Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер
Українська війна, 30 вересня 2022: Лиманський котел. Опубліковано 1.10 близько 2 ночі.
Найважливіші фрагменти з Лиманщини сьогодні
О 14:30 за місцевим часом український Генштаб офіційно оголосив, що російська "Лиманська група" оточена в Лимані та Зарічному.
Напередодні всю минулу ніч і сьогоднішній ранок російські соцмережі рясніли повідомленнями про відведення військ, що залишилися, з Дробишевого, падіння Ставок і підготовку до відходу з Лиману на Зарічне.
Здається, це не спрацювало: українці щільно обстрілюють дорогу від Лиману до Зарічного, потім звільнили Торське, перерізали дорогу до Кремінної — і то наступом з півночі та півдня.
Ось така ситуація на ранок:
….і ось станом на сьогоднішній день:
Не питайте мене, будь ласка: я не знаю, скільки росіян у котлі. Відомо лише те, що — між іншим — цілі або принаймні частини наступних російських і сепаратистських підрозділів були всередині останні кілька днів:
- Барс-13
- "Барс-16" (також відомий як підрозділ "Кубань"; раніше в цьому підрозділі було 1000 бойовиків, близько 400 перебувало в Лимані)
- 208-й "Козачий" мотострілецький полк (ЛНР)
- 503-ій гвардійський мотострілецький полк /19-та мотострілецька дивізія (утримувала Торське, тобто вхід і вихід)
- 753-ій гвардійський мотострілецький полк.
Цікаво, що "останній удар" — хід, який закрив котел — очевидно, був нанесений з північного сходу: український наступ через Іванівку, Білогорівку, Терни та Ямполівку на східну сторону Зарічного (Торське було очищено від росіяни до цього, але, мабуть, з півдня).
До речі №1: враховуючи, що путін був "зайнятий дебільними промовами та питтям горілки, святкуючи сьогодні", і виведення почалося приблизно в той же час, але, здається, потім було зупинено, мені цікаво: наскільки це правдоподібно, що "хтось інший намагався вивести принаймні частину військ, поки не буде надто пізно", — але потім путін скасував цей наказ….?
До речі №2: сьогодні вдень деякі російські соцмережі повідомляють про контрнаступ на Лиман з боку Кремінної. Гадаю, більше новин буде зранку.
В іншому місці…
Куп'янський плацдарм: повністю звільнено Курилівку. Насправді ЗСУ має бути десь по лінії Віршани-Іванівка, а це з Курилівкою "офіційно".
російська оборона там розвалена частково через те, що штаб 144-ї мотострілецької дивізії в Сватовому зазнав нищівного удару M142 HIMARSами приблизно 20 вересня (тут додаткові подробиці), і відтоді як мінімум п’ять місцевих складів також були підірвані.
Додати коментар
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман
- Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто