У тижневому звіті відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен висуває свої обережні гіпотези щодо наслідків нападу ХАМАСу на Ізраїль для українсько-російської війни, а також вказує на те, що найближчим часом він очікує на шквал наративу від проросійських аналітиків, що український контрнаступ провалився. Водночас О'Брайен пояснює, чому контрнаступ триває саме так, як бачимо нині, і у чому провина тих, хто приймає рішення на Заході. І додає, як це нарешті потрібно виправити.

Протягом більшої частини моєї кар'єри повномасштабна звичайна війна дуже мало обговорювалося як можливе явище. Розпад Радянського Союзу і військове домінування, яке США продемонстрували під час "Бурі в пустелі" (Перша іракська війна), означало, що будь-яка широкомасштабна конвенційна війна не відбувалася б за участі Америки (якби США були залучені, все було б кардинально інакше). Насправді, протягом 30 років це означало, що коли йшлося про війну, основна увага була зосереджена на таких речах, як партизанська боротьба/контрпартизанська боротьба, військово-повітряні сили і сили спеціального призначення, інформаційна/гібридна війна тощо. Вивчення та обговорення широкомасштабної конвенційної війни в університетах, наприклад, різко занепало, і залишилося лише у військових коледжах та невеликій кількості аналітичних центрів. Однак, якщо більша частина світу не цікавилася конвенційною війною, то вона (якщо вкрасти фразу, яку, за переказами, сказав Лев Троцький) завжди цікавилась вами.

За останні кілька років звичайна війна повернулася з новою силою. Найпомітнішим прикладом є повномасштабне вторгнення росії в Україну, а також азербайджанська кампанія з повернення Нагірного Карабаху, а тепер, схоже, й ізраїльська кампанія з окупації Гази за допомогою звичайних озброєнь (детальніше про це нижче). Більше того, нашому світу загрожують не лише звичайні війни. Існує реальна можливість того, що найбільші економічні/технологічні потуги можуть розпочати війну в найближчому майбутньому. Китай та Індія мають конкуруючі претензії на свої кордони, які регулярно переростають у дрібномасштабні конфронтації, і, звичайно, США та Китай зараз відкрито протистоять одне одному в морях Індо-Тихоокеанського регіону.

Індійські та китайські війська зіткнулися на спільному кордоні, квітень 2023 року. Джерело

Повернення звичайної війни є, мабуть, найважливішою стратегічною подією цієї епохи, яку ми повинні спробувати зрозуміти, підготуватися до неї (і, зрештою, спробувати запобігти їй). Один із ключових елементів цього – дати людям зрозуміти, що вибір на користь звичайної війни майже завжди є катастрофічним для держави, яка її ініціює. Однією з найбільш тривожних речей в обговоренні російського вторгнення в Україну до 24 лютого 2022 року була поширена ідея про те, що таку війну можна було б умовно швидко виграти (один аналітик навіть впевнено заявив, що війна умовно закінчиться за день або близько того).

Що б не сталося, в майбутньому нам потрібно уважніше вивчати конвенційну війну. Існує велика ймовірність того, що вона визначатиме епоху, в якій ми перебуваємо, і в яку ми йдемо. Оскільки США неодмінно зазнають відносного економічного спаду, в той час як Глобальний Південь продовжує зростати, а демократія все більше опиняється під загрозою, ймовірність широкомасштабної конвенційної війни майже напевно зростає. Однією з причин, чому я був радий приєднатися до Центру стратегічних і міжнародних досліджень на посаді позаштатного старшого наукового співробітника цього тижня – це ідеальна ситуація для того, щоб зробити свій внесок у фундаментально важливу роботу з питань війни і влади. Ми повинні сподіватися, що постійний інтерес до війни супроводжується кращим розумінням нами того, що має значення у війні, і у такий спосіб, ми зможемо зробити звичайну війну менш імовірною.

