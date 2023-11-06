Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни та почесний професор Королівського коледжу Лоуренс Фрідман аналізує дві війни – росії проти України і між Хамасом та Ізраїлем в Газі. Зокрема те, як втрати на цих війнах впливають на можливість досягнення миру. На його думку, якщо в Газі тиск на Ізраїль може привести до певного політичного врегулювання, то в ситуації війни росії з Україною навпаки – втрати, завдані Україні агресором відкидають можливість миру в найближчій перспективі.

Згори: Авдіївка, Україна, 30 жовтня; знизу: Газа, 3 листопада.

На війні насильство є інструментом. Це засіб для досягнення мети. Це надає війні видимість раціональності, коли ми вирішуємо, як насильство може бути застосоване для досягнення поставлених цілей. Ця раціональність, однак, незабаром може бути затьмарена глибокими емоціями, реакцією на жах і відчай, які супроводжують постійне насильство, або ж на жертви, прийняті в ім'я великої справи.

Насильство означає, що мирні засоби вже не змогли вирішити суперечку, і тоді цей додатковий емоційний заряд ще більше ускладнює її вирішення. Як тільки починається повномасштабна війна, з'являється тенденція наполягати на тому, що вона може припинитися лише тоді, коли інша сторона визнає свою поразку. Цей момент може ніколи не настати, навіть якщо насильство виснажує кожну зі сторін, а війна продовжується через страх втратити так само, як і через надію здобути.

У такі моменти можуть втрутитися інші країни, які можуть страждати від вторинних наслідків війни через потоки біженців або зруйновану економіку, або ж побоюватися поширення війни, що призведе до більш прямих наслідків. Вони можуть вимагати принаймні припинення вогню, тимчасового полегшення або, в кращому випадку, політичного врегулювання, яке вирішить суперечку.

Розглянемо дві війни, які зараз домінують у заголовках новин. У минулому росія і Україна вели переговори без тривалого успіху у вирішенні своїх розбіжностей. Хамас та Ізраїль вели переговори через посередників, результати яких завжди були нестійкими і залишали у спадок антагонізм і недовіру. Поєднання інтенсивних бойових дій з успадкованою недовірою і прямими переговорами видається безперспективним. В обох випадках досить важко домогтися припинення вогню, не кажучи вже про всеосяжне мирне врегулювання. При припиненні вогню не обов'язково відмовлятися від ключових цілей; завжди є можливість повернутися до боротьби.

У випадку війни України проти росії, яка триває вже понад 20 місяців, західні країни не прагнуть нав'язати Києву мир. Зробити це на умовах Москви означало б винагородити її початкову агресію. На противагу цьому, у випадку з війною між Хамасом та Ізраїлем зовнішні сторони відіграватимуть важливу роль у визначенні того, коли і як завершиться цей спалах насильства. Ізраїль діє з метою самооборони, але воює таким чином, що завдає серйозної шкоди палестинському населенню, змушуючи його радикально знизити рівень насильства. Крім того, Ізраїль не може вирішити конфлікт самостійно. Що б не було досягнуто у військовому плані, він не зможе диктувати політичне врегулювання. Для цього йому потрібна міжнародна підтримка, а щоб її отримати, доведеться піти на поступки. Як я намагався доводити з перших днів цієї війни, можна уявити собі післявоєнне врегулювання, в якому не буде ні Хамасу, ні Ізраїлю. Проблема полягає у створенні умов, включаючи припинення вогню, які б дозволили це зробити.

Хамас – Ізраїль. Військова перемога ніколи не буває повною

Мета Ізраїлю – усунути Хамас від влади в Газі і демонтувати його військову інфраструктуру. Це ставить завдання перед Хамасом вижити, зберігши певний військовий потенціал. Політичний лідер Хамасу Ісмаїл Ханія заявив, що він візьме участь у "політичних переговорах щодо вирішення проблеми двох держав з Єрусалимом як столицею Палестини", як тільки буде припинено вогонь і відкрито гуманітарні коридори. Однак він не може визначати порядок денний будь-яких переговорів.

