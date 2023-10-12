Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс

Засновниця Russian Media Monitor Джулія Девіс продовжує аналізувати для нас російську пропаганду на болотному ТВ. Цього разу вона помітила, що Соловйов не підтримує "генеральну лінію" кремля про підтримку Хамасу, бо вони вбивають жінок, дітей і старих. А от щодо українців, то в Соловйова цілком протилежна думка – на його думку, можна знищити всіх, кинувши на них ядерну бомбу, про що він неодноразово заявляв. Правда, в росії є інші пропагандисти, які вважають, що термоядерна бомбу необхідно підірвати не над Сибіром, а над Ізраїлем.

Реакція російських державних пропагандистів на терор ізраїльтян була хворобливо радісною; це є відображенням затишних відносин кремля з такими угрупованнями, як Хамас і Хезболла, а також з такими країнами, як Іран і Сирія.

Тим не менш, висвітлення подій у державних ЗМІ починає відображати зростаючий розкол у російському суспільстві: багато хто підтримує Хамас, тоді як інші з огидою дивляться на різанину і, зокрема, на акти вбивств ізраїльського цивільного населення, в тому числі жінок, дітей і людей похилого віку.

Це питання, мабуть, найбільш гостро стоїть перед найвпливовішим кремлівським пропагандистом Владіміром Соловйовим, який намагається узгодити своє єврейське походження з відвертою, а іноді і радісною підтримкою Хамасу серед своїх колег у російських засобах масової інформації.

Під час ефіру своєї програми "Вечір з Владіміром Соловйовим" на державному телебаченні 9 жовтня ведучий поскаржився: "Мені важко. Один із моїх знайомих надіслав мені смс: "Хай живе інтифада!" і говорив про те, як це все чудово. Я відповів йому, що хоча знаю історію цього питання і можу зрозуміти різні точки зору, я ніколи не зможу виправдати людей, які роблять подібні речі з жінками, дітьми і мирним населенням".

Це, безумовно, цікава заява, адже Соловйов був одним із найзапекліших прихильників жорстких дій проти України та її народу, аж до застосування ядерної зброї як там, так і в інших частинах Європи.

Пропагандист підкреслював, що, незважаючи на своє єврейське коріння, його єдина вірність – росії. І він має рацію – його програми та гості неодноразово підкреслювали корисні побічні ефекти, які події в Ізраїлі можуть мати для війни москви проти України.

Соловйов не єдиний, хто намагається зберегти послідовність у зв'язку з подіями на Близькому Сході. Прохамасівські коментатори засуджують ізраїльську блокаду Гази, але не згадують про російських пропагандистів і військових експертів, які закликають до повного знищення енергетичної інфраструктури України посеред зими, закликають росію зупинити постачання продовольства і води, а також затопити вулиці українських міст неочищеними каналізаційними стоками.

Можливо, протиріччя є очікуваними, коли уряд також відчуває видимі труднощі. кремль оголосив про свій нейтралітет, закликаючи обидві сторони припинити бойові дії. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив 9 жовтня: "Ми не можемо погодитися з тими, хто говорить, що безпека повинна забезпечуватися виключно боротьбою з екстремізмом і тероризмом". Що, здається, повністю суперечить незліченним офіційним заявам росії з моменту початку її повномасштабного вторгнення в Україну майже 20 місяців тому.

Багато російських пропагандистів просто вирішили, що найкращий курс – відкрито стати на бік Хамасу. Ігорь Молотов, спеціальний редактор RT, написав статтю для білоруської державної газети "Мінская правда", радіючи нападу на Ізраїль. Згодом стаття була видалена, але її архівна версія все ще доступна.

Молотову належить ідея, яку нещодавно просувала очільниця RT Маргаріта Сімоньян, запропонувавши підірвати термоядерну бомбу над Сибіром. Він написав: "Мене звуть Ігорь Молотов. Це я порадив підірвати термоядерну бомбу над Сибіром. Приношу свої вибачення. Вона повинна вибухнути над Ізраїлем".

Він згадував про розмову з палестинським послом у москві, який нібито сказав йому: "Ігоре, брате, це наша спільна перемога".

Молотов заявив: "Перемога Палестини на окупованих територіях – це перемога москви і мінська. Навіть якщо палестинський опір не виграє зараз смертельну битву з Тель-Авівом, над мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі будуть майоріти палестинські прапори. Ми вже перемогли. Хамас і ФАТХ йдуть однією дорогою до перемоги... Сьогодні ми всі палестинці. Сьогодні ми всі перемагаємо".

Під час понеділкової передачі "Місце зустрічі" на НТВ політолог Максім Юсін згадав, що на російському державному телебаченні (нібито) заборонено називати Хамас терористами, але стверджував, що все одно має намір це зробити, оскільки вони викрадають і вбивають жінок і дітей. Ведучі Андрєй Норкін та Іван Трушкін зробили це за нього, перекрикуючи учасника дискусії та повторюючи, що на офіційному рівні Хамас не вважається терористичною організацією.

Юсін згадав про зростаючий розкол у російському суспільстві, оцінивши, що приблизно половина населення підтримує Хамас, а інша половина віддає перевагу Ізраїлю. Співробітники державних ЗМІ відхилилися в різні ексцентричні напрямки, зробивши низку тверджень у соціальних мережах, включно зі заявою про те, що залучення Ізраїлем жінок-військових пояснює недостатню підготовленість країни. Ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва висміяла військовослужбовиць за їхні дописи в соціальних мережах, що передували вторгненню, оскільки вони були зображені танцюючими у вільний час. Скабєєва опублікувала ролики з приміткою: "Ось як ізраїльська армія готувалася до війни".

Це принаймні відповідає кремлівській ідеології. Кількість жінок у російській армії мізерна і за час правління путіна скоротилася вдвічі – до менш ніж 5%.

Джерело: CEPA