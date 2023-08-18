Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2

Друга частина статті послідовного критика путіна та російського режиму, гросмейстера Гаррі Каспарова, в якій він розкритикував адміністрацію Байдена за намагання вести переговори з путіним замість того, щоб озброїти належним чином Україну для перемоги над зловісною авторитарною росією. Гаррі Каспаров зазначив, що пропонував свою жорстку колонку низці головних видань у США, але їм не сподобалась велика таблиця про довгу історію сумнівних контактів і поведінки Білого дому та його членів з кремлем. Американський аналітик Януш Бугайські поширив колонку з коментарем, що Каспаров оприлюднив трійку "умиротворювачів" москви в адміністрації Байдена.

Білл Бернс, Джейк Салліван та Джон Керрі – таємні переговірники Байдена. Висновки не зроблені

Але якщо адміністрація Обами покинула Україну, а адміністрація Трампа знущалася над нею, то команда Байдена ще не зробила висновків з їхніх помилок. Протягом усієї цієї війни чинний американський президент спирався на ключове коло радників для таємних перемовин з путіним. Основні учасники переговорів Байдена – директор ЦРУ Білл Бернс, президентський посланник Джон Керрі та радник з національної безпеки Джейк Салліван – входили до складу зовнішньополітичної команди адміністрації Обами. Кожен із тих, кого Байден відправляє на таємні перемовини з росією, працював з ним роками, поділяв його довіру і говорив від його імені.

Джо Байден і Джон Керрі знають один одного не лише за спільною роботою на посадах віцепрезидента і держсекретаря Обами, але й за 24 роки в клубі старих хлопців у Сенаті. Після спільної роботи в Комітеті з міжнародних відносин протягом десятиліть, коли Байден став віцепрезидентом, він передав головування своєму близькому другові Керрі.

В адміністрації Обами Білл Бернс був першим заступником Джона Керрі. До цього він обіймав посаду посла у росії з 2005 по 2009 рік, у розпал путінських репресій проти демократії, що зароджувалася в країні. Він і сьогодні спирається на ці старі російські контакти у своїй новій ролі посередника Байдена у відносинах з кремлем.

Тодішній посол США в росії Білл Бернс з владіміром путіним і Сєргєєм Лавровим у 2008 році.

Джейк Салліван змінив Ентоні Блінкена на посаді радника з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Байдена з 26 лютого 2013 по 1 серпня 2014 року. Пізніше Салліван, як старший член команди Гілларі Клінтон, також був одним із головних архітекторів катастрофічного "перезавантаження" Обами у відносинах з росією.

Експосол США у рф Джон Салліван, владімір путін та Сєргєй Лавров, 2021 рік (фото – ЕРА).

Це ядро трійки поділяє мислення Байдена часів Холодної війни, коли великі держави ділять світ, домовляючись про таємні угоди в тьмяно освітлених кімнатах. Коли вони "випадково" зустрічаються з кремлівськими чиновниками в тихих готелях Анкари чи Делі або розмовляють по телефону в "рутинних" контактах, вони ведуть переговори за спиною України.

Зазначу, що не всі помічники Байдена беруть участь у цій нечесній оборудці. Міністр оборони Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен послідовно підтримують Україну як публічно, так і приватно, і графік, наведений нижче, демонструє саме це. Лише минулого місяця, коли інші блокували постачання зброї для контрнаступу, Блінкен заявив, що Україна повернула собі 50% втрачених територій, і закликав до подальших перемог. Але серед зовнішньополітичної бюрократії тріо Керрі, Бернс і Салліван, схоже, користується більшим авторитетом, ніж обидва міністри. У порівнянні з кабінетом Саллівана, розташованим далі по коридору від Овального кабінету, Пентагон і "Туманна долина" (Держдепартамент – iPress) можуть здаватися такими ж далекими, як і пів світу.

Підлеглі Остіна і Блінкена часто здаються більш лояльними до трійки переговірників, ніж до своїх безпосередніх начальників. Особливо у Державному департаменті, де багато високопосадовців були призначені на відповідні посади Керрі та Бернсом. Цей розрив є заплутаним і потенційно небезпечним. Вільний світ не може дозволити собі непослідовність і непередбачуваність між тим, що говорить найпотужніша країна світу, і тим, що вона робить.