Ізраїльтяни також звертають увагу на інтерв'ю Газі Хамада, члена політичного бюро Хамасу, в якому він назвав Ізраїль "країною, якій не місце на нашій землі", і яку необхідно прибрати, "тому що вона становить загрозу безпеці, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації". Хамад наголосив, що "нам не соромно про це говорити". Буря в Аль-Аксі – так називають атаку, що сталася 7 жовтня – була "лише один раз, а буде другий, третій, четвертий... Чи доведеться платити ціну? Так, і ми готові її платити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що жертвуємо мучениками".

Саме тому Ізраїль прагне зробити нинішню позицію Хамасу в Газі неспроможною, але військова перемога ніколи не може бути повною. Хамас і його молодший партнер — Ісламський джихад, мають глибоке коріння на цій території і в певний момент зможуть відродитися. Ізраїль не має ані можливості, ані бажання окупувати всю Газу. Деякі діячі в уряді можуть захотіти витіснити все населення до Єгипту, але це не є серйозним варіантом, як підкреслюють єгиптяни.

З точки зору Хамас, єдиний спосіб послабити військовий тиск, з яким він стикається, – це поставити Ізраїль перед перспективою війни на два або навіть три фронти. Йдеться про Хезболлу, яка базована в Лівані, і яка за останні кілька років авантюрнішою, шукаючи способи завдати шкоди Ізраїлю, не викликавши масової реакції у відповідь. Наприклад, минулого року вона атакувала морську газову платформу за допомогою безпілотника.

З 7 жовтня вона стала активнішою, усвідомлюючи, що Ізраїль ведучи бойові дії в Газі, намагатиметься уникнути повномасштабної війни на своєму північному фронті. Хезболла намагається показати, що підтримує Хамас, при цьому контролює власні темпи ескалації. Обережність у позиції Хезболли і, треба думати Ірану, можна побачити в заяві заступника лідера Хезболли Наїма Кассема від 24 жовтня:

"Хезболла" перебуває в самому центрі боротьби опору, щоб захистити Газу і протистояти окупації та її агресії в Палестині, Лівані та регіоні, а її рука знаходиться на спусковому гачку в тій мірі, в якій це необхідно у цьому протистоянні", – сказав він.

Така заява розчарувала Хамас, який сподівався на більше. Їхній настрій не підняла довгоочікувана промова лідера Хасана Насралли, виголошена 3 листопада. Тон промови був радше оборонним. Він пояснив, що його угрупування не брало участі в атаках 7 жовтня ("на 100% палестинських") і як багато робиться для того, щоб зв'язати ізраїльські сили:

"Ті, хто стверджує, що "Хезболла" повинна швидко вступити в тотальну війну з ворогом, можуть вважати, події на кордоні – мінімальними. Але якщо подивитися об'єктивно, то ми побачимо, що це значні масштаби".

Між рядків, він, по суті, каже Хамасу, що ви почали це, не попередивши нас про свої плани. Ми підтримаємо вас із солідарності, тому що ваша справа справедлива, але тільки поки що, і ми заохочуємо інших, таких як хусити в Ємені і шиїтські ополченці в Іраку, зробити свій внесок. І ми залишаємо за собою право зайняти більш жорстку позицію. Але, по суті, ви самі по собі.

Це означає, що ані опір Хамасу, ані погрози Хезболли не накладають серйозних обмежень на стратегію Ізраїлю. Він може досягти прогресу і вже зробив це, просуваючись з північної частини Сектору Гази до міста Газа. Однак він стикається з двома важливими обмеженнями, перше з яких пов'язане з остаточним політичним врегулюванням, а друге – з вимогами негайного припинення вогню.

У нього немає довгострокового плану щодо майбутнього управління Газою, окрім того, що вона має бути вільною від Хамасу. Тому він покладається на інші країни в його розробці. Він все ще підтримує відносини з великими арабськими державами, навіть якщо вони були напруженими в останні кілька тижнів. Ці держави не бажають процвітання Хамасу і стурбовані перспективою ширшої війни, яку розпалює Іран. Тому вони зацікавлені в тому, щоб знайти дієву формулу.

