Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс

Джулія Девіс, як завжди, з оглядом російської пропаганди. Цього разу вона розповідає про готовність росіян затягнути паски, як північні корейці… і згадувати про минулий рік як останній "жирний". Але найголовніше, що голодувати доводиться і на фронті – через нестачу боєприпасів. Пропагандони і тут радять "дієту".

Навіть найзатятіші пропутінські пропагандисти починають прозрівати від жорстоких економічних реалій внаслідок тривалої війни. Самі ж росіяни готуються страждати і терпіти.

росія зустріла новий рік надмірно помпезно, патріотично та з відлунням радянського минулого. У студіях, заповнених військовослужбовцями, яких привезли з передової для зйомок новорічної феєрії, ведучі та виконавці виголошували тости за перемогу та висміювали Захід за побічні ефекти російських санкцій. Комік Євгєній Пєтросян підбадьорював військових, запевняючи їх, що за них вболіває уся країна. Він глузував з України та її західних союзників: "Нравітся не нравітся, росія расшіряєтся!".

Галаслива бравада не приховала ані того, що ніхто не пив газовану воду з келихів для шампанського, ані порожніх поглядів на обличчях приїжджих військовослужбовців. Один і ведучих, спортивний коментатор Дмітрій Губєрнєєв, порівняв життя з біатлоном – виснажливою лижною гонкою зі стрільбою з гвинтівки – і припустив: "Якщо вам важко, значить, фініш близько і перемога близько!".

Незважаючи на святковий настрій, російські пропагандисти розуміють – розпочинаються важкі часи, а спроби флешбеків радянського минулого безпосередньо пов'язані з кардинально іншим способом життя, який чекає на пересічного росіянина. У середу ведучий "соловйов Live" Сєргєй Мардан насилу стримувався з приводу "зловтіхи на федеральних каналах", що тривала навіть після новини про удар HIMARS, через який загинули десятки російських військовослужбовців у Макіївці. Він розлютився: "Те, що сталося в Макіївці – це трагедія! Справжня трагедія! Не треба було телефонного дзвінка згори, аби вони зрозуміли, що телепрограми треба змінювати на щось більш адекватне. Замість вульгарних анекдотів поставити якийсь старий радянський фільм".

Радянський вишкіл впроваджується багатьма російськими пропагандистами з метою налаштувати людей на стрімке падіння рівня життя. Очікування настільки жахливі, що мардан шокував запитанням економічного експерта Дєніса Ракшу: "Які у нас перспективи? А вони у нас є взагалі чи ні? Чи нам доведеться жити, як Південна Корея в 1950-1960-х роках? А нам доведеться їсти смажених мурах?".

Ракша пояснював: якщо росія має намір кардинально перебудувати свою економіку, щоб бути самодостатньою, повсякденне життя стане занадто складним, навіть якщо росіянам не доведеться їсти мурах. Він доповнив: "Наразі індустріалізація, що нагадує індустріалізацію ХІХ століття або 1920-1930-х років, практично неможлива. У такому випадку нам доведеться жити не як південні корейці, а як північні корейці".

Ще один варіант голодування дуже турбує російських експертів – це нестача боєприпасів. Головний редактор журналу "Арсєнал Отєчєства" Віктор Мураховскій 2 січня забив на сполох у своєму телеграм-каналі: "У 1914 році прорахунки Генштабу щодо норми забезпечення снарядами (900 пострілів) призвели до гострої нестачі снарядів для армії в польових умовах. Потрібні були термінові заходи для порятунку армії від повного снарядного голодування. Військова промисловість виявилася не готовою до вирішення цієї проблеми... повністю "патронний голод" вдалося ліквідувати лише у 1916 році".

Далі Мураховскій пояснив свої розрахунки з цієї проблеми: "На початку 1990-х років російська армія успадкувала від радянської армії близько 15 мільйонів тонн ракет і боєприпасів... Станом на 1 січня 2013 року на озброєнні збройних сил російської федерації було 3,7 млн тонн боєприпасів, з яких 1,1 млн тонн – непридатні до використання. Це означає, що 2,6 млн тонн боєприпасів придатні до використання. У 2020 році відремонтували майже 300 тисяч одиниць боєприпасів та зібрали понад 20 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню. Реальна потреба в боєприпасах становить мільйони штук на рік".

Під час своєї програми Мардан охарактеризував прогнози про дефіцит боєприпасів у майбутньому як "апокаліптичну писанину" і розмірковував, чи зможе російська промисловість вирішити цю проблему. Його гість, військовий експерт Владіслав Шуригін, обережно зауважив: "Я читав цей пост. Треба визнати, що він написаний одним з кращих наших військових фахівців..., але в його розрахунках не були враховані ті темпи, з якими зараз виробляються боєприпаси". На його думку, запровадження жорстких норм використання на полі бою – це спосіб тримати проблему під контролем. Тим часом, як повідомляється, росія продовжує звертатися до інших країн-паріїв з проханням постачати зброю та боєприпаси для поповнення своїх запасів.

Отже, звичайне просте рішення відмовитися від невдалого вторгнення росії в Україну не спадає на думку прокремлівським пропагандистам. Мардан лютував: "Ворога треба винищувати під корінь! Мусимо його знищити! російська історія за останні 1000 років показує, що справу треба завершити... Якби сталін депортував [народ] Західної України – для мене досі залишається загадкою, чому він цього не зробив – можливо, нічого подібного б не сталося".

На довершення ведучий порадів, що в росію потрапили мільйони українських біженців, у той час як москва намагається пом'якшити гостру демографічну кризу: "Гляньте, скільки батьківщина витрачає на вирішення демографічної проблеми... Ми отримали цих людей [українців] безкоштовно, задарма – приблизно п'ять мільйонів! П'ять мільйонів душ!".

На завершення Мардан похмуро зауважив: "Всім, хто говорить, що росія повинна встати з колін, в тому числі і мені… Друзі мої, я боюся, що наш колишній спосіб життя відходить у минуле... Цього практично не оминути... Можливо, ми будемо згадувати минулий рік як наш останній жирний рік. З іншого боку, попереду нас чекає велика перемога!".

Джерело: The Daily Beast