Близький Схід і російсько-українська війна. ХАМАС не міг би забезпечити себе такими ресурсами самостійно

Майже одразу після того, як в суботу вранці почалися атаки ХАМАСу на Ізраїль, я почав отримувати запити від преси з проханням прокоментувати ситуацію. Я не дав жодного коментаря, оскільки я не є експертом у цьому регіоні, і все, що можу сказати, не матиме жодної цінності. І я точно не буду багато писати про це в найближчі тижні. Однак мене попросили поміркувати про те, яке значення це може мати для України та російсько-української війни. Моя коротка відповідь така: це може не мати жодного значення, або це може призвести до зміцнення різних стратегічних угруповань.

По-перше, це може мати дуже незначний вплив на російсько-українську війну. Ми повинні бути обережними, щоб не сказати, що ці атаки вийдуть з-під контролю. Ізраїль може зосередитися виключно на спробах атакувати ХАМАС у Газі й у такий спосіб обмежити конфлікт. У такому випадку вплив на Україну буде незначним. Це може бути незначною проблемою (більша конкуренція за постачання боєприпасів) у поєднанні з незначним позитивом (підриває наратив Республіканської партії про ізоляціонізм – цікаво спостерігати за двопартійною реакцією в США на надання військового обладнання Ізраїлю).

З іншого боку, існує ймовірність того, що це призведе до більшої "блокової" поведінки, або іншими словами – до більшої інтернаціоналізації російсько-української війни. Люди, які знають про цей конфлікт набагато більше за мене, кажуть, що Іран майже напевно надав значну частину логістичної та планувальної підтримки, необхідної ХАМАСу для початку такої добре спланованої і забезпеченої операції. Це мало б сенс – ХАМАС не міг би забезпечити себе такими ресурсами самостійно. Також це мало б змінити підхід таких країн як Ізраїль, які в російсько-українській війні сиділи на узбіччі. Зараз вони можуть почати виступати в ролі союзників тієї чи іншої сторони.

Безумовно, цікаво спостерігати за інстинктивною реакцією росії та України. Президент Зеленський виступив з рішучою заявою на підтримку Ізраїлю, а Міністерство закордонних справ росії оприлюднило заяву, в якій підтримало позицію палестинців щодо повернення територій.

Фактично до цього часу чимало держав, серед яких й Ізраїль, намагалися не приєднуватися до тієї чи іншої сторони в російсько-українській війні. Вони свідомо надавали лише обмежену підтримку Україні і намагалися зберегти добрі відносини з росією. Скоріш за все, тепер це буде неможливо – особливо якщо Ізраїль розширить свою відповідь, включивши в неї атаки далеко від Гази. Вже є офіційні заяви Ізраїлю про те, що вони атакують цілі в Лівані. Однак найбільш драматичним розширенням були б ізраїльські атаки на цілі в Ірані. Тегеран є, мабуть, найважливішим стратегічним союзником москви у цій війні, який надав їй життєво необхідну військову допомогу. Найвідомішими є безпілотники Shahed, у серійному виробництві яких Іран допомагає росії.

Іранський БПЛА Shahed

Отже, це потенційно найважливіший вплив того, що відбувається в російсько-українській війні. Її розширення, формування або більша блокованість для підтримки одне одного. Якщо так, то звичайна війна може навіть розширитися, а російсько-українська війна стане частиною більшої глобальної війни.

Примітка: я не експерт, але як людина, яка вивчає війну, скажу лише, що операція ХАМАСу виглядає надзвичайно добре забезпеченою ресурсами і спланованою. Вона готувалася багато місяців (якщо не років). Вона також була неймовірно непомітною в підготовці – і спричинила, можливо, найбільший провал розвідки в сучасну епоху (я не можу уявити собі більшого провалу, ніж той, який щойно зазнала ізраїльська розвідка). ХАМАС має бути пріоритетом номер 1 для розвідників Моссаду, а вони повністю проґавили цю велику операцію. Я б також сказав, що люди, які говорять про те, що Ізраїль знову окупує Сектор Гази – так, ніби це просто з військової точки зору – тривіалізують те, що може бути важкою задачею. У Газі проживають 2 мільйони людей, це густонаселене міське середовище, і можна припустити, що ХАМАС має серйозні запаси зброї. Будь-яке наземне вторгнення загрожує величезною небезпекою як атакуючим силам, так і цивільному населенню. Я не можу уявити собі гіршого місця для широкомасштабних бойових дій як з військової, так і з гуманітарної точки зору.