Білл Бернс – це Кіссінджер Байдена, який грає у великодержавну політику з кремлем і своїм колегою, головою кремлівської розвідки Сєргєєм Наришкіним. За часів адміністрації Обами Бернса і Джейка Саллівана таємно відправили на переговори щодо СВПД з Іраном. Коли Байден виводив війська з Афганістану, він таємно відправив Бернса на переговори з талібами. Коли Байден хотів збільшити видобуток нафти в Саудівській Аравії, він таємно відправив Бернса організувати особисту зустріч із Мохаммедом бін Салманом. Тепер, коли Байден прагне зустрітися з Сі Цзіньпіном, він таємно відправив Бернса на зустріч з китайськими чиновниками на початку цього літа. А всього кілька днів тому Бернс таємно вів переговори про виплату іранському режиму 6 мільярдів доларів за заручників – заохочення тероризму шляхом фінансування наступного викрадення в Ірані. Білл Бернс – архітектор першої угоди з Іраном, майже напевно стоїть і за цією угодою.

Тим часом Джон Керрі відіграє подібну роль закулісного переговірника. Його робота на посаді посланника з питань клімату є зручним прикриттям для контактів зі старими дипломатичними партнерами. Як свідчить хронологія подій, Керрі часто спілкується з міністром закордонних справ росії Сєргєєм Лавровим, якого він добре знає з часів його перебування на посаді другого держсекретаря Обами.

Разом із Джейком Салліваном ця трійця продовжує висувати мирні пропозиції, які розчленовують Україну без її участі. Саме ця політична команда продовжує затримувати передачу зброї Україні, що коштує невинних життів. Не маючи жодних пояснень з боку адміністрації, я можу лише зробити висновок, що команда Байдена хоче тримати в запасі варіанти, які можуть стати розмінною монетою на переговорах з путіним.

