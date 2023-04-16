Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер

У черговому дописі військовий аналітик Том Купер відповів на запитання читачів. Він розповів про нову ефективну тактику утримування Бахмуту, про своє ставлення до витоку документів, і дуже побіжно пройшовся по тематиці майбутнього наступу, який наразі через відсутність снарядів, на його думку неможливий. Він звинувачує і Київ, і НАТО, що запізнилися із розширенням виробництва боєприпасів. А завершує допис він міркуваннями на тему глобалізму і перспектив росії вирішити проблему з браком кваліфікованої робочої сили за рахунок індусів.

Я не збирався писати наступний пост так швидко після попереднього, але отримав так багато однакових запитань від різних читачів, що думаю, що настав час для чогось на кшталт "Сесії запитань і відповідей".

Чи переможе росія в Бахмуті? Так, але…

На сьогодні - так, це цілком ймовірно. Причина ось у чому: на відміну від ситуації в січні, коли ЗСУ ще намагалися "серйозно" захищати Бахмут, росія змінила свою стратегію. На військовому жаргоні це називається "економія сил" – зв'язування максимальної кількості ворожих підрозділів мінімальною кількістю своїх, при цьому наносячи противнику величезні втрати.

Дозвольте трохи пояснити.

У соціальних мережах досі побутує думка, що в Бахмуті розгорнуто "велику кількість різних підрозділів ЗСУ". Так було ще в січні, але це вже не так. ЗСУ проводять ротацію лише обмежених контингентів з відносно невеликої кількості підрозділів (загалом 7-8 бригад): саме це і є причиною повідомлень про "велику кількість різних підрозділів" сьогодні. Насправді, як правило, кожен контингент перебуває в місті від 2 до 7 днів, а потім виводиться. Причиною цього є уникнення виснаження військ: після кількох днів постійного бойового контакту будь-які війська стають втомленими. Вони вже не здатні розпізнавати небезпеку або уникати її, і починають нести втрати. Тим більше за нинішніх погодних умов. Таким чином, ЗСУ проводять ротацію, одночасно вводячи новий контингент.

Але росіяни, які, схоже, не проводять ротацію своїх підрозділів так само регулярно, весь час воюють зі "свіжими українськими військами" своїми виснаженими і зношеними підрозділами. У той же час, основна маса ЗСУ навіть не бере участі в бойових діях: вони знаходяться в тилу, відпочивають, реорганізуються, проходять навчання/перепідготовку, перебувають у резерві.

Ця стратегія необхідна, оскільки – як уже неодноразово згадувалося – українці правильно зрозуміли, що немає способу змусити путіна відмовитися від своїх задумів без колосального знищення зсрф: без заподіяння масових втрат російським збройним силам. А оскільки ЗСУ не має необхідних обсягів вибухових речовин (див.: артилерійські снаряди), у них немає іншого вибору, окрім як шукати альтернативи.

Це очевидно і з наступного: у відповідь на масоване застосування ТОС-1 і важких мінометів з боку ВДВ, а також за відсутності достатньої кількості снарядів для адекватної відповіді, близько трьох тижнів тому ЗСУ розробили нову "тактику". Це мінування окремих великих будівель у Бахмуті (особливо високих), потім надання росіянам можливості зайняти одну з них, а потім підірвати її. Якщо росіяни не надсилають достатньо військ, українці контратакують і вбивають усіх, хто перебуває всередині. Потім весь процес повторюється. Як повідомляється, таким чином було майже повністю знищено кілька рот ВДВ і російських ПВК.

росіяни скаржаться, що це "огидно" і що це українці "знищують Артемівськ" (російська назва Бахмута); дійсно, схоже, саме це викликало таке розчарування, що вони почали відрубувати голови полоненим українським військовим. Без сумніву, це видасться "правдою" будь-якому порядному фанату путіна, але пам'ятайте, що це не Україна (і не НАТО) вторглася в росію. Холодний факт полягає в тому, що росія вторглася в Україну, і саме росія зруйнувала більшу частину міста своєю артилерією вже влітку і восени минулого року. Тому Бахмут не був би зруйнований без нападу росії.

Підсумок: ні, всупереч деяким російським заявам, українці в Бахмуті все ще не перебувають в "оточенні". Незважаючи на кілька успішних контратак, на початку цього тижня вони втратили додаткові позиції на півночі (див. Міський народний дім на Алеї троянд і кілька кварталів на південь від нього) і в центрі міста (Залізничний вокзал 2), але це сталося "контрольовано", і це призвело до додаткових важких втрат серед ВДВ.

До речі, виявляється, що найнебезпечнішою частиною розгортання будь-якого українського підрозділу в місті або ротації з нього є саме ця частина місії: транзит дорогами до Бахмута або з нього. Саме тут ЗСУ зазнають найбільших втрат - це видно і з цього кадру з російського відео.

