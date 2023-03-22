Боротьба між республіканськими кандидатами на "українському полі" триває. Потенційна кандидатка від Республіканської партії Ніккі Гейлі відповіла ДеСантісу в колонці для Wall Street Journal, що допомога Україні – це життєво важливий інтерес для США. Інакше, якщо росія завоює Україну, – виграє Китай. Тому ця війна не є "територіальною суперечкою". На кону життєво важливі інтереси Сполучених Штатів. Втім, дісталося, традиційно, і Адміністрації, і особисто Байдену, оскільки вибори президента США не за горами.

Колишня губернаторка Кароліни Ніккі Гейлі, яка також була представницею США в ООН, наголошує, що зустріч Сі Цзіньпіна та владіміра путіна у москві – це останній доказ, що Китай є найкращим другом і найбільшим прихильником росії. За її словами, і президент Байден, і "деякі республіканці" не в змозі усвідомити очевидну істину: якщо росія переможе в Україні, то виграє і Китай.

Гейлі переконана, що Пекін поставив собі за мету обігнати США у військовому, економічному та культурному плані. Сі перебуває в москві, тому що хоче, щоб росія завоювала Україну, бо у такому випадку Китаю було б легше вторгнутися на Тайвань. Він прагне, переконує Хейлі, щоб росія загрожувала решті Європи, бо це відволікає увагу Америки від Азії.

Ніккі Гейлі ставить низку очевидних запитань. Чому багато американських політиків не бачать цього? Чому вони не хочуть, щоб Україна перемогла союзника Китаю? Перемога Києва зробила б США безпечнішими, не наражаючи на небезпеку жодного американського солдата.

Гейлі критикує президента Байдена, оскільки вважає, що попри його заяви на підтримку України, він послідовно дозволяв росії перехоплювати ініціативу. Політикиня переконує, що американський президент заохочував вторгнення, капітулювавши в Афганістані і заявивши, що "незначне вторгнення" в Україну було б нормальним. На її думку, він не зміг надати Києву підтримку, якої ми потребували, і саме тоді коли її потребували. Українці, безумовно, мають волю до перемоги, твердить опонентка демократів, але Байден дав Україні достатньо тільки для того, щоб сповільнити російський наступ, а не відбити його.

Водночас Ніккі Гейлі каже, що її ще більше дивує слабкість деяких правих. Вони стверджують, що США не повинні піклуватися про Україну, тому що "ця війна – не наша війна", натякаючи на заяву її супротивника на виборах ДеСантіса: "Дехто називає це просто "територіальною суперечкою". Вони кажуть, зазначає вона, що США повинні ігнорувати Україну, щоб зосередитися на Китаї.

Гейлі переконує, що в цьому випадку все навпаки: Китай програє, якщо Україна виграє. Ніхто не знає це краще за пана Сі. Він хоче, стверджує політикиня, щоб Америка відвернула увагу від України в короткостроковій перспективі, тому що це дасть росії і Китаю перевагу у перспективі довгостроковій – в Європі, Азії і в усьому світі. Проте США можуть придушити китайські амбіції вже зараз, допомагаючи Україні.

На її думку, відмова від підтримки України підбадьорить тих, хто прагне завдати шкоди інтересам США. Окрім Китаю, Іран та Північна Корея сприймуть втрату України як запрошення до зла. Ізраїль, Південна Корея і Японія опиняться під набагато більшим ризиком – так само, як і американський народ.

"Наші вороги погрожують нашим друзям, тому що, зрештою, вони хочуть перемогти і знищити нас", – резюмує Ніккі Гейлі.

За словами авторки колонки, її власний досвід в ООН свідчить: коли Америка сильна, її вороги відступають. І вона це бачила на власні очі.

"Ми повинні бути сильними разом з нашими друзями в Києві, не в останню чергу тому, що їхня перемога над росією матиме наслідки далеко за межами України. Сі і Путін знають це, саме тому вони зустрічаються в москві цього тижня. США потрібен лідер, який теж це знає і робить все необхідне, щоб захистити американський народ і свободу, яку ми цінуємо", – переконує прихильників та опонентів Ніккі Гейлі.

Джерело: Wall Street Journal