Дуель наративів щодо контрнаступу. Не приреченість і похмурість, а вивчення і розуміння

Зважаючи на те, що вся увага прикута до Близького Сходу, за останні 48 годин фокус змістився з України. І це не дивно. Контрнаступ, схоже, перебуває у стані затишшя, оскільки українці та росіяни намагаються відновити сили після довгих місяців досить інтенсивних бойових дій. З обох сторін надходять повідомлення про нестачу боєприпасів, а лінія фронту вже давно не просувалася помітно. З точки зору сприйняття, проблема зараз полягає у двох різних наративах про те, що ми бачимо і що ми бачили. The Washington Post опублікувала дійсно цікаву статтю.

Одна з найбільш гострих частин статті була спрямована на аналітичну спільноту, яка намагалася "бути мудрою заднім числом" щодо контрнаступу (зазвичай критикуючи Україну за те, що вона не воює по-натовськи або занадто чутлива до втрат), і якій, схоже, свербить від бажання назвати контрнаступ провалом. Ось найкращий уривок:

Але на тому ж брифінгу чиновник спробував знизити очікування. У розгорнутій відповіді на запитання він розкритикував ідею, що перемога для України означатиме вигнання росії з "кожного клаптика території до дати Х" – хоча Зеленський заявив, що Україна повинна повернути собі всю свою землю. В умовах, коли Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО, а Україна стала на шлях європейської інтеграції, визначення перемоги в таких термінах є "божевіллям", – роздратовано заявив чиновник. На іншому брифінгу високопоставлений чиновник НАТО поскаржився на "мудрість заднім числом" з боку аналітиків, для яких особисто мало що стоїть на кону. "Вам легко сидіти десь в якості аналітика, дивитися на це і говорити: "Ну, я б зробив інакше", – сказав чиновник. – Що ж, це чудово, але у вас у буквальному сенсі немає пістолета перед обличчям. Вашу сім'ю не знищили. Не у вашу країну вторглися", – наголосив він.

Важливо, щоб цей наратив вийшов назовні. Під час нещодавніх подорожей я дійсно чув антиукраїнський наратив, який розробляється деякими аналітиками, особливо тими, хто різко переоцінював російську військову силу до 24 лютого 2022 року. Його можна буде очікувати все частіше публічно:

Загалом, аналітики, які ставлять під сумнів спроможність України, вважають, що Україна мала чудову можливість для контрнаступу, але змарнувала її через власні помилки та значні російські військові вдосконалення. На початку червня українці розпочали контрнаступ непродумано, розгорнувши основні зусилля без розвідки і наштовхнувшись на добре підготовлену російську зону ураження. Тоді вони прийняли надто поспішне рішення відмовитися від тактики загальновійськових операцій НАТО і натомість перейшли до повільної, виснажливої війни, яку ми вже бачили. Це була катастрофа, і зараз війна йде на користь росії, яка розгортає свою військову промисловість і отримає перевагу в найближчі місяці. Зрештою, ви почуєте від аналітиків, що, хоча вони і підтримують Україну, війна, по суті, зайшла в глухий кут, і зараз слід піти на поступки росії, щоб укласти мирну угоду.

Я вважаю цей наратив непереконливим, про що я писав нещодавно в The Atlantic (читайте скорочений переклад статті нижче – іPress). Те, що сталося цього літа, пов'язано з тим, що Україну озброювали для лобових атак і не давали зброї, необхідної для послаблення російського потенціалу в тилу. Саме про це я писав у березні в The Atlantic, засуджуючи те, що ми підтримували Україну в атаках на російську лінію фронту, але позбавляли її можливості вести вогонь на великі відстані, щоб знищити матеріально-технічну базу і систему командування/контролю, яка лежить в основі російської лінії фронту.

