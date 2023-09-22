Для України "захищатися" означає програвати – американські експерти для The Hill

Колишній офіцер армійської розвідки США Джонатан Свит та економіст Марк Тот у спільній колонці для The Hill переконують, що адміністрація Байдена має полишити практику надавання Україні зброї лише для захисту. Адже, перефразовуючи генерала Паттона, успіху не досягнути у захисті – потрібно наступати на ворога. Пропонуємо переклад думок цих колумністів.

Після 573 днів війни Вашингтон все ще не може вирішити, чи дійсно він хоче перемоги Україні.

"Захищати" залишається гаслом дня. Міністр оборони США Ллойд Остін подвоїв акцент на обороні під час 15-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 19 вересня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Там він закликав союзників надати Україні "додаткові системи протиповітряної оборони та перехоплювачі" – зокрема, Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T та інші системи ППО.

Він відкрив засідання, заявивши: "Протиповітряна оборона рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати працювати над наземною протиповітряною обороною для України". Керманич Пентагону також наголосив на необхідності протиповітряної оборони для "захисту критично важливої інфраструктури України, включаючи поставки зерна та енергоносіїв".

Хоча все це правда, жодна протиповітряна оборона не зможе витіснити 200 000 військових з окупованої України, про які говорив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN 18 вересня. Це буде досягнуто лише шляхом наступу.

Зброя ППО не знищить і не пошкодить міст через Керченську протоку або будь-який інший міст, що забезпечує постачання російських військ на Кримський півострів з росії або окупованого росією півдня України наземним транспортом чи залізницею. Вони також не вплинуть на морські порти і аеродроми. Здатність росії вести війну не зменшиться.

Також, що важливо, вони не можуть вплинути на третю оборонну лінію рф біля села Роботине в Запорізькій області. Українські генерали повідомили газеті Guardian, що "80% зусиль росії було спрямовано на побудову першої і другої лінії", проте Трент Мол, директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США, застерігає, що "основна частина російських підкріплень залишається на третій лінії".

Більше того, москва отримала додатковий час для підготовки укріплених оборонних позицій і встановлення протипіхотних і протитанкових мін, як вона це зробила вздовж своєї першої лінії оборони.

Не дивно, що Міллі посилався на "надто високу планку", коли попереджав, що перемога України займе "дуже багато часу". Сумна іронія полягає в тому, що адміністрація Байдена зробила цю планку ще вищою, не надавши Україні зброї, необхідної для вирішальної перемоги. Але іронія, схоже, втрачає свою актуальність для президента, який покидає свій пост.

Хоча додаткові системи ППО можна тільки вітати, вони не є шляхом до перемоги України. Потрібні додаткові високоточні засоби для глибоких ударів, щоб зробити Кримський півострів "нежиттєздатним". Президент Джо Байден повинен прислухатися саме до цієї поради своїх відставних генералів Джека Кіна, Девіда Петреуса і Бена Ходжеса.

Минуло майже два тижні відтоді, як телеканал ABC News припустив, що адміністрація президента США розглядає можливість постачання Україні армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS). Джо Байден у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок, незважаючи на присутність президента України Володимира Зеленського, не згадав про це. Натомість він повторив свій заклик до світових лідерів твердо стояти проти "неприхованої агресії" і ще раз "висловив солідарність з Україною в її війні проти російської навали як необхідний крок для стримування інших потенційних агресорів".

Як і у заздалегідь підготовлених коментарях Остіна в "Рамштайні", у них також не було жодної згадки про слово "перемога". І це попри те, що 30 серпня високопосадовець Державного департаменту заявив журналістам: "Дуже важливо, щоб Україна виграла цю війну. І під "перемогою" я маю на увазі, як сказав президент Байден, щоб росіяни залишили всю Україну".

То що ж змінилося? Чи вплинула поїздка Кім Чен Ина до росії і вірогідність обміну технологіями, які уможливлять північнокорейську ядерну зброю, на розрахунки Білого дому при прийнятті рішень щодо ATACMS?