Для Ізраїлю важливо, що Хамас не буде безпосередньо керувати Газою і продовжувати грабувати її обмежені ресурси для проведення згубних військових операцій. Альтернативою може стати Палестинська адміністрація, але їй знадобиться багатонаціональна підтримка. Немає підстав для оптимізму, що це станеться, принаймні найближчим часом, через очевидні політичні і практичні труднощі, але в принципі це можливо. Якщо ж цього не станеться, то перспектива – нестабільність і хаос. Більшість дискусій про наслідки цієї війни є варіаціями на цю тему.

Вплив втрат. Союзники вимагають від Ізраїлю стриманості

Перш ніж все це може бути реалізовано, необхідно припинити вогонь. Тиск, який чиниться на Ізраїль, є результатом міжнародної тривоги, викликаної зростанням кількості жертв серед цивільного населення і необхідністю доставити гуманітарну допомогу в Газу. Скільки б конвоїв з гуманітарною допомогою не прибувало, їх буде недостатньо, поки умови всередині території залишаються такими небезпечними. Навіть без збільшення кількості повітряних і артилерійських ударів, переміщене населення, економічний колапс і руйнування систем охорони здоров'я незабаром дадуть про себе знати – це призведе до голодування і хвороб.

Зараз Ізраїль може заявити про певні військові досягнення: вбито командирів Хамасу і знищено велику кількість військової техніки, хоча час від часу з Гази в бік Ізраїлю вилітають ракети.

У багатьох столицях, які надають Ізраїлю сильну підтримку, переважає думка, що минула політика Ізраїлю, особливо нинішнього уряду, сприяла такому жахливому стану справ, і що можна було б проявити набагато більше стриманості при нанесенні повітряних і артилерійських ударів. Найважливіше те, що незалежно від того, хто правий, а хто винен, не можна ігнорувати тривожні повідомлення і кадри страждань. Те, що цивільне населення не гине внаслідок цілеспрямованої політики, не змінює того факту, що воно все ще гине у великій кількості. Без припинення вогню ситуація лише погіршуватиметься.

Ізраїль завжди веде свою війну, знаючи, що як тільки США вирішать, що настав час зупинитися, він не зможе продовжувати її довше. Президент Байден вже закликав до "перемир'я", що є меншим за припинення вогню, оскільки передбачає щось більш тимчасове. Державний секретар Ентоні Блінкен вирушив до Ізраїлю, щоб донести цю думку.

У відповідь прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наполягав на тому, що будь-яке припинення вогню залежатиме від звільнення заручників, захоплених Хамас 7 жовтня. Наразі тривають переговори про звільнення заручників, головним посередником у яких виступає Катар. Якщо буде тверда обіцянка з боку Нетаньяху, то це дасть Катару підґрунтя для роботи і покладе тягар відповідальності на Хамас, який повинен послабити тиск, погодившись на звільнення заручників. В той же час, це не враховує важливий момент. Якщо сила, яку застосовує Ізраїль, необхідна для досягнення цілей його кампанії, то питання заручників не має значення. Здавалося, так було на початку операції. Якщо військової необхідності більше немає, то і аргументація для повітряних і артилерійських ударів по населених пунктах, де може переховуватися ворог, зменшується, незалежно від того, що відбувається з заручниками.

Хоча Нетаньяху говорить про багатомісячні військові операції в Газі, йому доведеться відповідати на прохання міжнародних прихильників Ізраїлю призупинити військові операції, коли ці прохання переростуть у вимоги. Що станеться потім, залежить від того, чи готові ключові зовнішні гравці, як з арабського, так і з західного світу, запропонувати не лише план допомоги, але й мирний план.

Вплив жертв в Україні. Все інакше, та й путін тримається

Вплив жертв і наративів, що їх супроводжують, у випадку України є зовсім іншим. Кількість жертв серед цивільного населення в Україні висока і продовжує зростати. Цифри важко підрахувати, оскільки багато загиблих перебувають на утримуваних росією територіях. Щодня обстріли міст і сіл, розташованих поблизу лінії фронту, збільшують кількість загиблих. Управління Верховного комісара ООН з прав людини називає цифри в 9 701 загиблих і 17 748 поранених, але визнає, що це значно занижена цифра.

