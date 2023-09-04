Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен

Традиційний тижневий огляд від дослідника війни та історика Філліпса О'Брайена, в якому він аргументує, чому всі ті голоси, які закликають чи до миру, чи то до особливого ведення контрнаступу не мають рації. Українці продовжують ефективно розвивати контрнаступ попри необґрунтовану критику і мають успіхи. Проте, щоб досягнути значно більших результатів, потрібно бути стриманими в оптимізмі.

Це був цікавий і відносно позитивний тиждень для українського контрнаступу. Була спроба змінити міжнародний наратив щодо перебігу операції, і, я б сказав, що українці самі змінили свою думку про те, як просувається операція. Це не означає, що великий успіх вже не за горами – це майже напевно не так. Це лише означає, що в найближчі тижні і місяці рух України вперед, схоже, продовжиться. Важливо, щоб у такі моменти оптимізм поєднувався з обережністю. Особисто мені не подобаються розмови про численні "прориви", оскільки це дає хибне уявлення про те, що здається можливим у цій кампанії (принаймні, на даний момент). Люди схильні думати про прорив як про швидке просування вперед, як про форму розвитку – коли колони бронетехніки тягнуться кілометрами доріг.

Однак у цій війні, навіть якщо одна сторона створює прогалину в лініях іншої сторони, скористатися перевагами швидкого і глибокого просування вперед залишається вкрай складним завданням. Інструменти для уповільнення просування залишаються різноманітними і ефективними. Адже сторона, що атакує, повинна радикально послабити сторону, що обороняється, і поки що, навіть якщо російські сили явно послаблюються (а вони послаблюються), вони, здається, ще не досягли потрібної стадії – дайте їм час, і ми побачимо.

Щоб зосередити увагу в оновленні цього тижня, я вирішив навести причини, чому поворот до оптимізму у зв'язку з контрнаступом України має сенс, але водночас наприкінці подати й ноту застереження.

Я був зачарований українськими повідомленнями на війні, різними тональностями, тим, як вони ставлять питання, використовують різні засоби масової інформації тощо. Протягом останніх 10 днів або близько того в медіа була велика спроба просунути ідею про те, що контрнаступ провалюється чи є занадто повільним, це відео стало певною мірою кульмінацією цієї кампанії.

Я знаю, що дехто засмутився – хоча насправді вважаю, що це просто смішно. Українці борються за своє існування проти сили, яка намагається заперечити всю їхню культуру та історію, яка викрадає їхніх дітей і яка вчинила проти них незліченні звірства. Зазвичай українці роблять все можливе, щоб запевнити всіх у своїй вдячності за допомогу, яку вони отримують. (До речі, я вважаю, що держави, які просять про таку вдячність, виглядають жалюгідно, Україна робить величезну роботу для європейської безпеки і масово страждає в цьому процесі – ми повинні дякувати українцям). Однак часом їхній гнів виривається назовні, і вони зляться на роботу здебільшого анонімних критиків, які намагаються виставити контрнаступ у негативному світлі. Вони розуміють, яку кризу громадської думки це може викликати (я писав про це у підбірці всередині тижня).

Так чи інакше, зміна наративу щодо контрнаступу українців була не просто піаром – вони, здається, щиро вірять у те, що ситуація покращується. Вони завжди були більш впевненими у тому, що роблять, ніж багато хто на Заході, але зараз, здається, отримують ознаки того, що стратегія, якої дотримуються протягом останніх 10 тижнів, приносить свої плоди. Цікаво, що сам президент Зеленський у своєму твіттері позитивно описав те, як українці рухаються вперед ("незважаючи на те, що хтось каже" – повірте, це навмисний удар по тих, хто намагається підірвати контрнаступ).

Той факт, що Зеленський особисто втрутився, є ознакою довіри. Українці не хотіли б, щоб президент давав неправдиву інформацію, особливо своєму народу.

Тепер про причини для оптимізму. Цього тижня їх декілька.

По-перше, українські сили просунулися вперед і, що дуже важливо, прорвали першу серйозну лінію російської оборони (яка, як прийнято вважати, є найбільш грізною лінією, яку побудували росіяни). Цей прорив стався на розширені "виступу" навколо Роботиного, який українці намагаються утримувати під контролем. Зокрема, вони відносно швидко (як для цієї війни) просунулися в напрямку міста Вербове (див. нижче).

Скріншот карти, що веде Ендрю Перпетуа (Andrew Perpetua), на яку варто подивитися.

Те, що українці прорвали цю лінію, є значним кроком. Як тільки оборонна лінія втрачає свою безперервність, це стає значною проблемою, оскільки нападник може рухатися вбік, щоб послабити її. В одному з найбільш відвертих інтерв'ю українського військового діяча на військову тематику генерал Олександр Тарнавський для британської газетиThe Obeserverдуже детально пояснив, чому він вважає це важливим. "Зараз ми знаходимося між першою і другою оборонними лініями", – сказав він у своєму першому інтерв'ю після прориву. За його словами, українські сили зараз наступають по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час нещодавніх боїв. "У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони".

Крім того, за оцінками Таранавського, росіяни доклали 60% своїх загальних зусиль до побудови цієї першої лінії оборони, а це означає, що наступні лінії мають бути набагато слабшими.

