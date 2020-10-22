Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Це забезпечить закріплення і поширення позицій вітчизняного бізнесу на зовнішніх ринках

Держпродспоживслужба потребує керівника, який: а) відновить керованість служби і заспокоїть колектив; б) наведе порядок в роботі і проведе кадровий аудит; в) задасть правильний вектор розвитку і буде контролювати процес.

Про це в інтерв’ю виданню "Латифундист" розповів Геннадій Супіханов, зазначає "Фактор.info".

Що стосується першочергових завдань для Держпродспоживслужби - їх чотири.

Перше - безпека продуктів харчування та боротьба з фальсифікатом, щоб забезпечити здоров’я і благополуччя наших споживачів. Незважаючи на це, треба завершити передачу функцій Санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) від МОЗ до Держпродспоживслужби, прийняти закон про “Санепідемблагополуччя населення” в новій редакції та розробити підзаконні акти до нього. Це важливо зробити оперативно, тому що сьогодні повністю відсутні санітарні норми і правила, що регулюють діяльність Санепідемслужби.

Друге - закріплення і поширення позицій вітчизняного бізнесу на зовнішніх ринках. У цьому контексті необхідні активізація і підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають значних економічних збитків бізнесу і державі (АЧС, пташиний грип та ін., а також останній виклик - коронавірус).

Третє - адаптація українського законодавства до європейського, а також оновлення ряду законів про ветеринарну медицину, про карантин рослин.

Четверте - захист прав споживачів: крім безпосередньої боротьби з фальсифікатом необхідно піклуватися і про підвищення культури споживання населення, максимальне спрощення та діджіталізація процесів обробки звернень споживачів і розширення сфер контролю Держпродспоживслужби. Необхідно ініціювати забезпечення належного технічного оснащення та створення серйозної мережі лабораторій і експертних центрів, які повинні бути в кожному районі.