Дата Дія Переговірник Повідомлено 26 січня 2021 року Джо Байден проводить першу телефонну розмову з владіміром путіним, обговорюючи Україну. Джо Байден CNN 13 лютого 2021 року Джон Керрі телефонує Сєргєю Лаврову. Джон Керрі Barron’s 17 березня 2021 Байден називає путіна вбивцею в інтерв'ю ABC. CNN 24 березня 2021 росія відкликає свого посла в США. NYT 6 квітня 2021 Джон Керрі таємно зустрічається зі Сєргєєм Лавровим у Делі, щоб обговорити потенційний саміт Байдена і путіна. Джон Керрі Economic Times of India 16 квітня 2021 США запровадили санкції проти 10 російських дипломатів через кібератаки. NBC 17 квітня 2021 росія накладає санкції на 10 дипломатів, вимагає від США відкликати свого посла. NBC 25 травня 2021 Щоб забезпечити саміт з путіним, Джо Байден скасовує санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Джо Байден Bloomberg З березня по червень 2021 Напередодні саміту Джо Байден телефонує владіміру путіну, щоб вибачитися за вбивчі коментарі, і відступає. Джо Байден Reuters 16 червня 2021 Саміт Байден-путін у Женеві, обговорення України. Джо Байден 12 липня 2021 Джон Керрі зустрічається зі Сєргєєм Лавровим у москві, телефонує путіну. Джон Керрі Reuters 12 липня 2021 путін не зустрічається з Керрі. Замість цього він залишає москву, щоб уникнути зустрічі з американським посадовцев, і телефонує йому. Джон Керрі NPR 31 серпня 2021 Байден схвалює надання військової допомоги Україні у розмірі $60 млн, але відкладає її надання до завершення чергового раунду переговорів з путіним у листопаді, який закінчився невдачею. NYT 1 вересня 2021 Байден приймає Володимира Зеленського з візитом у Білому домі. White House 2-3 листопада 2021 Білл Бернс прилітає до москви, зустрічається зі Сєргєєм Наришкіним. Білл Бернс CNN 2 листопада 2021 путін не зустрічається з Бернсом. Він їде з москви до Сочі, щоб уникнути зустрічі, але замість цього телефонує йому. Після цієї розмови Бернс каже: "У мене склалося дуже сильне враження, що путін майже вирішив розпочати війну". Білл Бернс Politico 2 листопада 2021 У Сочі путін збирає російські оборонні компанії та генералів для підготовки до вторгнення в Україну. Kremlin 1 листопада 2021 Після невдалих переговорів з путіним Байден постачає обіцяну в серпні зброю. NYT 5 грудня 2021 Білий дім заявляє, що путін вторгнеться "вже на початку 2022 року". FT 7 грудня 2021 Байден і путін обговорюють Україну телефоном. Joe Biden White House 9 грудня 2021 Байден і Зеленський мають телефонну розмову після спілкування американського президента з російським. White House 10 грудня 2021 NBC повідомляє, що Байден тижнями відкладав надання Україні озброєнь на $200 млн, незважаючи на прохання Зеленського, і замість цього вів переговори з путіним. Joe Biden NBC 30 грудня 2021 Байден і путін розмовляють про Україну. Joe Biden White House Кінець грудня 2021 Після того, як переговори з путіним провалилися, Байден схвалює скорочення поставок американської зброї в Україну на $200 млн, але без танків, літаків і важкого озброєння. WaPo Середина січня 2022 року Білл Бернс таємно прилітає до Києва і розповідає Володимиру Зеленському, що росіяни планують вторгнення в Україну і його вбивство. Білл Бернс Business Insider 19 січня 2022 року Байден пророкує путіну вторгнення в Україну. NBC 2-3 лютого 2022 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі у своїх свідченнях у Конгресі прогнозує, що Київ впаде протягом 72 годин після вторгнення, принаймні частково на основі звіту корпорації RAND. (Fox) (RAND) 12 лютого 2022 Байден і путін спілкуються телефоном щодо України. Джо Байден White House 18 лютого 2022 Байден "переконаний", що путін вторгнеться в Україну. NPR 24 лютого 2022 путін починає друге, на цей раз повномасштабне вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 Представники Білого дому очікують, що Україна впаде за 96 годин. Newsweek 26 лютого 2022 Байден затвердив $350 млн військової допомоги Україні, але без танків, літаків чи важкого озброєння. NYT Березень-квітень 2022 США надсилають стрілецьку зброю, але блокують поставки важкого озброєння в Україну. Вашингтон тримає ці козирі на столі, поки тривають переговори з москвою. CNN 9 березня 2022 США відкидають польський план відправки винищувачів МіГ-29 в Україну. CNN 16 березня 2022 США не реагують на словацький план надіслати в Україну С-300 і МіГ-29. CNN 7 квітня 2022 Угода "земля в обмін на мир" розвалюється. У відповідь США збільшують військову підтримку України. (NPR) (Foreign Affairs) 8 квітня 2022 США остаточно схвалюють передачу Словаччиною С-300, але блокують передачу МіГ-29. Reuters 10 квітня 2022 Джейк Салліван відхиляє українські запити на важке озброєння, таке як літаки і танки, і заявляє, що США нададуть Україні "зброю, якої вона потребує". Джейк Салліван Reuters 13 квітня 2022 Байден телефонує Зеленському, пропонує $800 млн військової допомоги, але відхиляє прохання про танки і літаки. White House 26 квітня 2022 Ллойд Остін збирає на авіабазі "Рамштайн" військових з понад 40 країн для підтримки оборони України. WaPo 13 травня 2022 Ллойд Остін телефонує Сєргєю Шойгу. Defense Department 22 червня 2022 росія відмовляється від переговорів. Сєргєй Лавров летить до Ірану, щоб зірвати американо-іранські переговори. Reuters 23 червня 2022 Після провалу переговорів США надсилають в Україну HIMARS, своє перше важке озброєння. Reuters 23 червня 2022 Але США змінили їх, щоб обмежити їхню дальність і ефективність, побоюючись "ескалації". WSJ 30 липня 2022 Ентоні Блінкен телефонує Сєргєю Лаврову. CNN 6 листопада 2022 Джейк Салліван телефонує кремлівським чиновникам. Джейк Салліван WSJ 14 листопада 2022 Білл Бернс зустрічається зі Сєргєєм Наришкіним в Анкарі. Білл Бернс Guardian 14 листопада 2022 Байден публічно заявляє: "Ми не збираємося вести жодних переговорів. Немає нічого про Україну без України". CNN 15 листопада 2022 Білл Бернс зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. Білл Бернс EuroNews 16 листопада 2022 Марк Міллі вважає перемогу України малоймовірною, виступає за "політичне вирішення". VoA 14 січня 2023 року Велика Британія оголосила, що надішле танки в Україну. США та інші союзники по НАТО чекають на переговори з путіним. Guardian 17 січня 2023 року Сєргєй Наришкін погоджується зустрітися з Біллом Бернсом у москві. Білл Бернс Reuters 19 січня 2023 року Білл Бернс таємно зустрічається з Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити цю угоду. США і росія заперечують, що такі переговори відбулися. Білл Бернс (AP) (Reuters) Кінець січня 2023 Білл Бернс таємно зустрічається зі Сєргєєм Наришкіним у москві і, як повідомляється, пропонує росії 20% України в обмін на мир. Угода зривається. Білл Бернс NZZ 25 січня 2023 Як тільки угода провалюється, Німеччина і США одразу ж погоджуються відправити танки в Україну. NYT 4 квітня 2023 Ентоні Блінкен телефонує Сєргєю Лаврову. State Department Кінець квітня 2023 Річард Хаас, Чарльз Купчан та інші колишні чиновники Білого дому зустрічаються зі Сєргєєм Лавровим у Нью-Йорку. Ця група постійно спілкується з Лавровим, і принаймні один із її членів літав до москви. NBC 28 червня 2023 Сєргєй Лавров каже, що кремль контактує з Джейком Салліваном. За його словами, посолка США Лінн Трейсі назвала переворот "Вагнера" "внутрішньою справою росії". Джейк Салліван Reuters 30 червня 2023 Білл Бернс телефонує Сєргєю Наришкіну, щоб обговорити, "що робити з Україною" після заколоту "Вагнера". Білл Бернс (Guardian) (NYT) 9 липня 2023 Байден виключає будь-яку угоду про майбутнє членство України в НАТО, залишаючи козир для переговорів з росією. CNN 14 липня 2023 Politico повідомляє, що європейські партнери все ще чекають від США офіційного дозволу на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Politico 22 липня 2023 Байден призначив Білла Бернса членом свого кабінету. Білл Бернс AP 23 липня 2023 The Washington Post повідомляє, що США продовжують блокувати українські запити на ракети великої дальності ATACMS, незважаючи на те, що Зеленський особисто просив Байдена у Вільнюсі. WaPo 23 липня 2023 Президент Зеленський підтвердив, що затримки з боку НАТО відсунули контрнаступ України на місяці. CNN 11 серпня 2023 Washington Post повідомляє, що після місяців затримок лише шість українських пілотів будуть підготовлені для польотів на F-16 до наступного літа. WaPo