У світлі такої динаміки те, як Захід підтримує військові зусилля України, викликає глибоке розчарування. Хоча країни НАТО мають різноманітні системи, які можуть націлюватись на російські війська глибоко в тилу, нещодавня допомога в переважній більшості була спрямована на підготовку України до прямих наступальних дій проти російської армії. Найбільш широко обговорювані види озброєння – такі як танки Leopard 2, бронетранспортери Bradley і навіть далекобійні артилерійські системи Archer – не є тими системами, які можуть підірвати або послабити російські війська далеко за лінією фронту. Коротше кажучи, Україну змушують вести війну жорстким, а не розумним способом.

Звісно, такі заклики залишалися без уваги, доки не з'явилися британці, а потім французи з невеликою кількістю крилатих ракет Storm Shadow/Scalp. Те, що Україна змогла зробити з цією невеликою поставкою, демонструє, наскільки була втрачена можливість, коли їй не надали перед контрнаступом цілу низку таких систем, щоб зруйнувати російську логістику. Безпідставні, на мою думку, побоювання ескалації призвели до того, що допомога Україні була обмежена у безглуздий спосіб. Як я стверджував у The Atlantic, ми не можемо дозволити собі припуститися таких помилок знову.

Будемо сподіватися, що замість того, щоб слухати похмурі розповіді про український наступ, які вже наближаються, люди зрозуміють, що справжньою проблемою війни є те, що Україна була змушена воювати саме у такий спосіб. Це було глибоко недалекоглядне рішення тих, хто приймає рішення щодо надання зброї Києву. Воно затягнуло війну, зробило її більш кривавою і жахливою. Найкращим наративом на майбутнє має бути не приреченість і похмурість, а вивчення і розуміння найкращого способу допомогти Україні перемогти.

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Захід озброїв Україну для карикатури на сучасну війну. Не припускатися помилок знов – Філліпс О'Брайен для The Atlantic (скорочено)

Застарілий погляд на війну допомагає пояснити, чому США не поспішали з постачанням ракет дальнього радіусу дії.

США нарешті вирішили надати Україні деяке далекобійне озброєння, про яке українці просять вже кілька місяців. Занадто довго західні союзники здебільшого озброювали її для боротьби радше з карикатурою на сучасну війну, аніж для війни реальної.

Результати такого рішення очевидні на мапах, які через більш ніж 500 днів після російського вторгнення показують лише невеликі, поступові зміни на лінії фронту. Майже чотири місяці тому українці розпочали довгоочікуваний контрнаступ і відтіснили росіян у кількох місцях у Запорізькій області, але не досягли повномасштабного бронетанкового прориву. На противагу цьому, українські ракетні удари в тилу ворога за останні місяці принесли помітні успіхи – особливо в тому, що змусили росію вивести основні елементи Чорноморського флоту з бази в порту Севастополя в окупованому Криму.

Коли росія готувалася до вторгнення в Україну в лютому 2022 року, багато військових аналітиків уявляли собі колони танків, які стрімко просуваються вперед і знищують українську армію – таке бачення війни продовжує визначати політику Заходу і зараз, коли Україна намагається відвоювати свою територію. США та інші країни НАТО надали бронетехніку та провели навчання з ведення комбінованої війни, головним чином, щоб допомогти українцям здійснювати прямі атаки на російську лінію фронту. Але здійснити рішучий прорив на фронті, який завжди був складним, стало майже нереально. росіяни, зі свого боку, п'ять місяців атакували маленьке українське місто Бахмут, захопивши крихітний клаптик землі ціною величезних втрат. Оборонне озброєння зробило навіть найкращі танки і бронетехніку вразливими до пошкоджень з боку різноманітних дешевших і численніших видів зброї.

