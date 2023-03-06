Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен

В традиційному тижневому огляді відомий шотландський дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує ситуацію навколо Бахмуту на стратегічному рівні. На його думку, ця програна битва може насправді виявитися стратегічною перемогою. Він починає свій звіт, взявши епіграфом цитату: "Хотілося б, щоб [ми] могли продати їм ще один пагорб за тією ж ціною". Ці слова сказав американський командир Натаніель Грін у 1775 році після того, як дізнався про результати битви при Банкер-Хілл.

Натаніель Грін був, мабуть, найздібнішим командиром Джорджа Вашингтона під час Американської революції, хоча сьогодні він навряд чи відомий за межами військових історичних кіл. Однією з причин маловідомості є те, що він не виграв жодної знаменитої битви, адже за мірками свого часу Грін програв більшість битв, в яких брав участь. За часів Гріна (і аж до ХІХ століття) переможцем битви зазвичай вважали сторону, яка володіла полем битви після її завершення. Грін, однак, розумів, що утримання поля бою є другорядною проблемою, головне – це результати втрат у битві для обох сторін.

У 1775 році він був нікому не відомим квакерським продавцем книг з Род-Айленду, який цікавився військовою історією. Коли Массачусетс повстав проти свого колоніального статусу після битв при Лексінгтоні та Конкорді, він відклав свою релігію і приєднався до військ Род-Айленду, які збиралися, щоб вирушити до Массачусетсу і воювати. Він не був там, коли в червні 1775 року відбулася битва при Банкер-Хілл, але одразу зрозумів, чому вона була важливою.

Битва при Банкер-Хілл насправді відбулася на пагорбі Брідс Хілл на території сучасного Чарльзтауна, штат Массачусетс, у червні 1775 року. Британці, що стояли по той бік гавані в Бостоні, були захоплені зненацька, коли колоніальні війська почали укріплювати пагорб. Британці на чолі з Томасом Гейджем не хотіли миритися з такою зухвалістю і відправили великі сили, щоб очистити пагорб від колоністів.

День битви дуже добре відомий. Колоніальні війська дуже добре окопалися на пагорбі Брідс Хілл і вели запеклу оборонну битву. Британці були змушені атакувати пагорб цілий день, відтіснивши колоніальні війська лише тоді, коли у них закінчилися боєприпаси. Однак ціна для британців була шокуюча. Понад 1000 британських солдатів стали жертвами того дня – криваві втрати були абсолютно несподіваними.

Втрати були настільки великими, що британці зрозуміли, що не мають жодної надії отримати стратегічний контроль над Массачусетсом, і повністю вивели війська в 1776 році.

Грін інтуїтивно зрозумів, чому Банкер-Гілл мав значення і не був британською перемогою. Коли стали відомі результати битви, він відповів наведеною вище цитатою, що з радістю продасть британцям інший пагорб за тією ж ціною. І в певному сенсі він так і зробив. Хоча я не маю часу робити тут надто великий історичний відступ - пізніше Вашингтон відправить Гріна командувати колоніальними військами на півдні, де він "програє" більшість битв, але так, що виснажить британські війська на півдні (на чолі з Корнуоллісом), які будуть настільки виснажені Гріном, що відступлять на північ, до Вірджинії. Там британські війська опинилися в пастці під Йорктауном - і я впевнений, що багато хто з вас знає результат.

Натаніель Грін знав би, як зрозуміти важливість битви за Бахмут – і його розуміння залишається єдиним, що має значення.

Битва за Бахмут триває вже дуже давно. Я повернувся до своєї стрічки у Твіттері, щоб спробувати з'ясувати, коли могла розпочатися битва за Бахмут. Саме місто вперше було згадане як військова мета ще в травні, під час одного з регулярних жахливих моментів війни – великого Попаснянського прориву, про який регулярно пишуть у репортажах. Це був момент, коли росіяни (використовуючи переважну артилерійську вогневу міць) витіснили українців з маленького містечка Попасна, і здійнявся збуджений вереск і скрегіт зубів серед тих, хто почав стверджувати, що це був початок великого російського наступу вперед. Врешті-решт, я тоді склав цю досить схожий на тираду тред в твіттері, про те, що росіяни мали мало шансів вплинути на швидкий прорив і використати його в своїх інтересах. Натяк на те, до чого це призведе – вони досі не змогли цього зробити.