У дискусіях про майбутнє цієї війни домінують не жертви серед цивільного населення, а військові втрати. Жодна зі сторін не оприлюднює дані про власні втрати, тому цифри, що циркулюють, є спекулятивними і виглядають як круглі числа, до яких завжди варто ставитися скептично. Україна щодня оновлює свої підрахунки втрат серед російських військових, і це створює видимість точності. Нещодавно вона перевищила 300 000. Однак завжди існує тенденція до перебільшення шкоди, завданої ворогу. Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії запропонувало оцінку в 150 000-190 000 російських військовослужбовців, які загинули або стали назавжди недієздатними внаслідок війни.

Про кількість загиблих з українського боку лише можна здогадуватися. Немає сумнівів, що вони значні. За офіційними даними на кінець 2022 року, Україна називає цифри в 10 000-13 000 загиблих. Нещодавня оцінка США свідчить про 70 000 загиблих і 100 000-120 000 поранених. Але це найкругліші з круглих цифр, які мало що нам говорять.

Все, що ми можемо сказати, це те, що обидві сторони втратили багато людей. Не можна ігнорувати людське питання. Те, що людина носить військову форму, не означає, що вона колись була справжнім бійцем. Його смерть – це все одно обірване життя і сім'я, яка залишилася без годувальника. Але в цій війні скорбота з приводу такої кількості втрачених життів відходить на другий план порівняно з питанням про те, чи впливають втрати такого рівня на здатність обох сторін підтримувати конфлікт. росія є набагато більшою країною і має великий резерв людських ресурсів, і її тактика відображає це. Україна менша. Вона все ще здатна воювати, але не може просто кидати людей на марні штурми, як це роблять російські командири.

Для обох сторін основний висновок, який можна зробити з 2023 року, полягає в тому, що рішуча оборона може надзвичайно ускладнити наступальні операції, тому будь-який успіх вимагає часу і має високу ціну. На початку року відбувся великий російський наступ на чолі з групою Ваґнера, який не досягнув нічого, окрім взяття Бахмута великою ціною. Це не могло слугувати плацдармом для подальших дій. З того часу росія провела багато дрібномасштабних наступальних операцій, в основному у відповідь на дії України. На початку жовтня вона розпочала ще одну масштабну операцію проти міста Авдіївка, розташованого неподалік від Бахмута, але з більшою потенційною стратегічною цінністю, оскільки це могло б допомогти в її зусиллях з окупації всієї Донецької області. Ця операція ще не завершилася, і поки що зарано говорити про її провал, але вона коштувала росіянам надзвичайно дорого, призвівши до втрат тисяч солдатів і багато одиниць техніки.

Надії України на проривний наступ, такі сильні навесні, тепер розвіялися. Це не новина. Ще на початку наступу, який розпочався на початку червня, було очевидно, що російські оборонні позиції занадто міцні для того, щоб українські війська змогли пробитися крізь них. Тому зусилля були повільнішими і більш виваженими, зосередженими на знищенні живої сили противника і підриві його логістичної системи. Були й успіхи. Критично важлива інфраструктура країни продемонструвала певну стійкість перед обличчям постійних атак з безпілотників і ракет минулої зими. Зараз ця загроза постала знову, оскільки росія наростила свої ракетні запаси в надії на те, що вона зможе подолати українську протиповітряну оборону.

Крім того, незважаючи на зусилля росії перешкодити експорту зерна, Україна змогла продовжити його, і в процесі поставила в незручне становище російський Чорноморський флот, продемонструвавши його нездатність впоратися з морськими безпілотниками, а також завдавши удару по ключовому порту Севастополя в Криму. Вони продемонстрували вразливість Криму в плані нанесення ударів по розташованих там військових об'єктах і змусили росіян захищати Керченський міст, що з'єднує півострів з материковою частиною. Вони також зменшили свою залежність від іноземних поставок, нарощуючи власне виробництво боєприпасів, безпілотників і ракет. Незважаючи на побоювання і розчарування через затримки, зовнішня підтримка все ще залишається на високому рівні, хоча вони з тривогою спостерігають за тим, чи зможе адміністрація Байдена провести останній запропонований пакет через Конгрес.