Підсумки: якби США не вели закулісних переговорів з росією, Україна б знищила російську армію значно раніше. І з меншою кількістю жертв…

Що ми можемо винести з цієї серії подій? По-перше, очевидно, що відколи Байден вступив на посаду, він веде переговори про майбутнє України з путіним, залишаючи Зеленського осторонь. Цілком можливо, що Білл Бернс не виявив намірів очільника кремля щодо України завдяки таємній шпигунській роботі. Можливо, Сєргєй Наришкін або навіть сам путін просто прямо сказали Бернсу, що росіяни збираються вторгнутися.

На саміті Байдена і путіна в Женеві у червні 2021 року вони обговорили багато питань, і Україна була лише одним із них. Можливо, вони обговорювали Іран, кліматичну програму американського президента, договори про ядерні озброєння або цілу низку інших питань, важливих для обох країн. Але очевидно, що для Байдена Україна посідала найнижче місце в порядку денному, тоді як для путіна вона була найважливішим питанням. Можна припустити, що якої б домовленості вони не досягли в Женеві, вона не була сприятливою для Києва.

Зрештою, можна зробити висновок, що як тільки Байден зрозумів, що путін вторгнеться в Україну, він підготувався до капітуляції замість того, щоб воювати. Коли в листопаді або грудні адміністрація Байдена була на 100% впевнена, що путін вторгнеться за кілька тижнів, вона не змогла належним чином підготувати Україну до стримування або до війни. Одразу після того, як путін ухилився від візиту Керрі в липні 2021 року, Байден відправив першу зброю в Україну, але ці поставки були незначними. Коли в листопаді війна стала майже неминучою, він надіслав ще більше стрілецької зброї. Це не було передачею зброї в надзвичайному режимі, щоб зупинити війну. Це було поверхневою грою на публіку.

На додаток до відмови надсилати зброю в Україну, адміністрація Байдена навіть заблокувала можливість союзникам по НАТО надсилати свою зброю Києву, побоюючись "ескалації".

