр міста – район між лікарнею, готелем "Атлантик" і ринком на проспекті Горбатова, який сьогодні нагадує "кілька величезних куп уламків", – є центром боїв останніх чотирьох днів, причому росіяни мають перевагу: схоже, що вони запхали всю 98-у дивізію ВДВ приблизно на 40% території Бахмута, і, таким чином, значно переважають українців в місті. Це чітко вказує на те, що путін, мабуть, вирішив щось на кшталт "Бахмут або провал": неважливо, якщо він зазнає невдачі деінде, але це місто має бути взяте, незважаючи на ціну і наслідки.

Відтоді, як українське керівництво відмовилося від тактичного відступу в цьому секторі, Бахмут став ареною з високим рівнем втрат з обох боків, причому вони дедалі зростають. У той час як москва завжди може ввести нові сили, Київ не здатен легко компенсувати свої втрати.

Майбутній весняний наступ, ймовірно, буде спрямований на те, щоб розірвати сухопутний зв'язок росії з окупованим Кримом. Для цього необхідно буде глибоко вклинитися в укріплені російські лінії оборони вздовж осі Мелітополь-Бердянськ. За повідомленнями, українські військові сформували 80-тисячне наступальне угруповання для виконання цього завдання, що підвищує очікування Києва щодо російського краху, який може затиснути сили путіна в Криму і навколо нього. російське вище командування, вірогідно, намагатиметься запобігти такому розвитку подій за допомогою тієї ж тактики, яку застосував генерал Сєргєй Суровікін, щоб зупинити неорганізований відступ російських бойових формувань у Херсоні, де він швидко організував оборонну лінію вздовж Дніпра і заохочував часткову мобілізацію для стабілізації фронту.

Після успішних проривів на Харківщині та Херсонщині наприкінці 2022 року українські військові не проводили вирішальний широкомасштабний наступ. Київ повинен мати залізобетонний план, щоб прорвати російський фронт, коли перейде в контрнаступ.

Чи змінить росія своє вище командування? Прибічники жорсткої лінії стоять у черзі

Зимовий наступ росії забрав життя тисяч українських військовослужбовців, і, незважаючи на значні власні втрати, кремль все ще може досягти успіху в захопленні Бахмута, або, якщо бути точним, більшої частини міста. Навіть якщо Бахмут впаде, російське вторгнення не зможе встановити контроль над Донецькою областю, що є однією з його головних територіальних цілей. Це може спричинити сенсаційні кадрові перестановки у вищому командуванні. Першим може піти генерал Валєрій Гєрасімов, так само як генерал Східного військового округу Рустам Мурадов був звільнений зі своєї посади після попереднього фіаско у Вугледарі, що осоромило російську 155-ту бригаду морської піхоти.

Такий розвиток подій відкриває вигідні можливості для прихильних до "вагнера" прибічників жорсткої лінії, які стоять у черзі, як-от генерал Повітряно-космічних сил рф Сєргєй Суровікін і генерал Міхаїл Тєплінській, котрий, за повідомленнями, нещодавно повернувся до командування Повітряно-десантними військами. Hudson's Ukraine Military Situation Report продовжуватиме стежити за грою в "музичні стільці" (звісно, автор має на увазі гру у музичні стільці, в якій має залишитися тільки один гравець. Але ця метафора може навіяти й іншу аллюзію: "Тож, як сідати – сварки марні, бо з вас музики незугарні" – іPress), яка ведеться серед російського вищого командування, щоб визначити, хто з генералів очолить оборону проти майбутнього українського контрнаступу.

Джерело: Hudson Institute