У відвертому інтерв'ю журналу The Economist Головнокомандувач генерал Валерій Залужний визнав, що наразі не буде великих маневрів, які б примусили припинити війну: "Як і в Першій світовій війні, ми досягли такого рівня технологій, який ставить нас у глухий кут... Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде".

Він висловив своє здивування тим, наскільки росія готова проливати кров і продовжувати війну (цікаво, що він говорив про "щонайменше 150 000 загиблих", що вдвічі менше, ніж повідомляє його генеральний штаб, хоча ця цифра може включати і поранених). За його словами, "у будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну". Він визнає, що проблема полягала не в його командирах чи солдатах, а в проблемі подолання укріплених оборонних ліній.

Якби деякі із західних систем, що надійшли у 2023 році, були доступні вже у 2022 році, Україна, можливо, змогла б зробити більше під час своїх попередніх наступальних проривів. Але вони надійшли занадто пізно. Сучасні датчики швидко визначають спробу наступу, а високоточна зброя може її знищити. Відповідь, на його думку, полягає в нових технологіях. В окремому есе він описує технологічний прогрес, необхідний для безпілотників, радіоелектронної боротьби, контрбатарейних засобів і обладнання для розмінування, включно з новими роботехнічними рішеннями.

Україні потрібно робити більше з технологіями, тому що, хоча зараз у неї достатньо солдатів, з часом їх може не вистачити: "Давайте будемо чесними, [росія – це] феодальна держава, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас... найдорожче, що у нас є – це наші люди". Отже, знову ж таки, жертви формують бачення конфлікту і накладають свої обмеження, хоча в даному випадку проблема полягає не у вчиненому насильстві, а в отриманих втратах.

На відміну від конфлікту між Хамасом та Ізраїлем, де тиск вказує на швидке припинення бойових дій, і можна уявити політичний шлях вперед, хоча і без будь-якої впевненості, що він буде обраний, конфлікт в Україні не має очевидної точки спокою. Жодну зі сторін не влаштовує територіальний статус-кво. Припущення, яке стоїть за регулярними вимогами про застосування дипломатичного варіанту, полягає в тому, що путін був би задоволений припиненням вогню з деякими територіальними здобутками, щоб показати, що всі його військові зусилля виправдали себе. Але це твердження не враховує як його бажання отримати всі чотири області, анексовані після фейкових референдумів минулого року, так і його потребу мати в довгостроковій перспективі згідливу Україну, а не таку, що залишається ворожою і з підтримкою з боку НАТО.

Можливо, путін чекає виборів у США, щоб побачити, чи зможе Трамп повернутися. І хоча путін, можливо, підготував свою країну до того, щоб впоратися ще з кількома роками війни – це не так багато, що він може запропонувати власному народу. Україна не має іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу, поки її земля окупована. У росії вибір є, хоча згода на виведення військ зараз буде розглядатися як поразка. Цей вибір може бути зроблений, але якщо він не буде зроблений, то найменш шкідливою перспективою буде не дипломатичний чи військовий прорив, а дрейф обох сторін до ситуації "ні війни, ні миру" з перестрілками і періодичними спалахами напруженості та спробами повернути життя до нормального стану далеко від лінії фронту.

У розпал війни завжди є надія на "справедливий і тривалий" мир. Але бажання закінчити війну означає, що "врешті мир" і "мир нарешті" принесуть полегшення, а не мир, який відповідає стандартам справедливості і може забезпечити довгострокову стабільність. В жодній з цих воєн перспективи не є добрими. Кращі результати залежать від політичних змін всередині воюючих сторін. І тут є важлива відмінність між двома конфліктами. путін, схоже, тримається, але можна уявити собі Газу без Хамасу та Ізраїлю в якості відповідальних за мир.

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