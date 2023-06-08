Наступ, який сягає Москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус

Відомий колумніст The Washington Post Давид Ігнатіус опублікував колонку про вирішальний час для України, оскільки він вважає, що український контрнаступ вже розпочався і це співпало з річницею висадки союзників в Нормандії. Попри таке порівняння, в його колонці присутні всі ті огріхи, якими страждають західні ЗМІ та оглядачі, про нібито війну між однаковими противниками. Знову звучить тема "не все так однозначно" щодо вибуху дамби Каховського водосховища – так ніби не було збиття росіянами MH17, не було злочинів геноциду в Бучі, Маріуполі тощо, і так ніби росіяни ніколи-ніколи не брехали, особливо під час цієї "мерзенної війни" (як її охарактеризували Джон Гербст і Деніел Фрід). Автор чомусь вважає, що від підриву дамби однаково постраждають обидві сторони, так ніби це не українська територія, не українські громадяни вмирають і втрачають все набуте протягом життя, не українська природа гине від рук пришелепкуватих і вічно п’яних садистів-росіян.

Український контрнаступ, який почався в річницю висадки в Нормандії в 1944 році, може переломити хід української війни, подібно як висадка союзників на узбережжі Нормандії змінила хід Другої світової війни, - пише Давид Ігнатіус в своїй колонці у Washington Post.

За його словами, військові кампанії рідко бувають у фоматі "все або нічого", але в цьому випадку саме так. Якщо Україна зможе відкинути розхитану російську армію, вона має шанс змусити Москву домовитися про припинення свого невдалого вторгнення. Але якщо Україна зазнає поразки, це стане гірким ударом для втомленого населення країни і може поставити під загрозу подальшу підтримку з боку деяких нервових членів НАТО.

Представники адміністрації Байдена говорять, що наступ розпочався в понеділок з наступу українських військ на півдні в декількох напрямках. Головною метою є перерізати сухопутний міст через південно-східну Україну, який з'єднує росію з її окупаційними силами в Криму, вважають американські чиновники. Частиною стратегії України, схоже, є наступ по декількох напрямках, щоб вона могла переміщати сили між ними для нанесення ударів по цілях, які мають найбільші шанси на успіх.

Як зазначає Давид Ігнатіус, представники адміністрації були заохочені кращим, ніж очікувалося, прогресом у понеділок, коли українські підрозділи просунулися через сильно заміновані райони на відстань від 5 до 10 кілометрів на деяких ділянках фронту. Це дало надію на те, що українські сили зможуть продовжити наступ на Маріуполь, Мелітополь та інші утримувані росією населені пункти вздовж узбережжя, розірвавши сухопутний міст.

Вівторок приніс нову потенційно руйнівну травму в зону бойових дій – пряму диверсію, яка прорвала дамбу Каховського водосховища і спрямувала потік води вниз по Дніпру в напрямку окупованого Криму, котрий залежить від водопостачання з цього водосховища, пише Ігнатіус. Як й інші обережні оглядачі Давид Ігнатіус зазначає, що росія і Україна обмінялися звинуваченнями через підрив дамби, який Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "ганебним актом".

Давид Ігнатіус в стилі "не все так однозначно" повідомляє, що представники адміністрації ще не дійшли висновку, хто саме прорвав дамбу – росія чи Україна. Він переконує, що це може мати негативні наслідки для обох сторін. Тепер Україні буде важче просуватися на південь від Дніпра, але російським військам також може бути важче маневрувати і захищати території, які вони утримують. Зрештою, це може вплинути на постачання охолоджувальної води для Запорізької атомної електростанції, але це станеться через багато тижнів.

"Можливо, пройдуть тижні, перш ніж результати української кампанії стануть зрозумілими, але Києву вже вдалося розширити бойові дії в Бахмуті. Зараз це кампанія з кількома військовими і політичними фронтами і поштовхами, які сягають Москви, Пекіна і Вашингтона", - йдеться у публікації.

Напередодні українського наступу, зауважує Давид Ігнатіус, однією з помітних подій стала зростаюча дезорганізація російських сил. Він нагадує знову про Пригожина, який майже щодня виголошував тиради проти російської армії. Наприклад, він стверджував, що її заяви про розгром українських сил на цьому тижні в Донецькій області були "просто дикою і абсурдною науковою фантастикою". Згадує автор і захоплення ваґнерівцясм в полон російського підполковника Романа Веневітіна, який відкрив вогонь з артилерії по силах "Ваґнера".

Загадкою для автора залишається те, чому володимир путін терпить цей наростаючий безлад (але як вчора пояснив Том Купер, просто нема охочих доповідати йому про "погані новини" – iPress). Деякі експерти вважають таку пасивність характерною. російський лідер дозволив Дмитру Медведєву проводити зовнішньополітичні експерименти, які путіну не подобалися, коли Медведєв був президентом з 2008 по 2012 рік; він дозволив підлеглим проштовхнути план пенсійної реформи 2018 року, тільки щоб пом'якшити його, коли громадськість протестувала. путін не любить бруднити руки, тим більше у кривавій війні в Україні, яку він особисто розпочав, пояснює Давид Ігнатіус.

Натомість, на думку автора, готовність України зробити ставку на літній наступ – це показник впевненості президента Володимира Зеленського, а також його потреба показати результати. При цьому, Ігнатуіс попереджає, що такі великі ставки мають неоднозначні результати у військовій історії.

Історик Рік Аткінсон, який готує другий том трилогії про Революційну війну (за Незалежність США – iPress), вказує в електронному листі, що невдача британського генерал-лейтенанта Джона Бургойна при Фріменс Фарм і Беміс Хайтс біля річки Гудзон у 1777 році змусила його капітулювати "в одному з вирішальних поворотних моментів не тільки Революції, але й американської історії".

Аткінсон нагадує, що американський командувач генерал-майор Гораціо Гейтс писав про Бургойн незадовго до Фріменс Фарм: "очевидно, що генерал планує ризикнути всім одним необдуманим ударом".

Так само генерал Конфедерації Роберт Лі, передчуваючи можливу поразку у виснажуючій війні, кинув кості у 1863 році, розпочавши масований наступ під Геттісбургом. Він теж зазнав поразки. Німецький диктатор Адольф Гітлер намагався переломити ситуацію з поразкою в Арденнах у грудні 1944 року, що призвело до Битви за Арденни. "Через шість тижнів після початку, наступ був зупинений, і Третій Рейх був приречений", – зазначив Аткінсон.

На тлі цих невдалих проривів День висадки нагадує про те, що іноді армії доводиться йти на величезний ризик, щоб позиціонувати себе для остаточної перемоги. Будь-який відвідувач пляжу Омаха в Нормандії згадає круті скелі в Пуант-дю-Ок, які американським рейнджерам довелося подолати, щоб витіснити німецькі війська. Могили солдатів, які загинули в День висадки в Нормандії, тягнуться майже до самого горизонту. Але вони виграли битву – і війну, - завершує статтю Давид Ігнатіус.

Джерело: Washington Post