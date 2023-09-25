Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому звіті відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен зосереджує основну увагу на інформації про передачу Сполученими Штатами Україні дальнобійних ракет ATACMS, успішні удари по Криму та Севастополю, а також обережно говорить про можливий прорив українських військ на Південному фронті.

Усе добре, коли добре закінчується – як то кажуть. Це (сподіваємось) головна новина тижня. Ви, мабуть, здогадалися, що я маю на увазі рішення уряду США надати українцям боєприпаси ATACMS для їхніх систем HIMARS. Це було одним із найдавніших побажань українського уряду, але вже більше року адміністрація Байдена чинила опір заклику надати цю зброю. Навіть у середині минулого тижня здавалося, що рішення не надсилати системи ATACMS було прийнято.

Аж ось у п'ятницю, наче пожежа, поширилася інформація про те, що ATACMS будуть. Якщо вони дійсно з'являться (і, сподіваємося, дуже скоро), це стане вкрай вдалим кроком уперед для українців, особливо для їхньої кампанії в Криму.

Фотографія ракети ATACMS, яку запускає Південна Корея.

ATACMS

У четвер радник з питань національної безпеки Джейк Салліван відкрито заявив, що президент Байден вирішив наразі не надсилати ATACMS в Україну, хоча в майбутньому може переглянути своє рішення. Виявилося, що майбутнє настало в п'ятницю.

Що саме сталося, що призвело до такого повороту, залишається загадкою. Одна з версій, висунута в статті Financial Times, полягала в тому, що рішення про постачання ATACMS було ухвалене раніше, але адміністрація тримала його в таємниці до візиту Зеленського, щоб ракети можна було використати без зайвого розголосу. Інша ідея полягала в тому, що реакція на це рішення була настільки сильною, що адміністрація різко змінила курс. Хтозна?

З точки зору комунікації це була катастрофа (якщо ви збираєтеся їх відправляти, то, мабуть, ви можете нічого не говорити пресі, але не заперечувати), але якщо вони все ж таки з'являться в Україні найближчим часом, то, гадаю, це не має значення. Це хороший результат, і хоча він є набагато пізнішим, ніж мені та іншим хотілося б, сам факт надання ATACMS є ознакою того, що українці, врешті-решт, отримали найбажанішу з обіцяної зброї. Коли я був в Україні у квітні, поряд із F-16 (і 155-мм артилерійськими боєприпасами) українці найбільше говорили про ATACMS. Зі зрозумілих причин (див. нижче) вони відчайдушно потребували їх для майбутнього контрнаступу.

Замість того, щоб витрачати ваш час на детальне викладення технічних та інших характеристик ATACMS, я вирішив порекомендувати вам два дійсно корисні треди на платформі X (Colby Badhwar і Fabian Hoffmann), які з'явилися минулого тижня. Обидві є якнайкращими, якщо ви хочете глибше зануритися в тему.

Я можу підсумувати їхню цінність наступним чином. Нові боєприпаси забезпечать додатковий радіус дії до Storm Shadow/Scalps, які відправили Велика Британія та Франція. Storm Shadow мають дальність дії до 250 км, а ATACMS – до 300 км.

Ось наочна карта з Wall Street Journal за червень, яка демонструє дальність дії. Ви бачите, що на ній чітко видно внизу праворуч і в центрі – це Керченський міст і Севастополь.

Дальність ATACMS (жовта бульбашка).

Хоча Севастополь явно знаходиться в зоні дії Storm Shadow, поки що вони не були використані проти Керченського мосту-плюс (і це ключовий момент), адже Велика Британія і Франція змогли поставити лише обмежену кількість обох систем. Вони просто не мали такої кількості через обмеженість військових витрат протягом останніх років, і скоротили обсяги того, що вважали за можливе надати.

ATACMS дозволяють вражати все в Криму, а також додають надзвичайно важливу опцію до Storm Shadow (яких, можливо, дуже скоро не вистачатиме). Крім того, вони створюють ще одну систему, до якої росіянам потрібно готуватися. Під час проведення складних операцій, таких як ракетні атаки, чим більше невизначеностей ви ставите ворогу, тим складніше йому захищатися.

Атаки на Севастополь, які завдали такої шкоди більше двох тижнів тому, включали в себе і Storm Shadow, і БПЛА, що працювали як приманка. Якби ви провели багатошарові атаки по всьому Криму одночасно, залучивши Storm Shadow, ATACMS і БПЛА (не кажучи вже про українську протикорабельну ракету "Нептун", адаптовану для наземної атаки) – це стало б великим випробуванням для російської ППО.

Здається, росіяни не дуже добре справляються з двома системами, що атакують їх, а уявіть собі три або чотири, що атакують кілька цілей одночасно.

Отже, системи ATACMS могли б реально змінити ситуацію, збільшити дальність і кількість влучань, що призвело б до більшої кількості варіантів для атак. Ось чому вкрай важливо, щоб вони запрацювали в Україні якнайшвидше.

Кримська кампанія триває

Цікаво відзначити, що майже одразу, як з'явилася новина про те, що ATACMS направляються в Україну, уряд закликав українців якнайшвидше евакуюватися з Криму і чекати на звільнення. Можливо, найважливішим стратегічним моментом у цій ситуації було те, що український уряд збирався посилити атаки на Крим – а саме це він і повинен був робити.

Коли 12-13 вересня відбувся дуже успішний напад на Чорноморський флот, я сказав, що ключовим моментом був не цей один напад (яким би руйнівним він не виявився для російського флоту), а те, чи зможе Україна продовжувати атакувальну кампанію.