Лише в липні 2022 року дійсно почали з’являтися карти. Стало зрозуміло, що російські війська "льодовиковими темпами" просувалися вперед і досягли позиції приблизно за 10 миль на схід від Бахмута.

Досить дивно бачити Лиман (який зараз безпечно перебуває в руках України) в окупованій росією зоні, що розростається на північ. Завжди варто пам'ятати, скільки території Україна звільнила з літа цього року порівняно з територією, яку захопила росія.

І ось ми тут, через шість з половиною місяців після цієї дати, і росіяни нарешті просунулися настільки далеко навколо міста, що українці, схоже, вирішили вийти з нього, оскільки ризик оточення не вартий тих втрат, яких вони завдають росіянам.

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Багато в чому ця карта є надзвичайною, адже українці все ще перебувають у Бахмуті, і навіть сьогодні незрозуміло, чи відбудеться їхнє повне відведення. Кілька днів тому все вказувало на те, що відведення військ наближається: різні джерела стверджували, що це було неминуче.

Проте, станом на вечір суботи і ранок неділі, відведення військ не відбулося, і є деякі ознаки того, що українці дійсно можуть спробувати залишитися і продовжити бойові дії. Микола Бєлєсков, український експерт зі стратегічних досліджень, вчора навіть написав у твіттері, що битва може продовжитися (до речі, якщо ви є в твіттері, на Миколу обов'язково варто підписатися – дуже важливо знати українську точку зору).

Що б зрештою не сталося в Бахмуті, я сподіваюся, принаймні, що в цьому випадку не буде таких же приречених/похмурих репортажів, які були в травні. Натомість буде цікаво подивитися, чи намагатимуться репортери представити битву за Бахмут у належному світлі – тобто як сцену відносно масового знищення сил. Дійсно, було б корисно використати Бахмут для того, щоб пробігтися по тому, що дійсно має значення, а що не має значення в цій війні (і в усіх війнах насправді).

Що не має значення:

1. Яка сторона займає фізичну територію, на якій колись було розташовано місто Бахмут. Я кажу "було" з тієї трагічної причини, що Бахмут фактично перестав бути містом. Після більш ніж піврічного обстрілу російською артилерією, саме місто перетворилося на руїни, в яких майже не залишилося жодної будівлі, придатної для проживання.

Тривалі бої означають, що в Бахмуті майже не залишилося людей (за останніми оцінками, з приблизно 100 000 мешканців до вторгнення залишилося лише 5000). Ті, що залишилися, схоже, є людьми похилого віку та хворими (іншими словами, вони не призовного віку, тому не можуть бути мобілізовані до армії). Крім того, Бахмут не має жодної військової цінності як місце виробництва, оскільки він був так сильно зруйнований (і навіть до цього він не виглядав місцем великого військового виробництва). Загалом, стратегічні ресурси, які перейдуть з рук в руки, коли/якщо росіяни увійдуть до міста, не матимуть помітного впливу на те, як розвиватиметься сила кожної зі сторін. З точки зору створення сили, це неважливо.

2.Політичний вплив виходу. Це завжди дуже хороший спосіб виявити репортажі та аналітику, які сповнені нісенітниць. Хоча дехто може спробувати зробити таке твердження, що Бахмут був політично важливим містом в українській свідомості, падіння якого стане ударом - це нісенітниця. До речі, у військових репортажах зазвичай нонсенсом є говорити про політичні наслідки переходу того чи іншого другорядного міста з рук в руки. Досі Україна втратила набагато більші міста, ніж Бахмут (див. Херсон, Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни), і їхній вплив на український опір був мінімальним. Готовність українців вести цю війну зросла в ході конфлікту, і українці не збираються змінювати курс через Бахмут. Навпаки, надзвичайна марнотратність і руйнівність російської кампанії лише зміцнить українську рішучість.