Адміністрація американського президента не хотіла, щоб капітуляція була надто кривавою або виглядала як поразка США, які зробили все можливе і зазнали поразки. Генерал Марк Міллі заявив Конгресу, що він був упевнений, що Україна програє. Він не хотів надсилати українцям справжню зброю, бо вважав, що її просто залишать для російської армії, щоб вона забрала її пізніше.

Навіть зброя, яку вирішила надіслати адміністрація очільника США, демонструє наскільки непідготовленими до цього конфлікту були Марк Міллі, люди з корпорації RAND та "умиротворювачі". Вони надіслали Україні "Джавеліни" і "Стінгери" – зброю, придатну для партизанської війни в горах Афганістану або джунглях В'єтнаму, а не для високоурбанізованого ландшафту України. Надіславши лише зброю для партизанської війни замість повного набору озброєнь для війни звичайної, Міллі показав, як мало він довіряє українській армії: адміністрація Байдена готувалася до того, що Україна одразу ж програє.

Замість того, щоб підготувати танки, винищувачі та ракети дальньої дії для України, адміністрація Байдена підготувала евакуаційний гелікоптер для Зеленського та білий прапор для України. Лише особиста моральна мужність Зеленського вкотре запобігла повній капітуляції. З лютого по червень знадобилося чотири місяці, чотири місяці(!), щоб важке озброєння прибуло в Україну.

Навіть після того, як українці дали відсіч і захистили Київ, США надсилали зброю в Україну крапля за краплею, що призвело до катастрофічних наслідків. У квітні 2022 року Ллойд Остін зайняв мужню позицію на користь озброєння України, щоб не лише вижити, а й перемогти. Але відтоді основна група переговірників з найближчого оточення Байдена воліє зволікати і повільно надавати зброю, замість того, щоб терміново озброїти Україну. Блокуючи спочатку HIMARS, потім танки, потім літаки, а потім надаючи кожну з них в обмежених кількостях лише з великим запізненням, Сполучені Штати коштували Україні контрнаступу, а також багатьох невинних життів.

На війні все вирішує час. Якби Сполучені Штати надали Україні важке озброєння, таке як танки, літаки і далекобійні ракети раніше і у великих кількостях, Україна мала б набагато більше шансів відвоювати свою територію і завдати удару по російській зброї, яка все ще щодня бомбардує українське цивільне населення. Складається враження, що кожне прохання України є черговим козирем для США у переговорах з росією. Тим часом сумнівні геополітичні розрахунки "трійки Байдена" оплачуються українською кров'ю: як військовою, так і цивільною.

Висновок: привести Бернса, Керрі і Саллівана під присягу. Жодних таємних переговорів із путіним

Знову і знову мислителі часів Холодної війни в адміністрації Байдена намагалися вирішити українську проблему шляхом компромісу з путіним, але їх зупиняла українська мужність. Настав час переговірникам Байдена дати свідчення під присягою перед Конгресом і пояснити свої дії. Чому вони ведуть переговори про майбутнє України без України? Чому вони продовжують намагатися укладати таємні угоди з кремлем? І чому вони не підтримають українську перемогу публічно і повністю, не тільки на словах, але й на ділі?

Кожен день, коли Америка не є повністю відданою українській перемозі, сприяє російському геноциду. Українці гинуть сьогодні, просто зараз, тому що адміністрація Байдена відмовляється діяти.

Настав час зробити вибір: або українці мають таке ж право на свободу, життя і волю, як і всі люди, або ні. Або ми наполегливо боремося за світ правил і цінностей, або не боремося. Білл Бернс, Джон Керрі та Джейк Салліван живуть у світі, де великі держави встановлюють правила, а малі країни повинні їм підкорятися. Так само, як і путін.

Ми не зобов'язані жити в такому світі. Ми можемо вибрати, щоб нами керувала мораль, а не якийсь холодний політичний розрахунок, який завжди не спрацьовує. Замість того, щоб витріщатися на секс-записи Хантера Байдена, спікер Палати представників Маккарті повинен зробити свою роботу і привести Бернса, Керрі і Саллівана під присягу. Більше ніяких прихованих переговорів з путіним і його військовою злочинною мафією. Витягніть таємних переговірників Байдена на світло, щоб вони відповіли перед американським народом, який у переважній більшості підтримує Україну. Слава Україні. Героям слава!