Єдине успішне використання прориву за останні 16 місяців сталося, коли Україна змогла атакувати дуже слабо захищену ділянку російської лінії фронту в Харківській області. Це підкреслює, що просування вперед можливе лише тоді, коли Україна зможе виявити слабкі місця – або створити їх, завдавши ударів по військових об'єктах і логістиці глибоко за фронтом, щоб росія не змогла перекинути особовий склад, озброєння і матеріально-технічні засоби на фронт. Саме тому українські посадовці так наполегливо домагаються отримання армійських тактичних ракетних комплексів американського виробництва, або ATACMS. На жаль, США запропонували Києву лише обмежений набір далекобійних озброєнь. Як я стверджував на початку цього року, підхід Заходу до військової допомоги готував українські війська до найважчої з можливих кампаній.

Лише після того, як Велика Британія надала крилаті ракети Storm Shadow, які зазвичай запускаються з літаків і мають дальність дії понад 150 миль, а Франція – ракети SCALP (свою версію тієї ж системи озброєнь), Україна змогла почати вражати важливі цілі – мости, склади постачання, зенітні комплекси – в глибині окупованих росією територій, включно з Кримом. Найбільш масштабними були атаки на російську військово-морську базу в Севастополі. Використавши лише кілька британських і французьких ракет, українці знищили два великих російських військових кораблі, в тому числі новий підводний човен класу "Кіло", який росіяни використовували для обстрілу України, і серйозно пошкодили штаб самого Чорноморського флоту. Проте Велика Британія і Франція мають скромні запаси цього виду озброєння. За деякими оцінками, Україна вже випустила близько 100 таких ракет.

Озираючись назад, можна сказати, що найуспішнішою кампанією росії в цій війні було те, що можна назвати "великим блефом щодо ескалації". Можливо, тому, що росіяни усвідомлюють, наскільки вразливі до вогню з великої відстані, вони завжди повторювали, що надання Україні зброї більшої досяжності може призвести до розширення бойових дій, навіть до ядерної відповіді. Як показала млява реакція на напади на Севастополь у вересні, ця риторика була порожнім звуком – відчайдушною спробою відмовити Захід від належного озброєння України.

Те, що цей трюк увінчався успіхом, – це ганьба, і західним країнам слід припинити вестися на нього.

Хоча Україна тепер отримає боєприпаси ATACMS, ця система – разом із винищувачами F-16, на яких українські пілоти, ймовірно, літатимуть десь у першій половині 2024 року, – прибуде занадто пізно для літнього контрнаступу.

Проґавивши важливу можливість допомогти Україні досягти більш значних успіхів, адміністрація Байдена не повинна припуститися тієї ж помилки знову. США мають на озброєнні багато інших потенційно корисних видів озброєнь, як-от ракета AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff, яку ворожим силам відносно важко виявити. Країна також має на озброєнні тисячі ракет JASSM раннього покоління і може надати їх на вимогу. В арсеналі Німеччини – вдало розроблена ракетна система Taurus. Разом узяте, все це дало б Україні потужний арсенал для того, щоб зруйнувати всю російську логістичну систему на окупованій території, знищити Севастопольську базу і ізолювати Крим як маршрут постачання. Це послабило б росіян на фронті набагато більше, ніж будь-які прямі атаки на підготовлені позиції за допомогою бронетехніки.

Допомогти Україні якнайшвидше перемогти у війні – вкрай важливо. Це також найкращий спосіб обмежити майбутні руйнування і жертви. Проте поєднання російської ядерної загрози і застарілих уявлень Заходу про великі танкові прориви поставило Україну в скрутне становище. Через те, що лобові атаки є дуже небезпечними, а бронетехніка вкрай вразлива, українці просуваються пішки, проводячи кампанію, яка може тривати всю осінь і навіть зиму. Чим більше західні союзники надаватимуть перевагу далекобійному озброєнню, тим більше Україна зможе послабити російський опір і повернути свою територію.