Одноразові атаки рідко бувають виснажливими на війні – для того, щоб підірвати здатність ворога чинити опір або знищити таку важливу ціль, як Севастополь, потрібні численні, навіть безперервні атаки протягом певного періоду часу. Ось чому було так важливо бачити, що Україна продовжує атакувати Крим, зокрема, Севастополь, починаючи з 13 вересня.

Дійсно, те, що ми бачимо, є дійсно добре продуманою (і страшенно лячною, якщо ви російський офіцер) кампанією. Два дні тому вона досягла неабиякого успіху ракетним ударом по будівлі, яка була головним штабом, де розміщувався не лише чф рф, а й проводились збори загальновійськових підрозділів.

Штаб Чорноморського флоту під ударом.

Є навіть кілька великих планів ракети в польоті. Схоже, що націлені були дві ракети, оскільки будівля вже задиміла, коли в неї влучила друга.

Це була складна операція найвищого рівня (ще раз підкреслюючи різницю між тим, як Україна і росія ведуть війну). Почнемо з того, що атака була здійснена вдень. Зазвичай такі ракетні удари здійснюються вночі, щоб створити додаткове навантаження на системи ППО.

Атака сталася посеред дня, тому що метою була не лише сама будівля, але й російське командування дуже високого рангу, яке засідало там саме в той момент. Українці стверджували, що влучили в кількох старших офіцерів.

Це означає, що Україна мала дієву розвідку (можливо, людську і прямо там, на місці). Отже, вони розробили план, дочекалися підтвердження, що ціль була ідеальною, а потім мали швидко виконати операцію (що і зробили напрочуд добре, враховуючи, що обидві ракети влучили). Якби вони чекали довше, хто знає, чи не пішли б звідти офіцери.

Порівняйте це з тим, що, схоже, зробили росіяни – зібрали старших офіцерів у надзвичайно видній будівлі з військовими асоціаціями – просто в центрі Севастополя, міста, яке Україна робить одним зі своїх найвищих пріоритетів. Те, що росіяни утнули щось настільки дурне, показує, як я тоді написав на платформі Х, що вони ще не розуміють цієї війни. Українці стратегічно обводять їх навколо пальця.

Що робить Україна? По суті, продовжує намагання зробити Севастополь нефункціональним як російську військову базу в рамках більш масштабного плану з витіснення росіян із Криму. Ідеальним варіантом було б почати з виведення Чорноморського флоту, але навіть якщо українці не зможуть цього зробити, вони, схоже, вже на шляху до серйозної деномінації Севастополя як військового об'єкту. Чорноморський флот здається майже безсилим виходити в море для контролю обстановки. І саме так Україна виграє війну на морі – досить дивовижним чином.

Це ще раз підкреслює, чому ATACMS є настільки важливими. Якщо кампанію проти Севастополя вдасться об'єднати з кампанією зі знищення Керченського мосту, російський контроль над Кримом буде висіти на логістичній волосинці.

Український прорив

Що означає слово "прорив" у цій війні, не зовсім зрозуміло. Перед повномасштабним вторгненням в аналітичному середовищі поширювалася думка, що могутня російська армія прорветься крізь будь-який український опір і легко проскаче Східною Україною. Звісно, ніщо не могло бути більш далеким від істини. Це не лише виявило глибокі недоліки в загальному розумінні війни аналітичними колами, але й зробило війну набагато простішою, ніж вона була чи могла бути.

У цій війні було вкрай мало реальних проривів, оскільки той, хто обороняється, має значну технологічну перевагу. І жодна зі сторін не змогла здобути перевагу в повітрі над територією бойових дій.

Однак зараз українці використовують це слово щодо того, що відбувається на Запорізькому фронті.

Якщо проаналізувати конкретні формулювання, якими послуговуються українські військові, то вони є дуже виваженими. Там не йдеться про прорив, який, за прогнозами аналітиків, росія мала б здійснити 24 лютого 2022 року. Ось точний текст.

"На лівому фланзі [під Вербовим] у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", – сказав Олександр Тарнавський старшому міжнародному кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену під час інтерв'ю в п'ятницю, хоча і визнав, що його війська просуваються повільніше, ніж очікувалося.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну, – сказав він. – Головне – не втратити цю ініціативу (яку ми маємо). І, ну, не втратити її на практиці ".

Отже, ми побачимо українські танки, які просуваються вперед на 20-30 миль щодня. Тим не менш, схоже, що на Запоріжжі відбувається щось масштабніше, ніж ми бачили в контрнаступі до цього часу. За оцінками Інституту дослідження війни, українці "пробили" (зверніть увагу на зміну слова) російську оборону під Вербовим.

Я розпитав українців, яких знаю і яким довіряю, і вони також дуже обережні. Вони, однак, вважають, що ця ситуація може означати значніше просування вперед, ніж ми бачили до цього часу. Тест, як я вже писав, полягає в тому, чи почнеться просування до Токмака, як це було минулих вихідних. Якщо так – тоді відбувається щось дуже важливе.

Останній подкаст

Ми з Миколою Бєлєсковим записали наш другий подкаст із серії "Ukraine-Russia War Talk". Ми досить детально обговорюємо українську стратегію щодо Криму, контрнаступ, морську війну та інші теми (включаючи дискусію про постачання боєприпасів). Будь ласка, послухайте, якщо вам цікаво.

Ми продовжуватимемо і плануємо працювати над тим, щоб зробити їх більш відшліфованими та професійними. Ми втілюємо цей проєкт без фінансування і просимо людей, які хочуть його підтримати, робити пожертви на рахунок Фонду "Повернись живим".

Джерело