Пропагандони кремля у своїх програмах продемонстрували, що вони дуже бояться негативних наслідків для росії, якщо Трампа засудять у США. І всі їхні сподівання тепер на громадянську війну в Америці, яку, на їхню думку, Трамп вже розпочав. "Великі мішки" США поставили на нього, переконані кремлівські пропагандони.

Найпалкіші прихильники Дональда Трампа в росії, схоже, до глибини душі вражені його останнім обвинуваченням у спробі змінити результати виборів у США 2020 року.

Під час ранкового шоу "Повний контакт" заслужений пропагандист російського державного телебачення Владімір Соловйов був шокований висунутими звинуваченнями. "Я ніколи в житті не бачив і не чув нічого подібного! В Америці зараз намагаються знищити Трампа – і зробити це неймовірно швидко! – сказав він – Такого в американській історії ще ніколи не було!"

Гість Соловйова, російський публіцист Дмітрій Євстаф'єв, цілком погодився з ним, зробивши висновок, що перспектива майбутніх переговорів між москвою та урядом США зараз знищена – і навіть зайшов так далеко, що припустив, що обвинувальний акт може призвести до тотальної війни зі Сполученими Штатами.

"Це не ті еліти і не те суспільство, з якими можна вести переговори! Я починаю схилятися до вашої точки зору, що велика війна стає майже неминучою", – сказав він. – Американці завжди думали, що вони можуть уникнути великої війни, але чим більше вони продовжують робити це всередині своєї країни... і якщо речі, пов'язані з Трампом, продовжуватимуть розвиватися так, як вони йдуть, ми можемо припустити, що їхній режим перейшов від авторитарного до тоталітарного, і я можу сказати вам, що вони не зможуть уникнути великої європейської війни".

Євстаф'єв поскаржився на прозахідні елементи в росії і бездоказово припустив, що певні групи в країні розглядають можливість здійснення чергового перевороту в той час, коли кремль є вразливим.

"Всі наші ліберальні прозахідні групи пожвавилися! Вони кажуть, що треба щось робити, має бути переворот, а потім вони нам щось запропонують", – сказав він. І продовжив: "Хто це запропонує, ці люди, які намагаються силою, з порушенням всіх норм і процедур посадити свого колишнього президента у в'язницю? Невже ви думаєте, що люди, які не дотримуються власних писаних і неписаних правил, будуть їх дотримуватися по відношенню до вас? Ви що, зовсім з глузду з'їхали?"

Соловйов також розкритикував Трампа за те, що він не покінчив з демократами, коли у нього був шанс: "Він не кинув [Гілларі] Клінтон у в'язницю, не розправився з рештою, і тепер цей клан з'їдає його живцем!"

На думку Євстаф'єва, Трампа переслідують виключно через те, що він мав реальні шанси перемогти на майбутніх президентських виборах.

"Вони були впевнені, що за Трампом ніхто не піде. Вони думали, що Трамп буде танцювати диско перед селюками, – обурюється він. – Тим часом, вони [демократи] мали перемогти. Тепер у них більше немає цієї впевненості. Це означає, що серйозні сили з великими грошима поставили на Трампа! Для них Трамп – менше зло, ніж всі інші. Я розумію цих людей з великими грошима! Мати дебіла президентом – це краще, ніж ядерна війна".

Євстаф'єв бідкається, що лише виборці середнього віку бояться ядерної загрози, вочевидь, нарікаючи на зусилля провідних російських пропагандистів тероризувати західне населення, щоб змусити його підкоритися ядерному шантажу.

Дует дійшов висновку, що єдиним потенційним рішенням Трампа для цієї проблеми може стати розпалювання громадянської війни у США. "Він вже практично [планує громадянську війну], принаймні, він наближається до цього", – сказав Євстаф'єв.

Гості програми "60 хвилин" на державному телебаченні дійшли схожих висновків. Ведуча Ольга Скабєєва заявила, що не розуміє суті звинувачень проти Трампа, назвавши їх "дивними". Алєксандр Гусєв, дописувач журналу МЗС росії, передбачив, що конфлікти, пов'язані з виборами, включаючи зростаючу колекцію звинувачень проти Трампа, спровокують громадянську війну у Сполучених Штатах.

"Ініціювання звинувачень проти експрезидента, 45-го президента США Дональда Трампа демонструє кризу політичної системи в Сполучених Штатах... Цей внутрішній конфлікт, який зараз відбувається у США, нервує американців. Вони дуже стурбовані, тому що це може призвести до громадянської війни", – сказав він.

Рішення Гусєва просте: "Для нас дуже важливо заручитися підтримкою Глобального Півдня, створити антизахідну, антиамериканську коаліцію". На це Скабєєва відповіла: "Давайте мати на увазі, що ми вже почали це робити".

Джерело: The Daily Beast