По-друге, росіяни роблять те, що виглядає як поспішна передислокація з інших ділянок лінії фронту, або ж поспішно перекидають ті нечисленні резерви, які мають, щоб спробувати утримати цей фронт. Очевидно, що ситуація для російських військ не є ідеальною. Інститут вивчення війни проводив підрахунки, і 2 вересня вони заявили, що, на їхню думку, росіяни здійснили дві значні передислокації за останній час, щоб спробувати стабілізувати ситуацію. Передислокації завжди заслуговують на увагу, оскільки вони означають, що російським силам доводиться йти на ризик ослаблення лінії фронту в іншому місці, щоб спробувати утримати фронт у Запорізькій області. Це ніколи не є чимось, чого хоче захисник, і той факт, що росіяни йдуть на ризик, означає, що їхній резервний фонд дуже низький і що вони дуже хвилюються за фронт. Вони не хочуть, щоб ця територія впала.

Це також приводить до постійної проблеми – відсутність повідомлень про стан російських солдатів. Українці надали величезну кількість доступу до своїх військовослужбовців зовнішнім репортерам. Ця відкритість заслуговує на похвалу, але вона також означає, що ми маємо багато історій про труднощі й страждання, які переживають українські сили. Іноді ці історії дуже ефективні (вчорашня стаття Марка Сантори у New York Times була чудовою), але в інших випадках вони призводять до безглуздих екстраполяцій. Це регулярно траплялося під час кампанії в Бахмуті. Репортери спілкувалися з українськими військами, яким явно було нелегко в боях, але екстраполювали це на те, що сама Бахмутська кампанія є провальною. Легко провести зв'язок між жахом війни і думкою про те, що бойові дії є катастрофою – але це часто не так. Бахмутська кампанія була, мабуть, найважливішою і найуспішнішою в історії України, не в останню чергу тому, що вона знищила "Вагнер" і показала розломи в путінському режимі.

У будь-якому випадку, доступ до українських солдатів і водночас відсутність доступу до російських перебільшує важливість труднощів, з якими стикаються перші, й затушовує величезні проблеми, з якими стикаються другі. Насправді, російські війська, як свідчать ці поспішні передислокації, більш ніж ймовірно, перебувають у набагато гіршому стані, ніж їхні українські колеги. росіяни знаходяться на передовій набагато довше, з ними набагато жорстокіше поводяться їхні ж співвітчизники, і їх відтісняють назад. Пам'ятайте про це, коли наступного разу прочитаєте гучну історію про труднощі українців (які є реальними). російські солдати майже напевно страждають від більших позбавлень і перебувають у гіршому стані. Ви просто не прочитаєте про це.

По-третє, українська артилерійська кампанія, схоже, працює. Я говорив про це в минулотижневому оновленні, і знову ж таки, дані FIRMS (ставитися з обережністю) демонструють, що протягом 7-денного періоду вогонь позаду російських позицій був сильнішим, ніж вогонь позаду українських позицій.

Я би не говорив про "геноцид" російської артилерії, але стає дедалі очевиднішим, що українські удари є більш точними і ефективними, ніж російські (які залишаються важкими), і це також завдаватиме чималих втрат російським військам. Я повернуся до тези, на якій наголошую з лютого 2022 року: Україна продовжує постійно ставати якісно сильнішою, тоді як росія, ймовірно, перебуває в стані стагнації. Україна отримує кращі, точніші й ефективніші системи НАТО і майже напевно навчиться краще їх використовувати. росіяни ж, схоже, покладаються на старі системи, які були зняті з озброєння і перебувають на зберіганні. Вони все ще відчувають труднощі з виробництвом і розгортанням великої кількості нової важкої військової техніки. Варто зазначити, що місяць тому було визнано, що нібито чудовий танк Т-14 "Армата" був принизливо знятий з бойового чергування в Україні через його проблеми.

У росії все ще багато артилерії, але українські удари, схоже, кращі та завдають шкоди російській обороні.

По-четверте, не забувайте про решту. Однією з найбезглуздіших спроб критики українців за останні тижні з боку анонімних джерел була ідея про те, що вони повинні кинути все в один великий наступ і припинити випробовувати росіян в інших місцях. Це була дивна критика, заснована на ідеї, що може бути швидкий і глибокий прорив/експлуатація, і що росіяни нічого не зможуть з цим зробити. Найкращу відповідь на цю критику дав генерал Джек Кін у Wall Street Journal. Кін є членом правління ISW і розкритикував цю ідею як непослідовну з військової точки зору – ідея єдиного напрямку рідко, якщо взагалі коли-небудь, була успішною.

Читайте статтю Джека Кіна у перекладі iPress: Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом

Так чи інакше, українці не скористалися геніальною порадою анонімних джерел і продовжили тиснути на росіян на інших ділянках (навколо Бахмута). Можливо, навіть готується ще кілька операцій за Дніпром, якщо ознаки будуть правильними. Всі ці точки тиску відкривають нові можливості. Пам'ятайте, що до початку виборчої кампанії ще багато часу. Створення слабкого отвору в російській лінії є ключовим моментом. Спрямовувати всі свої зусилля в одне ціле і бити по російській лінії – це неправильний шлях. Добре, що Україна продовжує тиснути в інших місцях. Якщо росіяни відчайдушно передислоковуються до Запоріжжя, не забувайте про це.

Застереження. Часом цього тижня мені здавалося, що деякі коментарі стають занадто оптимістичними. Здається, що контрнаступ просувається добре і розумно, але я трохи хвилююся, коли бачу розмови про неминучий російський крах або великі українські прориви. Попередній негатив був помилковим, але ми повинні бути обережними, щоб не допустити надмірного оптимізму у контрреакції. Те, що роблять українці, залишається надзвичайно складним завданням. Принаймні негативні історії мають на деякий час припинитися, а ознаки прогресу стануть більш відчутними.

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