Чи робить це будь-який український контрнаступ більш імовірним? Чи збираються українці атакувати фланги російського наступу на Бахмут? Якщо ні, то коли і де відбудеться український контрнаступ?

Ні, не збираються, і жодної зачіпки (а навіть якби я її мав, то не став би ділитися нею з громадськістю).

Звичайно, у ЗСУ достатньо сил. Навіть якщо більшість з (якщо мій швидкий підрахунок правильний) 14-20 новостворених бригад на даний момент є "оперативними" – тобто отримали обладнання і завершили навчання – цього одного недостатньо для наступу.

Слід пам'ятати, що ЗСУ ніколи не відчували нестачі в особовому складі. Станом на осінь минулого року кожна з існуючих бригад перебувала в процесі доукомплектування 5-м і 6-м батальйонами (як правило, стрілецькими батальйонами). З початку цього року ця схема змінилася, і тепер ЗСУ збільшують кількість бригад, одночасно скорочуючи їх до чогось на кшталт "посилених полків" (скажімо, 1200-2000 військовослужбовців, рота БТР і відносно невелика артилерійська група).

Разом з тим, ЗСУ критично не вистачає засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійських снарядів, а також важкого піхотного озброєння (мінометів, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів). Навіть для оборони Бахмута їх все ще не вистачає. У цьому плані з початку цієї війни взагалі нічого не змінилося (іншими словами: я повторюю це знову, і знову, і знову, і знову, ще з початку березня минулого року; тож настав час припинити ставити мені ті самі запитання). Якщо щось і змінилося, то таким чином, що небажання Києва і Заходу дало системі путіна достатньо часу для адаптації (як, наприклад, коли вони запустили виробництво керованих бомб за допомогою китайської електроніки).

Навряд чи це зміниться найближчим часом, оскільки і Київ, і НАТО запізнилися з усвідомленням того, що війна не закінчиться "до Різдва" (2022 року). Більше того, вони змарнували близько півроку, обговорюючи "танки" та "F-16", замість того, що насправді потрібно ЗСУ: лише в січні Київ почав закликати до термінових поставок важкого піхотного озброєння, наприклад, у вигляді бронетехніки. Так, замість того, щоб нарощувати виробництво артилерійських снарядів ще навесні минулого року, обидва почали це робити лише останні кілька місяців. Навіть якщо виробництво корпусів снарядів можна прискорити досить швидко (за умови наявності політичної волі і, відповідно, необхідного фінансування), то виробництво їхніх вибухових наповнювачів не може бути прискорено. Таким чином, виробництво все ще перебуває в процесі нарощування, і це займе більшу частину наступних 6-12 місяців, щоб досягти необхідних обсягів.

Це ще більш важливо, тому що м'яка зима дозволяє російській артилерії відновити частину своєї ефективності: Орлани-10 знову в небі, а отже, МСТА-С, "Гіацинти" і "Ланцети" знову можуть регулярно завдавати ударів по українській артилерії, і по засобах ППО також. А ВКС постійно збільшує використання УМПК, як повідомлялося два дні тому (за останній тиждень удари з цієї та подібної зброї були зафіксовані на всьому шляху від Сумської області, через Авдіївку, до Оріхова і Гуляйполя на Запоріжжі, до Берислава на півночі Херсонщини).

Два кадри з російських відео, опублікованих 8 квітня (верхній) та 10 квітня. На першому - удар по самохідній гаубиці М109 калібру 155 мм (американського виробництва), на другому - удар по самохідній гаубиці "Краб" того ж калібру. Обидві машини були підпалені і, таким чином, "принаймні, виведені з ладу на довгий час".

До того ж, ґрунт все ще вологий і багнистий. За нинішніх умов неможливо провести навіть серйозний наступ з перевагою піхоти. Цього року погода навряд чи зміниться до середини травня.

Тому, незважаючи на безліч панічних повідомлень у російських соціальних мережах (і здогадок про можливі напрямки українського контрнаступу), а також на всілякі спроби видати бажане за дійсне (особливо в українських ЗМІ, але й аж до Вашингтона), будь-які роздуми про український контрнаступ зараз є не більше, ніж мріями. І так буде ще деякий час.

Що я думаю про "витік інформації з Пентагону", повідомлення про який тим часом домінують у заголовках західних ЗМІ?

"Нічого особливого". Пентагон "протікає" вже давно. Основною причиною є питання, пов'язані з політикою. Тобто, зазвичай, хтось "зливає" якусь інформацію, щоб вплинути на цивільних політиків. У цьому випадку хтось зробив це для того, щоб виглядати більш важливим серед своїх друзів. У цьому принципова різниця.

На тлі всього цього я вважаю абсурдним, але цілком зрозумілим з огляду на те, наскільки політична корупція зруйнувала інструменти державного контролю в США (при цьому весь час проклинаючи "державу") – коли дехто скаржиться на "нестримне засекречування" в американських збройних силах і розвідувальних службах, але в той же час вони надають будь-яку "надсекретну" інформацію членам Національної гвардії. Особливо в той час, як, наприклад, Розвідувальне управління ВПС США переслідує ветерана (і відставного) пілота Boeing RC-135 за те, що він нібито використовував якийсь документ, розсекречений ще в 1990-х роках, але потім знову засекречений, щоб Розвідувальне управління ВПС США могло переслідувати ветерана на розсуд одного зі своїх офіцерів, який прагне помітити свою територію...

Так ... я відволікся. Ну, так, я теж, але я пояснюю вам свою позицію і глибину сприйняття.

Питання в іншому: НАВІЩО IT-спеціалісту Національної гвардії потрібно знати щось про Україну? Сумніваюся, що навіть ті, хто відповідає за надання допуску до державної таємниці (де-факто) підлітку, який прагне справити враження на своїх молодших друзів, можуть дати змістовну відповідь.

Щодо змісту витоку документів: єдине, що дивує, - це те, як мало збройні сили і спецслужби США знають (або думають, що знають) про ЗСУ. Я стверджую це тому, що більшість "розвідувальної інформації" в цих документах може бути зібрана за допомогою так званих "відкритих джерел", насамперед, соціальних мереж. І справді: масу інформації, схоже, було зібрано з блогів на кшталт Oryx, щоденних зведень Пентагону та інших подібних джерел. Звичайно, це страшенно багато роботи, тож дякую, що врятували мене від неї, але: насправді газети містять так мало "новин", так мало "серйозних розвідувальних даних", що мене це майже шокує, але водночас і заспокоює: збройні сили США знають так мало про ЗСУ.

Чому заспокоює? Тому що нас весь час годували постійними скаргами США на те, що вони не можуть довіряти українцям (бо там так багато зрадників), і що українці не діляться з ними розвідданими..., а тепер виявляється, що насправді слабке місце знаходиться в США, і українці були праві, що не ділилися нічим справді чутливим.

Американці або принаймні американські ЗМІ знову скаржаться на те, що росіяни глушать GPS-сигнали в Україні і таким чином роблять неефективною таку зброю, як M142 HIMARS, M270 MLRS і JDAM?

"Великий сюрприз", чи не так? Ні, це не так. Іракці вже ефективно глушили GPS у 2000-2003 роках, хоча Пентагон брехав, що його неможливо заглушити. Тож не дивно, що росіяни, які сильно залежать від радіоелектронної боротьби принаймні з часів вивчення ізраїльських операцій в Лівані 1982 року, роблять це і у 2023 році. Особливо, якщо їм буде надано достатньо часу на адаптацію до місцевих умов і розробку необхідних електронних контрзаходів, як це відбувається останні 7-8 місяців.

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Дозвольте мені закінчити цю статтю своєрідним "посланням" для всіх тих, хто (все ще) переконаний, що війна в Україні є чимось на кшталт "(священної) війни путіна проти глобалізму".

У той час як більшість країн Заходу постійно скаржаться на брак кваліфікованої робочої сили, але роблять дуже мало для вирішення цієї проблеми (насправді: багато наших урядів до біса зацікавлені в її збільшенні), розраховуючи при цьому на те, що росіяни не матимуть необхідної комбінації військ і робочої сили, система путіна, схоже, дуже наполегливо працює над вирішенням цієї проблеми у себе вдома.

Між іншим, Москва і Делі ведуть переговори про шляхи залучення індійських працівників до росії, щоб зменшити гострий дефіцит російської робочої сили. З того, що мені доводилося чути, росіяни прагнуть уникнути ситуації, коли вони можуть стати надмірно залежними від китайської робочої сили та ноу-хау: відповідно, вони шукають співпраці з Індією щодо розвитку інфраструктури, торгівлі тощо. На думку агентурних чуток, Москва настільки зацікавлена в цьому, що мала б запропонувати спеціальний пакт про соціальне забезпечення для майбутньої індійської діаспори...

Звичайно, можна мати сумніви щодо здатності системи путіна дозволити тисячам індійців приїхати до росії і керувати значною частиною промисловості та інфраструктури. Завдяки путіну росіяни стали більш шовіністичними та расистськими, ніж будь-коли раніше. Справа в тому, що є багато добре освіченої, але безробітної індійської молоді; індійська громадськість переважно підтримує росію в цій війні, і не варто сумніватися, що багато хто з них готовий їхати.

Єдине, що в цьому абсурдно: "глобалізм" почався щонайменше тоді, коли жителі Хеврона побудували дорогу до Єніну, щоб легше було торгувати своєю продукцією, щонайменше 11 000 – дехто каже цілих 14 000 – років тому. Думаю, настав час усвідомити, що не можна зупинити цей процес лише тому, що комусь не подобаються наслідки корупції для наших суспільств або для людей з різною репутацією, економічним чи релігійним походженням: з корупцією треба боротися зовсім по-іншому, а не мріяти про якусь "війну проти глобалізму".

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