Найкраще про це сказав генерал Джордж С. Паттон: "Ніхто ніколи нічого не захищав успішно. Є тільки напад, напад і ще раз напад". В Україні, як мінімум, це означає наявність ATACMS, винищувачів F-16 і касетних боєприпасів, що доставляються системою HIMARS. Це означає, що ракети подвійного призначення М26 з удосконаленими звичайними боєприпасами підтримують просування України на південь до Азовського моря і Кримського півострова.

Разом із поточними можливостями української армії, ці додаткові американські системи озброєння і боєприпаси в поєднанні з розвідданими можуть прискорити звільнення Криму і всієї України.

Перехоплення дронів, балістичних і гіперзвукових ракет у небі України не допоможе виграти війну. Остін і Міллі знають про це. Це лише продовження битви на виснаження, яка ведеться на землі, в окопах, замінюючи солдатів ракетами, за неприйнятну ціну.

Виграти війну можна, завдавши удару по пускових установках за межами України; знищивши системи озброєння, які запускають безпілотники і випускають ракети; перехопивши боєприпаси до того, як вони будуть випущені; зруйнувавши оборонні укріплення "третьої лінії" до того, як прибудуть провідні елементи штурмових сил.

Глибинна боротьба та перекриття шляхів постачання – це те, що так відчайдушно потрібно Україні для перемоги у цій війні.

"Системи протиповітряної оборони і перехоплювачі" є критично важливим і необхідним компонентом рішення для захисту життів невинних цивільних осіб, критичної інфраструктури і сухопутних військ. Але вони не прискорять перемогу як результат війни. А швидше завершення війни зробить більше для досягнення цілей Остіна і порятунку життів.

Міністр оборони слушно стверджує, що "чим більше росія затягує війну, тим більш кричущою стає її жорстокість. Напади рф поширилися далеко за межі поля бою і завдали невимовних людських страждань".

Разом із коментарем Міллі про те, що "вигнання російських солдатів з усієї України займе багато часу і вимагатиме значних зусиль протягом тривалого періоду", вони підкреслюють необхідність надати Зеленському та його генералам зброю і боєприпаси, необхідні для перемоги у війні зараз, а не просто "забезпечити Україні можливість стримувати майбутню агресію і захищати свою суверенну територію".

Тут не вистачає слів "терміново" і "перемогти". На одному диханні Остін попереджає про небезпеку тривалої війни, а на наступному каже: "тож не робіть помилки: ми будемо стояти поруч з українським народом впродовж тривалого часу".

На жаль, для України це може бути недовго. Підтримка війни у США має тенденцію до зниження. Згідно з опитуванням CNN, проведеним минулого місяця, 51% респондентів вважає, що "Сполучені Штати зробили достатньо, щоб допомогти Україні в боротьбі проти росії". Коли росія вперше вторглася на початку 2022 року, це ж опитування показало, що 62% хотіли, щоб США робили більше для України.

Колишній чиновник адміністрації Байдена сказав в інтерв'ю NBC News, що "Байден розуміє: часу залишилося обмаль. Я не думаю, що він зможе довго підтримувати рівень фінансування. Ось чому ви бачите, як Зеленський [приходить] до Білого дому. Йдеться про те, щоб продовжувати тиск... Тут немає розмов без чека".

У випадку, коли сенатор Ренд Пол (республіканець, штат Кентуккі) доб'ється свого, будь-який законопроєкт про фінансування, який дозволить уряду працювати після 30 вересня, буде заблокований, якщо він включатиме фінансування війни в Україні.

Настав час для сміливих і рішучих дій, а також лідерства Білого дому.

Джонатан Свит – полковник армії у відставці, офіцер військової розвідки з 30-річним стажем, очолював Відділ розвідувальних операцій Європейського командування Збройних сил США з 2012 по 2014 рік.

Марк Тот – економіст, підприємець і колишній член правління Центру світової торгівлі в Сент-Луїсі.

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