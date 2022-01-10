Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий короткий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він задається питанням, чому росіяни залишилися у лиманському котлі.

Українська війна, 30 вересня 2022: Лиманський котел. Опубліковано 1.10 близько 2 ночі.

Найважливіші фрагменти з Лиманщини сьогодні

О 14:30 за місцевим часом український Генштаб офіційно оголосив, що російська "Лиманська група" оточена в Лимані та Зарічному.

Напередодні всю минулу ніч і сьогоднішній ранок російські соцмережі рясніли повідомленнями про відведення військ, що залишилися, з Дробишевого, падіння Ставок і підготовку до відходу з Лиману на Зарічне.

Здається, це не спрацювало: українці щільно обстрілюють дорогу від Лиману до Зарічного, потім звільнили Торське, перерізали дорогу до Кремінної — і то наступом з півночі та півдня.

Ось така ситуація на ранок:

….і ось станом на сьогоднішній день:

Не питайте мене, будь ласка: я не знаю, скільки росіян у котлі. Відомо лише те, що — між іншим — цілі або принаймні частини наступних російських і сепаратистських підрозділів були всередині останні кілька днів:

- Барс-13

- "Барс-16" (також відомий як підрозділ "Кубань"; раніше в цьому підрозділі було 1000 бойовиків, близько 400 перебувало в Лимані)

- 208-й "Козачий" мотострілецький полк (ЛНР)

- 503-ій гвардійський мотострілецький полк /19-та мотострілецька дивізія (утримувала Торське, тобто вхід і вихід)

- 753-ій гвардійський мотострілецький полк.

Цікаво, що "останній удар" — хід, який закрив котел — очевидно, був нанесений з північного сходу: український наступ через Іванівку, Білогорівку, Терни та Ямполівку на східну сторону Зарічного (Торське було очищено від росіяни до цього, але, мабуть, з півдня).

До речі №1: враховуючи, що путін був "зайнятий дебільними промовами та питтям горілки, святкуючи сьогодні", і виведення почалося приблизно в той же час, але, здається, потім було зупинено, мені цікаво: наскільки це правдоподібно, що "хтось інший намагався вивести принаймні частину військ, поки не буде надто пізно", — але потім путін скасував цей наказ….?

До речі №2: сьогодні вдень деякі російські соцмережі повідомляють про контрнаступ на Лиман з боку Кремінної. Гадаю, більше новин буде зранку.

В іншому місці…

Куп'янський плацдарм: повністю звільнено Курилівку. Насправді ЗСУ має бути десь по лінії Віршани-Іванівка, а це з Курилівкою "офіційно".

російська оборона там розвалена частково через те, що штаб 144-ї мотострілецької дивізії в Сватовому зазнав нищівного удару M142 HIMARSами приблизно 20 вересня (тут додаткові подробиці), і відтоді як мінімум п’ять місцевих складів також були підірвані.

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