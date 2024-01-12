Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс

Відома дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс у своїй новій колонці для The Daily Beast розповідає про парад чи скоріше шоу в росії – нібито президентські вибори в березні цього року. В них дозволили брати участь придворним блазням, які навіть на публіці не можуть зберегти серйозне обличчя, коли їх питають про вибори.

Коли його запитали, чи думає він, що зможе перемогти, один з умовних претендентів відповів: "Ні. Звичайно, ні! Я що, схожий на ідіота?"

Роками російські пропагандисти та урядовці робили все можливе, щоб зобразити вибори в США як глибоко недосконалі та ненадійні. Вони відкрито раділи, коли колишній президент Дональд Трамп і такі медіа-персони як Такер Карлсон допомагали їм у цьому, стверджуючи, що вибори в Америці можна легко сфальсифікувати або вкрасти.

Окрім дискредитації Сполучених Штатів, виверт із критикою західних демократій забезпечує завісу легітимності для власних виборів у росії, які є радше шоу, ніж справжнім демократичним процесом, враховуючи невпинне захоплення влади путіним.

У світлі заздалегідь визначеного результату це видовище настільки недоречне, що лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров запропонував скасувати майбутні президентські вибори, поки триває вторгнення в Україну, або провести вибори з путіним як єдиним кандидатом. Провідні російські пропагандони, такі як Володимир Соловйов, член Державної Думи Андрій Гурульов, кінорежисер Карен Шахназаров та багато інших, неодноразово вказували на те, що путін є по суті єдиним кандидатом і не має реальної опозиції. Це особливість, а не помилка, оскільки всі сильні опозиціонери або мертві, або в еміграції, або нудяться у в'язниці після невдалих спроб отруєння, як Володимир Кара-Мурза та Олексій Навальний.

Ті, кому дозволено брати участь у параді, якою є президентські вибори в росії, добре усвідомлюють свою символічну позицію і хиткий спосіб, у який їм доводиться діяти: і вдавати, що вони балотуються в президенти, і вміло уникати будь-яких натяків на протистояння путіну або ж на перемогу.

Наразі лише три кандидати були офіційно затверджені для участі у виборах, які відбудуться з 15 по 17 березня: кандидат від ЛДПР Леонід Слуцький, який наразі обіймає посаду голови комітету у закордонних справах Державної думи, Микола Харитонов від КПРФ і кандидат від партії "Нові люди" Владислав Даванков.

Під час нещодавньої прес-конференції невідомий репортер запитав Даванкова: "Ви плануєте перемогти?". Кандидат відвів погляд і розсміявся. Він сказав: "Це залежить від того, що ви вважаєте перемогою".

Журналіст запитав депутата Державної Думи Миколу Харитонова: "Як ви вважаєте, ви можете перемогти?". Він обережно відповів: "Я не можу так говорити, перемогти чи не перемогти".

Безліч інших претендентів намагаються кинути свої капелюхи на ринг, але вони не мають жодних ілюзій щодо своїх шансів у цьому процесі.

Голова російської Партії свободи і справедливості Андрій Богданов був досить відвертим, коли його запитали: "Чи плануєте ви перемогти?". Богданов відповів: "Звичайно, ні! Я що, схожий на ідіота?"

Депутат Держдуми Сергій Бабурін заявив, що "планує робити все для консолідації російського суспільства". Коли його запитали, чи планує він перемогти на президентських виборах, Бабурін відповів: "Завжди треба наважуватися мріяти". Журналіст наполягав: "Але чи плануєте ви перемогти?". Бабурін на мить завагався, а потім відповів: "Знаєте, тільки Господь Бог може планувати".

Ігор Гіркін, також відомий під псевдонімом Ігор Стрєлков, який перебуває під вартою в очікуванні суду за підбурювання до екстремізму, хотів балотуватися в президенти, хоча і визнавав, що майбутні вибори будуть лише імітацією, а їхній "переможець" визначений заздалегідь. Гіркін –колишній офіцер Федеральної служби безпеки, який брав участь в анексії Криму та початковому вторгненні росії у Східну Україну. У листопаді 2022 року голландський суд визнав Гіркіна та двох його спільників винними у вбивстві 298 осіб на борту рейсу MH17, який був збитий російською ракетою "земля-повітря", коли пролітав над Східною Україною у 2014 році.

Гіркін і його прихильники не змогли успішно подати документи для висунення своєї кандидатури в президенти, оскільки їхні підписи мали бути нотаріально завірені, а кілька нотаріусів відмовилися співпрацювати з ними в цьому процесі.

Висунення колишнього регіонального законодавця Катерини Дунцової було відхилено Центральною виборчою комісією росії, яка стверджувала, що знайшла понад 100 помилок у її документах, включаючи ймовірні орфографічні помилки. Верховний суд росії відхилив апеляцію Дунцової на рішення комісії. Дунцова закликає до миру і попросила своїх прихильників підтримати колишнього депутата Державної думи Бориса Надєждіна, який голосно закликав Кремль припинити бойові дії і почати переговори з Україною.

Коли журналіст запитав його, чи планує він перемогти, Надєждін відповів з холодним реалізмом і щирістю. Він сказав: "Знаєте, я просто сподіваюся, що по завершенні цієї виборчої кампанії я залишуся живий, буду на волі та мене не оголосять іноземним агентом".

Джерело: The Daily Beast