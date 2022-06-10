Наступ Україні в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить австралійський генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він говорить 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою на додаток до мужності і цілеспрямованості українців вигнати окупанта зі своєї землі.

Триває українська південна наступальна кампанія продовжується. Поки її сили фіксують російських захисників на південному заході, українці наступають з півночі. Деякі спостереження щодо Херсонської та Харківської наступальних операцій.

Хоча це може здатися "раптовим" проривом на півдні, насправді це продовження довгої серії організованих дій на півдні та північному сході України.

Український наступ на півдні почався кілька місяців тому. Вони не тільки відвоювали територію, але й брали участь у розвідувальному змаганні, щоб отримати розвідувальні дані, і при цьому не давши інформації російським розвідникам. Ці перші дії сформували поле битви та зрештою привернули до цього фронту російське підкріплення. Планувальники в Києві тоді почали б використовувати можливість ізолювати російські сили на захід від Дніпра. HIMARSи допомогли, але при цьому розумне планування їх використання було життєво важливим.

У той же час українські стратегічні планувальники в Києві шукали інші можливості, де росіяни могли б послабити свою оборону, відправивши війська на південь. Дуже ймовірно, що північний схід деякий час був би на їхньому радарі. Але, оскільки росіян там стало значно менше, Україна прийняла остаточне рішення розпочати другу кампанію на північному сході.

Тоді, коли харківський наступ лютував на північному сході, українці знову шукали можливості в інших місцях - слабкі сторони росії. Вони знайшли можливість у північній частині Херсонщини.

Що ми можемо дізнатися з цього? Я думаю, що можна зробити кілька висновків, навіть якщо маємо обмежену кількість інформації.

По-перше, українці мали широкий загальний оперативний план, що включає потенційні операції на півдні, північному сході та, ймовірно, деінде. Однак їх запуск базувався не лише на відповідному часі, а й на тому, коли з’явилися відповідні можливості.

По-друге, українці явно мали як спеціалізовані, так і ситуаційні резерви, які вони виділили для запланованих наступів – і для використання можливостей. Створення їх вимагало хорошої оцінки ризику, маскування, оперативної безпеки та матеріально-технічного накопичення.

По-третє, українці провели кращу розвідку. Старший військовий офіцер під час нашого візиту до Києва підтвердив, що росіяни погано володіють тактичною розвідкою. Це важлива частина запобігання несподіваності та розпізнавання слабких місць противника, щоб використовувати їх.

Ця розвідувальна боротьба, яку ведуть наземні, повітряні та РЕБ, малює ситуацію на полі бою, розташування противника, резерви, командні пункти, ключові транспортні шляхи та логістику. І тактична розвідка України, ймовірно, доповнюється стратегічною розвідкою з інших джерел.

По-четверте, після майже 8 місяців операцій (і 8 років відтоді, як росія почала цю війну), Україна має кількох вищих командирів, які є досвідченими стратегами та майстрами операцій. Вони добре знають свого ворога та знають, як збалансувати стратегічний ризик і можливості.

І ці командири, включаючи генералів Залужного, Сирського та Ковальчука, вміють керувати своїми штабами та підлеглими командирами шляхом планування та виконання широкомасштабних військових операцій. Це рідкісна навичка, якою володіють лише деякі військові установи.

По-п’яте, асиметрія у філософії командування, коли росія централізовано контролює операції, а Україна дає більше свободи для використання можливостей через командування місією, стала показовою.

У швидкоплинних операціях, таких як Харківська та Херсонська на півночі, ті, кому не потрібно постійно звертатися до вищого штабу, зможуть визначати та домінувати в оперативному темпі, зрештою перехоплюючи ініціативу.

Саме поєднання цих п’яти факторів, а також мужності українців у ближньому бою та відсутності цілеспрямованості у російських солдатів, є основним фактором успіху України у відвоюванні значної частини її території за останні кілька тижнів.

російська армія, схоже, не має відповіді на те, що з нею роблять українці. Ми спостерігаємо каскадні збої, які, ймовірно, триватимуть ще деякий час. Введення мобілізованих військ, швидше за все, завдасть українцям лише певні людські перешкоди.

З часів першої частини операції "Барбаросса" у Другій світовій війні російська армія не мала такої жахливої серії поразок на полі бою. І оскільки велика кількість військ застрягла на захід від Дніпра, майбутні дні можуть стати для них ще гіршими. Кінець.

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