Що має значення:

Одна і тільки одна річ дійсно визначатиме вплив битви – це відносні втрати, яких зазнали обидві сторони під час Бахмутської кампанії. Існує величезна кількість наративних репортажів про битву, з дійсно вражаючими описами боїв, загибелі та знищення техніки. Однак це лише розповіді, важливим є те, що було втрачено у відносному вираженні. У нас майже не було достовірних даних щодо підрахунку втрат, доки кілька днів тому Олексій Данілов, голова Ради національної безпеки та оборони, не заявив, що, за оцінками українців, втрати росіян склали 7 до 1. Можливо, це дещо перебільшено, але важливо те, що українці справді ставлять правильні стратегічні питання і, схоже, ґрунтують свою поведінку на правильних розрахунках. Це дуже контрастує з російським стратегічним процесом, який, схоже, мотивується двома дуже різними наборами стратегічних розрахунків. Перший – це необхідність взяти Бахмут для політичної мети, щоб створити ідею тріумфу (хоча я б стверджував, що його не було), а другий – як боротьбу за успіх між силами Ваґнера і регулярними частинами російської армії. Іншими словами, взяття Бахмута перетворилося на міжросійське змагання з "обнюхування пахв", яке якщо і слугує українським інтересам, то лише тому, що мотивує росіян зазнати більших втрат, ніж вони раціонально могли б собі уявити, заради перемоги у внутрішній боротьбі. Що це говорить про росіян як воїнів. Битва за Бахмут підтверджує, що російська армія все ще має проблеми з проведенням базових операцій. Повертаючись до карти поточної ситуації, наведеної вище, вражає те, що українці все ще перебувають у місті і, схоже, обговорюють, що робити далі. Провідна армія повинна бути в змозі перекрити все постачання, що надходить до міста по єдиній відкритій дорозі, адже можна подумати, що російська армія, яка оточила Бахмут з трьох боків, зможе оточити місто на цьому етапі. Однак вони не можуть: вони можуть просуватися лише крихітними кроками на день. Той факт, що українці все ще обговорюють, чи залишати місто, є ознакою поразки росії. Що це говорить про російську велику стратегію. Кремль, або, що більш очевидно, путін, як і раніше, налаштований на досягнення традиційних перемог на полі бою і зайняття певного місця на карті, замість того, щоб атакувати українську здатність вести війну. Те, що росіяни витрачають стільки сил на те, щоб захопити те, що не має жодного значення для української військової спроможності, викликає подив. Ці атаки і нездатність росіян взяти Бахмут через шість місяців є ознакою того, що російські стратегічні цілі сильно знекровлюють російську армію. Вони "втрачають більше, щоб взяти менше", як я намагався пояснити у своєму звіті кілька тижнів тому.

Таким є стан справ у битві за Бахмут, принаймні з моєї точки зору на ранок 5 березня. Можливо, для українців дійсно було б добре відступити зараз, якщо вони перебувають у настільки поганому становищі, що рівень втрат не настільки високий на їхню користь, як хотілося б, що продовжувати боротьбу за місто було б небезпечно. З іншого боку, сьогоднішні ранкові повідомлення є більш позитивними про те, що українці намагаються утримати місто. В Інституті дослідження війни все ще вважають, що оточити Бахмут росіянам буде дуже складно.

А останні повідомлення про бойові дії ще раз підкреслюють відчай, в якому опинилися російські війська у своєму жахливому способі наступу.

Ми дізнаємось про результати відносно скоро, і коли це станеться, ми повинні дивитись на битву так, як Натаніель Грін дивився на Банкер-Хілл у 1775 році.

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